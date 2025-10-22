Thể thao Sông Lam Nghệ An và cơ hội giành trọn 3 điểm trước Đông Á Thanh Hóa Sau trận hòa quả cảm 1-1 trước Công an Hà Nội, Sông Lam Nghệ An đang tràn đầy tự tin hướng đến cuộc tiếp đón Đông Á Thanh Hóa trên sân Vinh ở vòng 8 V.League 2025/26. Dưới thời HLV Văn Sỹ Sơn, đội bóng xứ Nghệ đã cho thấy những tín hiệu khởi sắc rõ rệt về tinh thần, lối chơi và tính kỷ luật, mở ra hy vọng giành trọn 3 điểm trong cuộc đối đầu tới đây.

Dấu ấn tích cực của HLV Văn Sỹ Sơn

Trận hòa trước Công an Hà Nội ở vòng đấu trước được xem là bước ngoặt quan trọng với Sông Lam Nghệ An. Dù đối đầu với đội bóng đang có phong độ cao nhất giải, thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn vẫn biết cách để giành điểm. Cách vận hành chiến thuật hợp lý, sự gắn kết giữa các tuyến và khả năng phản công sắc bén là những điểm sáng rõ nét.

Trong sơ đồ 4-1-4-1 mà HLV Văn Sỹ Sơn áp dụng, Sông Lam Nghệ An duy trì được cự ly đội hình hợp lý, phòng ngự chắc chắn và phản công hiệu quả. Các cầu thủ biên như Văn Lương, Văn Cường hoạt động năng nổ, trong khi Khắc Ngọc cùng Enrique hay Quang Vinh tạo nên sự cân bằng ở tuyến giữa. Hàng thủ với Nguyên Hoàng, Văn Huy và Văn Cường thi đấu kỷ luật, đặc biệt là phong độ ổn định của thủ môn Văn Bình.

SLNA đang có dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ dưới thời HLV Văn Sỹ Sơn. Ảnh: Đức Anh

Bàn thắng từ cú sút phạt của Lê Nguyên Hoàng vào lưới Công an Hà Nội đã phần nào cho thấy sự tự tin trở lại của các cầu thủ. Quan trọng hơn, tinh thần chiến đấu của toàn đội đã được khơi dậy mạnh mẽ dưới thời tân HLV trưởng.

“Điều khiến tôi hài lòng nhất hôm nay là tinh thần chiến đấu của các cầu thủ. Họ đã ra sân với tất cả khát khao và lòng tự trọng của Sông Lam Nghệ An,” - HLV Văn Sỹ Sơn chia sẻ sau trận hòa trước Công an Hà Nội.

Kết quả 1 điểm quý giá ấy không chỉ giúp Sông Lam Nghệ An cải thiện tâm lý mà còn tạo ra nền tảng quan trọng cho mục tiêu giành chiến thắng ở vòng đấu tiếp theo.

Thanh Hóa sa sút, cơ hội cho đội bóng xứ Nghệ

Trái ngược với sự khởi sắc của Sông Lam Nghệ An, Đông Á Thanh Hóa đang trải qua giai đoạn đầy khó khăn. Sau 7 vòng đấu, đội bóng xứ Thanh vẫn chưa biết "mùi" chiến thắng với 4 trận hòa và 3 trận thua, giành vỏn vẹn 4 điểm và tạm đứng áp chót bảng xếp hạng.

Dù vừa có trận hòa 2-2 trước PVF-CAND ở vòng 7, Thanh Hóa vẫn bộc lộ nhiều vấn đề. Hàng công thiếu sắc bén, hàng thủ thường xuyên mắc sai lầm cá nhân khiến họ đánh rơi nhiều điểm đáng tiếc. Ngoại binh Rimario Gordon chưa đạt phong độ tốt, trong khi các cầu thủ nội như Văn Lợi, Ngọc Mỹ hay Xuân Bắc vẫn còn thiếu kinh nghiệm để gánh vác đội hình.

HLV Choi Won Kwon thẳng thắn nhìn nhận: “Khó khăn lớn nhất của chúng tôi là khả năng ghi bàn và hạn chế sai lầm. Cầu thủ vẫn tạo được cơ hội nhưng chưa tận dụng hiệu quả. Tôi luôn yêu cầu toàn đội phải nỗ lực hết sức, dù chưa biết tương lai ra sao, nhưng không ai được phép buông xuôi”.

Vấn đề nội bộ và những bất ổn ở thượng tầng khiến Thanh Hóa thiếu sự ổn định về tinh thần. Khi không còn là một tập thể gắn kết, sức mạnh vốn có của họ dần bị bào mòn.

Nguyên Hoàng mở tỷ số cho SLNA với bàn thắng rất đẹp mắt. Ảnh: Chung Lê

Trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Đông Á Thanh Hóa được xem là “cuộc chiến 6 điểm” của hai đội bóng miền Trung đang cần vực dậy tinh thần. Tuy nhiên, nếu xét về phong độ, tinh thần và lợi thế sân nhà, Sông Lam Nghệ An rõ ràng đang nắm nhiều ưu thế hơn.

Dưới thời HLV Văn Sỹ Sơn, đội bóng xứ Nghệ thể hiện sự kỷ luật trong lối chơi và tinh thần chiến đấu bền bỉ. Việc các cầu thủ trẻ như Nguyên Hoàng, Văn Lương hay Văn Bình thi đấu ngày càng chững chạc mang đến sự yên tâm cho người hâm mộ.

Sông Lam Nghệ An sẽ bước vào trận đấu với mục tiêu giành trọn 3 điểm để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng và tiếp tục duy trì khí thế sau màn thể hiện ấn tượng trước Công an Hà Nội. Nếu tiếp tục duy trì tinh thần thi đấu và phát huy hiệu quả trong các tình huống phản công, đội bóng xứ Nghệ hoàn toàn có thể hướng đến chiến thắng đầu tiên dưới thời HLV Văn Sỹ Sơn.

Ngược lại, với Thanh Hóa, một kết quả hòa có lẽ đã là điều tích cực trong bối cảnh họ đang chật vật tìm lại sự cân bằng. Tuy nhiên, khi phải làm khách tại sân Vinh, áp lực dành cho thầy trò HLV Choi Won Kwon chắc chắn không hề nhỏ.

Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng giàu truyền thống miền Trung hứa hẹn sẽ rất đáng xem. Một bên là Sông Lam Nghệ An đang hồi sinh cùng HLV mới, một bên là Thanh Hóa khát khao thoát khỏi khủng hoảng. Và nếu tận dụng tốt lợi thế sân nhà, đây rất có thể sẽ là vòng đấu đánh dấu chiến thắng đầu tiên của HLV Văn Sỹ Sơn cùng đội bóng quê hương.