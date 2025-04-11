SHB Đà Nẵng vs CA TP.HCM 18h00 5/11: Khách chiếm lợi thế Vòng 10 V-League tại Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng sa sút và sứt mẻ lực lượng tiếp đón CA TP.HCM đang đứng thứ 5, nhỉnh hơn về đối đầu lẫn chiều sâu đội hình. Kịch bản đội khách giành 3 điểm được dự báo.

CA TP.HCM bước vào Hòa Xuân với lợi thế rõ rệt về phong độ, đối đầu và nhân sự. SHB Đà Nẵng, dù chơi trên sân nhà lúc 18h00 ngày 5/11 (giờ Việt Nam), phải đối mặt sức ép lớn trong bối cảnh chỉ mới giành 1 điểm tại Hòa Xuân mùa này và đang tổn thất tuyến phòng ngự.

Giải đấu V-League Vòng đấu 10 Địa điểm Sân Hòa Xuân Thời gian 18h00 ngày 5/11 (giờ Việt Nam)

Đà Nẵng có thể thất thủ ngay trên sân nhà.

Phong độ và đối đầu: lợi thế nghiêng về CA TP.HCM

SHB Đà Nẵng vừa hòa 1-1 với SLNA, cứu vãn 1 điểm nhờ bàn muộn của Kim Dong Su nhưng lối chơi nhìn chung thiếu sức sống. Những trận gần đây cho thấy sự bế tắc ở cả tấn công lẫn phòng ngự, khiến cơ hội giành 3 điểm trước đối thủ mạnh trở nên hạn hẹp.

CA TP.HCM thua bất ngờ 1-2 trước Hải Phòng nhưng vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng phản ánh sự ổn định của đội bóng do HLV Lê Huỳnh Đức dẫn dắt. Trận thua vừa qua là động lực để đội khách đặt mục tiêu trọn 3 điểm tại Hòa Xuân.

Thống kê đối đầu gần đây bất lợi cho chủ nhà: trong 5 lần chạm trán gần nhất, SHB Đà Nẵng chỉ hòa 1 và thua 4, cho thấy độ “kỵ giơ” rõ nét.

Lực lượng và đội hình dự kiến

Chủ nhà thiếu thủ môn Bùi Tiến Dũng và trung vệ Lương Duy Cương vì chấn thương, những mất mát nghiêm trọng ở hệ thống phòng ngự. CA TP.HCM vắng tiền vệ Võ Huy Toàn và ngoại binh Endrick, nhưng chiều sâu đội hình tốt hơn giúp họ có phương án thay thế.

Đội hình dự kiến SHB Đà Nẵng: Văn Biểu, Ngọc Hiệp, Kim Dong Su, Đức Anh, Hồng Phúc, Phi Hoàng, Anh Tuấn, Emerson, Minh Quang, Văn Long, Makaric.

Đội hình dự kiến CA TP.HCM: Lê Giang, Quang Hùng, Matheus, Gia Bảo, Quốc Cường, Đức Huy, Việt Hoàng, Hoàng Phúc, Đức Phú, Tiến Linh, Makrillos.

Chiến thuật và điểm nóng

Sân Hòa Xuân mùa này không phải điểm tựa cho SHB Đà Nẵng (mới 1 điểm). Nhiều khả năng thầy trò HLV Lê Đức Tuấn sẽ lùi sâu, ưu tiên khối phòng ngự thấp và chờ phản công nhanh. Khi bế tắc, họ trông vào tình huống cố định với trung vệ Kim Dong Su – người vừa ghi bàn và có khả năng không chiến tốt.

CA TP.HCM được kỳ vọng kiểm soát bóng, gây sức ép liên tục để tìm bàn mở tỷ số. Điểm nóng là cuộc đấu giữa hàng công đội khách và tuyến thủ chắp vá của chủ nhà. Khả năng dứt điểm của Nguyễn Tiến Linh – trong bối cảnh các ngoại binh chưa ổn định – có thể trở thành chìa khóa phá vỡ thế trận.

CA TP. HCM được dự đoán sẽ chiếm lợi thế.

Thống kê chọn lọc

SHB Đà Nẵng 1-1 SLNA ở vòng trước; bàn gỡ đến muộn do Kim Dong Su.

CA TP.HCM vừa thua 1-2 trước Hải Phòng nhưng đang đứng thứ 5.

5 lần đối đầu gần nhất: SHB Đà Nẵng 0 thắng, 1 hòa, 4 thua.

SHB Đà Nẵng mới có 1 điểm trên sân Hòa Xuân mùa này.

Nhận định và dự đoán tỉ số

Từ phong độ, lịch sử đối đầu tới lực lượng, cán cân nghiêng về CA TP.HCM. Nếu đội khách áp đặt được nhịp độ và Tiến Linh tận dụng tốt cơ hội, khả năng lấy trọn 3 điểm là rất cao. Chủ nhà vẫn có thể kỳ vọng vào bóng chết và khoảnh khắc của Kim Dong Su, nhưng chừng đó khó đủ để xoay chuyển cục diện.

Dự đoán: SHB Đà Nẵng 1-3 CA TP.HCM.