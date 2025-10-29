Ca sĩ Vũ Hà hầu tòa vì liên quan đường dây đánh bạc 2.500 tỷ Ca sĩ Vũ Hà bị xét xử tại Hà Nội với cáo buộc tham gia đường dây đánh bạc hơn 2.500 tỷ đồng. Anh đối mặt với cáo buộc dùng hơn 63 triệu đồng để chơi bạc tại khách sạn Pullman.

Ca sĩ Vũ Hà bị xét xử trong vụ án đánh bạc 2.500 tỷ

Ngày 28/10, ca sĩ Vũ Hà (tên thật Vũ Ngọc Hà) đã có mặt tại Tòa án Nhân dân TP Hà Nội để tham dự phiên tòa xét xử vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc trị giá hơn 2.500 tỷ đồng tại King Club, khách sạn Pullman. Sự xuất hiện của nam ca sĩ đã thu hút sự chú ý của dư luận.

Vũ Hà tại TAND Hà Nội sáng 28/10.

Theo cáo trạng, Vũ Hà bị cáo buộc đã mở thẻ với tên "MR BARET" và tham gia đánh bạc bằng hình thức chơi Slot, Roulette. Tổng số tiền nam ca sĩ sử dụng được xác định là 2.618,16 USD (tương đương hơn 63 triệu đồng) và đã thua 199,34 USD.

Tại phiên tòa, bị cáo được đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ do có quá trình tham gia các hoạt động thiện nguyện và an sinh xã hội. Kết thúc phiên làm việc, Vũ Hà được tại ngoại. Anh đã che kín mặt và chủ động né tránh ống kính của các phóng viên.

Sự nghiệp mờ nhạt và những phát ngôn gây tranh cãi

Trong những năm gần đây, sự nghiệp âm nhạc của Vũ Hà không còn sôi nổi. Tên tuổi của anh thường được nhắc đến với tư cách là bạn thân của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các video đời thường, chuyến đi chơi và tiểu phẩm hài trên mạng xã hội.

Ngoài ra, Vũ Hà cũng từng gây chú ý với những phát ngôn gây tranh cãi. Trong một video, anh từng có những bình luận được cho là miệt thị dòng nhạc dân gian đương đại, gây ra phản ứng trái chiều từ công chúng. Sau những chỉ trích, nam ca sĩ đã dần hạn chế các phát ngôn trên mạng xã hội.

Thời hoàng kim với cát-xê cao và loạt hit đình đám

Trước khi vướng vào ồn ào pháp lý, Vũ Hà từng là một gương mặt nổi bật của làng nhạc Việt, thuộc thế hệ Làn Sóng Xanh cuối thập niên 1990. Sinh năm 1968 tại TP.HCM, anh bắt đầu sự nghiệp từ các phòng trà và nhanh chóng được biết đến qua các ca khúc nhạc ngoại lời Việt có giai điệu sôi động.

Tên tuổi của anh gắn liền với nhiều bài hát quen thuộc như "Búp bê Chao Miao", "Mắt nai cha cha cha", "Trái tim băng giá", và "Người tình Miyahee". Âm nhạc của Vũ Hà mang phong cách vui tươi, từng một thời phủ sóng rộng rãi trên thị trường băng đĩa và các tụ điểm giải trí.

Vũ Hà từng chia sẻ về giai đoạn hoàng kim của mình, khi cát-xê có thể lên đến 30 triệu đồng một đêm. Anh cho biết có thời điểm chạy show 28 ngày mỗi tháng và dùng tiền kiếm được để mua vàng tích trữ.

Đời tư kín tiếng bên người vợ hơn 8 tuổi

Bên cạnh sự nghiệp, đời tư của Vũ Hà cũng nhận được sự quan tâm, đặc biệt là sau khi anh công khai vợ là bà Huyền Vân, người hơn anh 8 tuổi. Dù không có con chung, cuộc hôn nhân của họ đã bền vững gần ba thập kỷ.

Nam ca sĩ từng chia sẻ về vợ mình: “Cô ấy là người tôi nợ ân tình cả đời. Nếu không có Vân, chắc tôi không trụ được tới bây giờ”.