CA TP.HCM vs Hải Phòng: Bài test kỵ rơ tại Thống Nhất CA TP.HCM tiếp Hải Phòng lúc 19h15 ngày 1/11 tại Thống Nhất: chủ nhà khát 3 điểm nhưng kỵ rơ, cuộc đấu tuyến giữa quyết định, Tiến Linh đối đầu Tagueu

Đúng 19h15 ngày 1/11 tại Thống Nhất, CA TP.HCM bước vào bài test kỵ rơ mang tên Hải Phòng trong khuôn khổ vòng 9 LPBank V.League 1 2025/26. Cả hai cùng có 14 điểm, nhưng lịch sử nghiêng hẳn về đội khách khi CA TP.HCM chỉ hòa 1 và thua 4 ở 5 lần gặp gần nhất. Đây là trận đấu mà chủ nhà cần vừa vượt ngưỡng tâm lý, vừa giải bài toán thế trận.

Tiến Linh là ngòi nổ nguy hiểm của CA TP.HCM.

Phong độ trái chiều và áp lực kết quả

Trước vòng 9, CA TP.HCM vừa thua 0-1 trên sân CA Hà Nội trong thế hơn người nhưng không tận dụng được. Sau 8 vòng, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức đạt 14 điểm với thành tích 4 thắng, 2 hòa, 2 thua và tạm đứng thứ 5. Ở chiều ngược lại, Hải Phòng đang bất bại 4 trận liên tiếp, cùng 14 điểm và bám nhóm dẫn đầu, tạo nên sức nặng tâm lý cho chủ nhà.

Đối đầu kỵ rơ: bản lề tâm lý

Hải Phòng là đối thủ khó chịu bậc nhất với CA TP.HCM. 5 cuộc đụng độ gần nhất, CA TP.HCM chỉ hòa 1 và thua 4; mùa trước họ thất bại ở cả 2 lượt. Con số ấy đặt nặng vấn đề tâm lý: đội khách nhập trận với ưu thế lịch sử, trong khi chủ nhà cần bàn thắng sớm để phá thế bế tắc quen thuộc mỗi khi gặp đối thủ đất Cảng.

Chiến thuật và điểm nóng

CA TP.HCM: chuyển trạng thái và mũi nhọn Tiến Linh

CA TP.HCM nhiều khả năng duy trì 4-3-3 hoặc 4-2-3-1, nhấn mạnh các pha phản công khi cần. Tiến Linh giữ vai trò trung tâm hàng công, là điểm đến cho các tình huống lên bóng nhanh và bóng bổng. Với bộ khung dự kiến, Makrillos và Williams cung cấp thêm phương án di chuyển phía trước, tạo không gian để tuyến hai băng lên dứt điểm.

Áp lực đặt lên vai HLV Lê Huỳnh Đức.

Hải Phòng: kiểm soát bóng và phối hợp trung lộ

Đội khách sẵn sàng ra sân với 4-4-2 hoặc 4-2-3-1, ưu tiên kiểm soát bóng và những pha phối hợp trung lộ nhanh nhằm khai thác sai sót đối thủ. Hai ngoại binh Tagueu và Luiz Antonio đang vào phom là nguồn đột biến lớn; sự cơ động của Minh Dĩ, Friday giúp Hải Phòng linh hoạt trong cách tiếp cận khung thành.

Tuyến giữa và cánh phải: hai mỏ neo thế trận

Trung tuyến: Việt Hoàng – Quốc Cường (CA TP.HCM) đấu Hữu Nam – Việt Hưng (Hải Phòng). Ai kiểm soát nhịp độ và không gian ở giữa sân sẽ nắm lợi thế chủ động.

Cánh phải CA TP.HCM: cặp Quang Hùng – Hoàng Phúc đối mặt sự hoạt động của Nhật Minh. Đây có thể là điểm bùng nổ các tình huống một chọi một và các quả căng ngang.

Nhân sự

CA TP.HCM: thiếu Endrick vì chấn thương; phần còn lại của đội hình chính cơ bản đầy đủ.

Hải Phòng: Hữu Sơn chấn thương dài hạn; đội khách vẫn giữ được bộ khung để nhập trận với tham vọng cao.

Đội hình dự kiến

CA TP.HCM

Thủ môn Lê Giang Hậu vệ Quang Hùng, Gia Bảo, Hoàng Phúc, Văn Luân Tiền vệ Quốc Cường, Việt Hoàng, Đức Phú Tiền đạo Tiến Linh, Makrillos, Williams

Hải Phòng

Thủ môn Đình Triệu Hậu vệ Tiến Dũng, Trung Hiếu, Nhật Minh, Mạnh Dũng Tiền vệ Hữu Nam, Việt Hưng, Luiz Antonio Tiền đạo Minh Dĩ, Friday, Tagueu

Thông tin trận đấu

Giải đấu: V.League 2025/26

Vòng đấu: Vòng 9 LPBank V.League 1 2025/26

Địa điểm: Sân Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian: 19h15, ngày 1/11/2025

Nhận định và dự đoán tỷ số

CA TP.HCM có lợi thế sân nhà nhưng bước vào trận với áp lực về phong độ và quá khứ đối đầu. Hải Phòng đang hưng phấn và có nền tảng kiểm soát bóng ổn định, đủ khả năng rời Thống Nhất với ít nhất một điểm.

Dự đoán: CA TP.HCM 1-1 Hải Phòng