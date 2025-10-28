Thể thao Vì sao Sông Lam Nghệ An phải nhận thất bại trước Đông Á Thanh Hóa? Trong bóng đá, “cái dớp” đôi khi là điều thật khó lý giải. Và trận thua của Sông Lam Nghệ An là kết quả của 1 chuỗi sự kiện khó lý giải đó.

Từ đầu mùa giải cho đến nay, Reon Dale Moore thi đấu không quá nổi bật trong màu áo Sông Lam Nghệ An. Chính vì vậy, việc tiền đạo người Trinidad và Tobago phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở trận gặp Công an Hà Nội cũng không khiến nhiều người hâm mộ xứ Nghệ quá lo lắng. Bởi lẽ, trong tay huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn vẫn còn đủ ba ngoại binh để chuẩn bị cho trận đấu với Đông Á Thanh Hóa.

Tuy nhiên, khi bước vào trận Derby Thanh Nghệ, người hâm mộ mới thực sự cảm nhận được vai trò quan trọng của Reon Dale Moore. Thiếu vắng anh, hàng công Sông Lam Nghệ An trở nên đơn độc khi chỉ còn lại Michael Olaha. Điều này giúp cho các hậu vệ Đông Á Thanh Hóa dễ dàng hơn trong việc phong tỏa mũi nhọn nguy hiểm nhất của đội chủ sân Vinh, khiến cho những đợt tấn công của Sông Lam Nghệ An trở nên thiếu sắc bén, đặc biệt là trong hiệp 1.

Michael Olaha tỏ ra khá đơn độc trên hàng công. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Sự thiếu hiệu quả trong tấn công không phải là vấn đề duy nhất của đội bóng xứ Nghệ. Biến cố còn ập đến ở phút thứ 30 khi trung vệ trẻ Lê Nguyên Hoàng dính chấn thương và buộc phải rời sân. Cầu thủ sinh năm 2004 này chính là người đã chơi rất ấn tượng trong trận hòa trước Công an Hà Nội, và việc anh rời sân sớm là một tổn thất không nhỏ cho hệ thống phòng ngự của Sông Lam Nghệ An.

Chỉ hai phút sau khi thay người bất đắc dĩ, đội bóng xứ Nghệ đã phải trả giá. Một tình huống phối hợp thiếu ăn ý giữa Vương Văn Huy, thủ môn Cao Văn Bình và trung vệ vào sân thay người Trần Nam Hải đã khiến cho hàng thủ Sông Lam Nghệ An sụp đổ. Người mắc lỗi lớn nhất trong pha bóng này là Vương Văn Huy khi anh xử lý thiếu dứt khoát, tạo cơ hội cho đối thủ ghi bàn.

Đây là tình huống rất đáng tiếc bởi Vương Văn Huy vốn là cầu thủ thi đấu ổn định và bền bỉ nhất trong những mùa giải gần đây. Dù vậy, chỉ một khoảnh khắc thiếu tập trung cũng đủ khiến đội bóng phải trả giá đắt.

Người tận dụng triệt để sai lầm đó chính là Rimario Gordon. Tiền đạo người Jamaica tiếp tục chứng minh duyên ghi bàn đặc biệt của mình trước Sông Lam Nghệ An. Pha lập công này đã là bàn thắng thứ 5 của Rimario vào lưới đội bóng xứ Nghệ, và nó cho thấy sự “kỵ giơ” đáng sợ mà Sông Lam Nghệ An luôn gặp phải mỗi khi đối đầu với chân sút này.

Không chỉ có Rimario, một cái tên khác cũng để lại dấu ấn đậm nét trong chiến thắng của Đông Á Thanh Hóa chính là thủ thành Trịnh Xuân Hoàng. Thủ môn 24 tuổi này từng đánh mất vị trí bắt chính vào tay Y Eli Nie ở đầu mùa, nhưng trong trận Derby Thanh Nghệ, anh đã có màn trình diễn tuyệt vời. Đây mới là trận thứ ba trong mùa giải mà Xuân Hoàng được bắt chính, song anh đã thi đấu cực kỳ tập trung, nhiều lần cứu thua xuất sắc, góp phần giúp đội bóng xứ Thanh giữ sạch lưới và giành trọn 3 điểm.

Thủ thành Trịnh Xuân Hoàng đã có 1 ngày thi đấu xuất sắc. Ảnh: Xuân Thủy

Có thể nói, thất bại của Sông Lam Nghệ An ở trận đấu vừa qua là một kết quả bất ngờ, nhưng cũng là lời nhắc nhở cần thiết. Sự thiếu vắng Reon Dale Moore, chấn thương của Lê Nguyên Hoàng và sai lầm cá nhân của hàng phòng ngự đã tạo nên chuỗi domino dẫn đến bàn thua duy nhất của trận đấu — qua đó khiến đội bóng xứ Nghệ tiếp tục kéo dài chuỗi không thắng trước Đông Á Thanh Hóa lên con số 12.

Dẫu vậy, thất bại này vẫn mang đến nhiều bài học quý giá cho thầy trò huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn. Trong một mùa giải đầy biến động, những va vấp như vậy có thể trở thành động lực giúp đội bóng xứ Nghệ hoàn thiện hơn ở chặng đường sắp tới.