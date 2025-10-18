Thể thao Sông Lam Nghệ An cầm hòa Công an Hà Nội trong ngày HLV Văn Sỹ Sơn ra mắt Trong ngày ra mắt của HLV Văn Sỹ Sơn, Sông Lam Nghệ An đã có được kết quả hòa trước đội bóng mạnh Công an Hà Nội, tại vòng 6 V.League, tổ chức trên sân Vinh.

V.League 2025/26 trở lại sau quãng nghỉ FIFA Days tháng 10 với tâm điểm là cuộc đối đầu trên sân Vinh giữa Sông Lam Nghệ An và Công an Hà Nội.

Đây là trận đấu đánh dấu màn ra mắt của tân HLV Văn Sỹ Sơn trên cương vị thuyền trưởng đội bóng Sông Lam Nghệ An trong bối cảnh áp lực thành tích đang đè nặng lên vai các cầu thủ chủ nhà.

Đội hình ra sân của SLNA. Ảnh: Đức Anh

Trải qua 6 vòng đấu, Sông Lam Nghệ An mới giành được 5 điểm và tạm đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, đối thủ của Sông Lam Nghệ An là Công an Hà Nội - đội bóng đang có phong độ cao nhất, nhì giải đấu. Đoàn quân của HLV Mano Polking hiện sở hữu chuỗi 7 trận bất bại liên tiếp, trong đó có tới 6 chiến thắng. Ở vòng đấu gần nhất, họ vừa đánh bại nhà đương kim vô địch Nam Định FC ngay trên sân Thiên Trường với tỷ số 2-0, qua đó, khẳng định sức mạnh và tham vọng trong cuộc đua vô địch mùa này.

Trong bối cảnh ấy, tân HLV Văn Sỹ Sơn đã có những điều chỉnh nhất định về mặt chiến thuật. Theo đó, Sông Lam Nghệ An ra sân với sơ đồ 4-1-4-1 nhằm tăng cường khả năng kiểm soát khu trung tuyến và hỗ trợ phòng ngự. Thủ môn Văn Bình tiếp tục được tin tưởng bắt chính. Bộ tứ hậu vệ gồm: Văn Huy, Nguyên Hoàng, Lê Văn Thành và Hồ Văn Cường. Ở tuyến giữa, Khắc Ngọc được bố trí chơi thấp nhất, trong khi Quang Vinh và Olaha giữ vai trò điều phối bóng và tạo cơ hội ghi bàn cho tuyến trên. 2 cầu thủ chạy cánh Mạnh Cường và Văn Lương hoạt động năng động ở 2 hành lang biên, hỗ trợ tối đa cho tiền đạo Dale Moore, người gánh trọng trách ghi bàn.

Nguyên Hoàng mở tỷ số cho SLNA với bàn thắng rất đẹp mắt. Ảnh: Chung Lê

Dù chưa có nhiều thời gian để truyền đạt toàn bộ triết lý bóng đá, HLV Văn Sỹ Sơn vẫn kịp mang đến một số thay đổi trong lối chơi của đội. Sông Lam Nghệ An chú trọng hơn vào việc giữ cự ly đội hình, chủ động áp sát khi mất bóng và tận dụng tốc độ của các cầu thủ biên trong các tình huống phản công.

Tuy vậy, trước một Công an Hà Nội có lực lượng đồng đều và đẳng cấp cao, đội khách nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát thế trận và tạo sức ép mạnh mẽ lên phần sân của Sông Lam Nghệ An ngay từ những phút đầu trận.

Rất nhiều cơ hội được các học trò HLV Polking tạo ra về phía khung thành của Cao Văn Bình (Sông Lam Nghệ An), trong đó, vào phút thứ 9, từ đường đi bóng đầy tốc độ bên cánh trái của Đình Bắc, tiền vệ này tung đường căng ngang đầy nguy hiểm vào giữa khung thành đội chủ nhà. Tuy nhiên, phía trong Quang Hải đã không thể thực hiện được điểm chạm, vuột mất cơ hội mở điểm cho Công an Hà Nội.

