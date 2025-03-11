Thể thao Dư âm trận SHB Đà Nẵng và Sông Lam Nghệ An "Cầm vàng còn để vàng rơi" - đó là tâm trạng tiếc nuối của Sông Lam Nghệ An cũng như người hâm mộ xứ Nghệ khi để vuột mất chiến thắng ở những giây bù giờ cuối cùng.

Trận hòa đáng tiếc

Sông Lam Nghệ An đã nhập cuộc khá tốt trên sân Hòa Xuân. Đoàn quân của huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn thi đấu tự tin và tạo ra được khá nhiều cơ hội trong hiệp 1. Rất tiếc là sự thiếu chính xác ở các tình huống dứt điểm đã khiến cho đội bóng xứ Nghệ chưa thể vươn lên dẫn trước.

Sang hiệp 2, SHB Đà Nẵng đã thi đấu tốt hơn. Họ tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn nhưng Sông Lam Nghệ An mới là những người mở tỷ số sau tình huống đánh đầu chính xác của Justin Garcia.

Sông Lam Nghệ An và SHB Đà Nẵng níu chân nhau ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Ảnh: VPF

Những tưởng đội khách sẽ ra về với 3 điểm trọn vẹn thì đúng ở phút bù giờ cuối cùng, trung vệ Kim Dong-su đã ghi bàn gỡ hòa giúp cho SHB Đà Nẵng có được 1 điểm quý giá.

Với trận hòa này, Sông Lam Nghệ An và SHB Đà Nẵng đều chỉ có được 7 điểm sau 9 trận đã đấu và cả 2 đang phải ngụp lặn ở nhóm cuối của bảng xếp hạng.

Dấu ấn huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn

Đây là trận đấu mà huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn tiếp tục thể hiện những dấu ấn rõ nét trong lối chơi của Sông Lam Nghệ An. Dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên 53 tuổi này, đội chủ sân Vinh liên tục khoét sâu vào 2 hành lang cánh của SHB Đà Nẵng. Đây là nơi mà các hậu vệ biên thường xuyên dâng cao khiến cho đội chủ nhà để lộ nhiều khoảng trống.

Từ các tình huống xuống biên này, những pha tạt bóng hay trả lại tuyến hai đã tạo điều kiện khá thuận lợi cho các cầu thủ tấn công của Sông Lam Nghệ An dứt điểm. Bàn thắng của Justin Garcia là thành quả từ một pha tấn công như vậy.

Huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn tiếp tục để lại dấu ấn trong lối chơi của Sông Lam Nghệ An. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Bên cạnh tấn công, huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn còn cho thấy sự nhanh nhạy trong điều chỉnh hàng phòng ngự. Trong hiệp 2, nhận thấy cánh phải của Sông Lam Nghệ An thường xuyên bị khoét sâu tạo ra nhiều pha sóng gió về phía khung thành thủ môn Cao Văn Bình. Huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn và các cộng sự đã nhanh chóng có những sự thay đổi người để gia cố hàng phòng ngự, qua đó tạo nên sự chắc chắn rõ rệt.

Rất tiếc, sự mất tập trung ở những phút cuối cùng đã khiến cho đội bóng xứ Nghệ đánh rơi chiến thắng.

Tuy vậy, với màn thể hiện tốt trong trận đấu vừa qua, tin chắc rằng, chiến thắng sẽ sớm đến với Sông Lam Nghệ An và huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn.

Vương Văn Huy lại gây thất vọng

Thực ra, đây không phải là trận đấu quá tệ của Vương Văn Huy. Hậu vệ 24 tuổi này đã lên công về thủ khá nhịp nhàng giúp cho hành lang cánh trái vận hành tốt. Thậm chí chính Vương Văn Huy là người đã có tình huống tạt bóng chính xác để cho Justin Garcia ghi bàn mở tỷ số.

Sai lầm ở phút cuối đã khiến cho công lao của Vương Văn Huy bị xóa sạch. Ảnh: VPF

Chỉ tiếc là, tình huống phá bóng chần chừ ở phút bù giờ cuối cùng đã khiến cho công lao của Vương Văn Huy bị xóa sạch. Cùng với đó là tình huống mắc sai lầm nghiêm trọng ở trận đấu gặp Đông Á Thanh Hóa khiến cho hậu vệ 24 tuổi này đang có những ngày thi đấu đáng quên nhất trong sự nghiệp.

Hy vọng, Vương Văn Huy sẽ rút ra được kinh nghiệm từ những sai lầm này để có được những màn trình diễn tốt hơn trong các trận đấu tới.