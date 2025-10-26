Thể thao Sông Lam Nghệ An 'trắng tay' trước đội khách Đông Á Thanh Hóa Trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Đông Á Thanh Hóa thuộc vòng 8 V.League 2025/26, trên sân Vinh vào chiều 26/10, đã diễn ra khá hấp dẫn khi cả hai đội đều khát điểm để thoát khỏi nhóm cuối bảng. Đội khách với lối chơi hợp lý đã giành chiến thắng 1-0 trước Sông Lam Nghệ An.

Sau 7 vòng đấu, Đông Á Thanh Hóa mới có 4 điểm, xếp áp chót, trong khi Sông Lam Nghệ An cũng chỉ nhỉnh hơn đôi chút với 6 điểm.

Dưới thời HLV Văn Sỹ Sơn, đội bóng xứ Nghệ đang cho thấy những tín hiệu tích cực về tinh thần và lối chơi. Trận hòa 1-1 trước Công an Hà Nội ở vòng trước đã thể hiện sự kỷ luật trong phòng ngự và ý chí thi đấu mạnh mẽ của toàn đội. Ở cuộc tiếp đón Thanh Hóa, dù vắng tiền đạo Reon Dale Moore do án treo giò, HLV Văn Sỹ Sơn vẫn tỏ ra tự tin khi bố trí Olaha đá cao nhất trên hàng công, hỗ trợ phía sau là bộ tứ Quang Vinh, Enrique, Mạnh Quỳnh và Văn Lương.

SLNA thi đấu nỗ lực, nhưng trong ngày kém duyên đã phải chịu thất thủ. Ảnh: Chung Lê

Trong khi đó, đội khách Đông Á Thanh Hóa đang rơi vào khủng hoảng với hàng loạt bất ổn nội bộ sau khi chia tay HLV Velizar Popov. Sự thiếu ổn định ở thượng tầng khiến tinh thần và sự đoàn kết của đội bóng xứ Thanh suy giảm đáng kể.

Với lợi thế sân nhà cùng khí thế hứng khởi dưới thời tân HLV trưởng, Sông Lam Nghệ An đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để bứt khỏi nhóm nguy hiểm, đồng thời mang lại niềm vui cho người hâm mộ xứ Nghệ sau chuỗi trận chưa như ý.

Và điều đó được thể hiện ngay khi tiếng còi khai cuộc trên sân Vinh vang lên. Sông Lam Nghệ An chủ động kiểm soát thế trận và dâng cao tìm kiếm cơ hội ngay từ đầu.

Tuy nhiên, Đông Á Thanh Hóa bất ngờ có cơ hội đầu tiên ở phút thứ 9 của trận đấu. Từ pha bóng lộn xộn trước khung thành SLNA, sau cú đá phạt góc của đồng đội, Damoth có cơ hội tung cú sút cận thành, nhưng Văn Bình đã xuất sắc cản phá thành công.

Sau nhiều pha nỗ lực triển khai tấn công, đến phút 20, SLNA đã có được cơ hội mười mươi trước khung thành của Đông Á Thanh Hóa. Xuất phát từ pha đưa bóng xuống đáy biên của Mạnh Quỳnh, tiền vệ này đưa bóng vào giữa khung thành đội khách, nhưng hậu vệ Thanh Hóa đã phá bóng, giải nguy ngay trên vạch vôi, khước từ bàn thắng cho SLNA.

Ngay lập tức, đội khách có câu trả lời bằng cú sút từ tình huống cố định bên cánh phải, bóng đi đầy khó chịu khiến Văn Bình không thể kiểm soát, nhưng may mắn đã mỉm cười với SLNA khi cú sút đưa bóng trúng xà ngang Thanh Hóa.

Olaha không thể chiến thắng được hàng thủ của Đông Á Thanh Hóa. Ảnh: Đức Anh

Hai đội chơi ăn miếng trả miếng và Đông Á Thanh Hóa đã mở được tỷ số trận đấu ở phút 32 sau sai lầm của thủ môn Cao Văn Bình. Từ pha lên bóng ở trung lộ của đội khách, Văn Bình ra vào không chuẩn xác, trong khi đó Văn Huy phá bóng trúng vào chân của Rimario, tiền đạo này dễ dàng đệm bóng vào lưới trống.

Sau bàn thua, SLNA nỗ lực đẩy cao đội hình với quyết tâm tìm bàn gỡ, nhưng hàng thủ của Đội khách đã chơi tỉnh táo để hóa giải thành công. Chính vì vậy hiệp 1 đã khép lại với phần thắng tạm nghiêng về Đông Á Thanh Hóa.

Bước sang hiệp 2, SLNA gia tăng sức ép, trong đó vào phút 50 tưởng chừng như đội chủ nhà đã có được bàn thắng gỡ hòa. Tuy nhiên, từ khoảng cách hơn 10m, Văn Lương đã sút bóng bay vọt xà.

Khoảng thời gian về giữa hiệp đấu thứ 2, rất nhiều cơ hội được SLNA tạo ra về phía khung thành đội khách. Trong đó, vào phút 67, trung vệ Garcia đã có pha nhả bóng lại cho Olaha đầy hợp lý. Tuy nhiên từ khoảng cách chỉ chưa đầy 15m, tiền đạo đội trưởng đã sút đưa bóng đi vọt xà, bỏ lỡ cơ hội san bằng cách biệt.

Những phút cuối trận, SLNA nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng đều bất thành, như vậy trận đấu đã khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về đội khách Đông Á Thanh Hóa.