Chưa dừng lại ở đó, vào phút 28, Công an Hà Nội tiếp tục có cơ hội rõ ràng trước cầu môn đội chủ nhà. Xuất phát từ đường chọc khe của đồng đội, Alan băng xuống đối mặt với Cao Văn Bình, nhưng cú ra chân của tiền đạo này đã đưa bóng đi vọt xà ngang.

Nhằm hạn chế sức mạnh của đối phương, Sông Lam Nghệ An chủ động chơi phòng ngự phản công, trong đó, nhiều lớp phòng thủ được các học trò HLV Văn Sỹ Sơn thiết lập trước khung thành Cao Văn Bình.

Sau những khoảng thời gian đầu tập trung cho phòng ngự, về phía cuối hiệp 1, Sông Lam Nghệ An bắt đầu tổ chức được nhiều pha phản công khá sắc nét. Trong đó, vào phút 40, từ đường phản công chớp nhoáng, bóng được chuyền cho Văn Lương, tiền vệ này đột phá táo bạo, khiến hậu vệ đối phương phải phạm lỗi ngay trước vòng cấm địa, trọng tài cho Sông Lam Nghệ An được hưởng quả đá phạt. Từ khoảng cách gần 20m, Lê Nguyên Hoàng đã tung cú sút đầy kỹ thuật, đẹp mắt để đánh bại thủ thành Filip Nguyễn, mở tỷ số cho Sông Lam Nghệ An.

Sau khi nhận bàn thua, Công an Hà Nội đẩy cao đội hình và gia tăng sức ép mạnh mẽ lên phần sân đội chủ nhà. Tuy nhiên, các học trò HLV Văn Sỹ Sơn đã phòng thủ đầy kiên cường để giữ tỷ số 1-0 khi hiệp 1 khép lại.

Olaha tiếp tục thể hiện là thủ lĩnh trên hàng công của SLNA. Ảnh: Đức Anh

Bước sang hiệp 2, nhằm gia cố thêm hệ thống phòng thủ, HLV Văn Sỹ Sơn đã quyết định đưa Garcia, Quang Vinh vào sân để thay cho Lê Văn Thành và Enrique.

Tuy nhiên, với quyết tâm tìm bàn gỡ, Công an Hà Nội đã triển khai được những đợt tấn công đầy chất lượng. Phút 56, đội khách đã quân bình được tỷ số trận đấu. Từ pha đưa bóng vào bên cánh phải, bóng đi lộn xộn và đầy khó chịu, đến chân Leo Artur, tiền đạo này chớp cơ hội đệm bóng cận thành làm rung mành lưới của Sông Lam Nghệ An. Trọng tài biên căng cờ báo việt vị, nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính đã công nhận bàn thắng cho đội khách.

Sau khi phải nhận bàn thua có phần kém may mắn, Sông Lam Nghệ An vẫn nỗ lực để không bị cuốn theo lối chơi nhanh của đối phương. Tuy nhiên, với chất lượng chuyên môn cao đến từ nhân sự, Công an Hà Nội vẫn làm chủ hoàn toàn thế trận và tạo ra nhiều cơ hội về phía Sông Lam Nghệ An.

Và khó khăn càng chồng chất với đội bóng xứ Nghệ khi vào phút 88, tiền đạo Moore còn bị rút thẻ đỏ sau pha vào bóng thô bạo với hậu vệ đối phương.

Moore đã để lại một trận đấu đáng quên. Ảnh: Chung Lê

Dẫu vậy, vào phút bù giờ của trận đấu, suýt chút nữa Bá Quyền đã có được bàn thắng cho Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên, cú cứa lòng của hậu vệ này đã đưa bóng đi chệch khung thành của Filip Nguyễn trong gang tấc.

Những phút cuối cùng của trận đấu chứng kiến sự dồn ép khủng khiếp và tạo ra hàng loạt cơ hội mười mươi của đội khách. Tuy nhiên, may mắn và cả sự kiên cường của các cầu thủ xứ Nghệ đã giúp Sông Lam Nghệ An đứng vững.

Và 1-1 cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu này. Có thể nói, kết quả hòa cũng đã là thành công đối với HLV Văn Sỹ Sơn và Sông Lam Nghệ An trước đội bóng mạnh Công an Hà Nội.