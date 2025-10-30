Thể thao Những lý do để tin Sông Lam Nghệ An có điểm trước SHB Đà Nẵng Làm khách trên sân Hòa Xuân luôn mang đến nhiều thử thách cho Sông Lam Nghệ An. Tuy vậy, đội bóng xứ Nghệ vẫn có những lý do để tin tưởng có điểm trước đội bóng sông Hàn

Thành tích đối đầu với SHB Đà Nẵng

Lịch sử đối đầu giữa hai đội cho thấy sự cân bằng đến đáng kinh ngạc. Trong 9 lần gặp nhau gần nhất, mỗi bên đều có 3 chiến thắng, 3 trận hòa và 3 thất bại. Không đội bóng nào thực sự chiếm ưu thế rõ rệt trong những cuộc so tài này.

Sông Lam Nghệ An và SHB Đà Nẵng có thành tích đối đầu khá cân bằng. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Tuy vậy, có một chi tiết rất thú vị: Trong 6 trận gần nhất diễn ra trên sân Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng và Sông Lam Nghệ An thay phiên nhau giành chiến thắng. Cụ thể, ở mỗi lần đối đầu, đội thắng – thua luân phiên nhau theo đúng “chu kỳ”. Theo “quy luật” đó, lần này đến lượt đội bóng xứ Nghệ có niềm vui. Dù chỉ là thống kê mang tính tham khảo, nhưng nó phần nào tiếp thêm niềm tin cho người hâm mộ rằng thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn có thể “phá dớp” và mang về trọn vẹn 3 điểm.

Phong độ kém của SHB Đà Nẵng trên sân nhà

Sân Hòa Xuân từng là niềm tự hào của người Đà Nẵng khi luôn là nơi “đi dễ khó về” với các đối thủ. Thế nhưng ở mùa giải năm nay, đội bóng sông Hàn lại khiến người hâm mộ thất vọng. Sau 3 trận được chơi trên sân nhà, SHB Đà Nẵng toàn thua cả 3, chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng và để thủng lưới tới 6 lần.

Phong độ yếu kém này không chỉ khiến họ rơi xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng mà còn làm lung lay niềm tin của khán giả. Cả về lối chơi lẫn tinh thần, SHB Đà Nẵng đang gặp nhiều vấn đề. Họ tấn công thiếu đột biến, phòng ngự mất tập trung, và quan trọng hơn là không có cá nhân nào đủ khả năng tạo ra sự khác biệt.

SHB Đà Nẵng đang có phong độ không tốt trên sân nhà ở mùa giải năm nay. Ảnh: VPF

Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An lại đang cho thấy những tín hiệu tích cực kể từ khi huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn lên nắm quyền. Tinh thần chiến đấu của toàn đội được cải thiện rõ rệt, đặc biệt là trong trận đấu với Công an Hà Nội – nơi họ khiến cho đội bóng ngành Công an phải rất vất vả mới có được điểm số. Đó là cơ sở để tin rằng, nếu tiếp tục phát huy tinh thần ấy, đội bóng xứ Nghệ hoàn toàn có thể giành một kết quả khả quan khi làm khách tại Hòa Xuân.

Ngoài ra, sân Hòa Xuân cũng đem lại kỷ niệm đẹp cho huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn khi cùng Câu lạc bộ Quảng Nam giành chiến thắng 3-2 trước SHB Đà Nẵng ở mùa giải năm ngoái.

Có thể nói, làm khách trên sân Hòa Xuân thời điểm này là cơ hội để cho Sông Lam Nghệ An tìm kiếm chiến thắng đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn.

SHB Đà Nẵng khủng hoảng chấn thương và phong độ

Ở trận đấu sắp tới, SHB Đà Nẵng sẽ thiếu vắng khá nhiều trụ cột do chấn thương. Đáng chú ý nhất là sự vắng mặt của thủ thành Bùi Tiến Dũng – người vừa dính chấn thương dây chằng trong trận gặp Thể Công Viettel và phải nghỉ thi đấu dài hạn. Đây là tổn thất cực lớn, bởi Tiến Dũng không chính là nhân tố nổi bật nhất giúp cho đội bóng sông Hàn trụ hạng ở mùa giải năm ngoái.

Thủ môn Bùi Tiến Dụng dính chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu dài hạn. Ảnh: VPF

Ngoài ra, những cầu thủ như Lê Vũ Quốc Nhật, Henen David, Milan Makaric hay Nguyễn Phi Hoàng cũng không có được thể trạng tốt nhất sau trận đấu với Thép Xanh Nam Định. Với đội hình sứt mẻ như vậy, huấn luyện viên Lê Đức Tuấn sẽ gặp khá nhiều khó khăn trong việc bố trí đội hình cho trận đấu sắp tới.

Khát khao "đổi vận" của Sông Lam Nghệ An

Sông Lam Nghệ An đang rất khát khao chiến thắng đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn. Sau những trận hòa và thua đáng tiếc, đội bóng xứ Nghệ cần một cú hích tinh thần để trở lại mạnh mẽ. Hòa Xuân – nơi từng chứng kiến không ít nụ cười của vị huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn – có thể chính là điểm khởi đầu cho hành trình hồi sinh ấy.

Sông Lam Nghệ An đang rất khát khao chiến thắng đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn. Ảnh: Xuân Thủy

Nếu thi đấu với tinh thần đoàn kết, lối chơi pressing mạnh mẽ và khả năng phản công sắc bén, Sông Lam Nghệ An có đủ cơ sở để mơ về 3 điểm. Nhất là trong bối cảnh SHB Đà Nẵng đang gặp khủng hoảng về phong độ cũng như lực lượng thi đấu.