Thể thao HLV Văn Sỹ Sơn và ngày ra mắt đầy thử thách trước Công an Hà Nội Sau chuỗi trận không như ý, Sông Lam Nghệ An quyết định thay tướng giữa mùa để tìm lại sức sống. Trên sân Vinh, HLV Văn Sỹ Sơn sẽ có trận ra mắt đầu tiên trong hoàn cảnh đầy thử thách khi đội bóng xứ Nghệ phải đối đầu Công an Hà Nội, đối thủ mạnh nhất nhì V.League lúc này.

Những thay đổi dưới thời HLV Văn Sỹ Sơn

Sau 6 vòng đấu đầu tiên của V.League 2025/26, Sông Lam Nghệ An chỉ có 5 điểm và tạm xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng. Phong độ kém cỏi ấy buộc ban lãnh đạo đội bóng phải đưa ra quyết định thay tướng. Người được chọn ngồi vào chiếc ghế nóng tại sân Vinh là HLV Văn Sỹ Sơn, một gương mặt dày dạn kinh nghiệm, từng giúp Quảng Nam thăng hạng và trụ vững ở V.League.

HLV Văn Sỹ Sơn trao đổi với các cầu thủ SLNA. Ảnh: Chung Lê

Với người hâm mộ xứ Nghệ, sự xuất hiện của ông Sơn mang đến nhiều hy vọng. Ở tuổi 53, HLV này được đánh giá là người có cá tính mạnh, tư duy thực tế và đặc biệt hiểu bóng đá Việt Nam. Ông có hai tuần để chuẩn bị trước khi chính thức ra mắt đội bóng quê hương trong trận đấu gặp Công an Hà Nội, một khoảng thời gian không dài nhưng đủ để ông kịp truyền một phần triết lý và cách chơi của mình cho các học trò.

Trong quãng thời gian ngắn ấy, HLV Văn Sỹ Sơn tập trung nhiều nhất vào việc siết chặt hàng phòng ngự và cải thiện khả năng áp sát khi mất bóng. Ông yêu cầu các cầu thủ phải chơi nhanh, thu hẹp cự ly đội hình và chủ động gây sức ép ngay từ phần sân đối phương. Sự thay đổi dễ thấy là cách SLNA tổ chức tấn công ở hai biên. Thay vì ban bật ở trung lộ, đội chủ sân Vinh đã tấn công nhiều hơn ở hành lang cánh, tận dụng tốc độ của các cầu thủ chạy biên và những pha tạt bóng sớm. Các bài tấn công trả ngược về tuyến hai cũng được ông Sơn yêu cầu thực hiện thường xuyên để tạo thêm cơ hội cho tuyến tiền vệ dứt điểm.

Bên cạnh đó, ông cũng hướng dẫn các tiền đạo cách chọn vị trí trong vòng cấm và phối hợp với cầu thủ chạy cánh khi tấn công. Cách chơi mà ông Văn Sỹ Sơn muốn xây dựng không cầu kỳ nhưng phải hiệu quả và có sự gắn kết giữa các tuyến. Ông muốn SLNA đá đơn giản, thực dụng, biết khi nào pressing, khi nào giữ bóng, quan trọng là hạn chế mắc sai lầm và biết tận dụng cơ hội.

Ngày ra mắt đầy thử thách

Dẫu vậy, ngày ra mắt của HLV Văn Sỹ Sơn chắc chắn không hề dễ dàng. Đối thủ của ông là Công an Hà Nội, đội đang bất bại sau 5 trận và có 13 điểm, tạm xếp nhì bảng. Đây là đội bóng có lực lượng mạnh, giàu kinh nghiệm và sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu. Không chỉ vậy, Công an Hà Nội còn là đối thủ mà SLNA chưa từng thắng kể từ khi đội bóng ngành Công an trở lại V.League. Cách đây chưa lâu, tại chung kết Cúp Quốc gia 2024/25, SLNA từng thất bại tới 0-5 trước chính đối thủ này. Sự chênh lệch về đẳng cấp và chiều sâu lực lượng là điều ai cũng thấy rõ.

Khó khăn với ông Văn Sỹ Sơn còn đến từ vấn đề nhân sự. Trung vệ ngoại Justin Garcia đang thi đấu cho đội tuyển Trinidad và Tobago tại vòng loại World Cup. Dù dự kiến có mặt tại Việt Nam vào rạng sáng 18/10, đúng ngày SLNA gặp CAHN, nhưng quãng đường di chuyển dài và lệch múi giờ lớn khiến khả năng ra sân của anh bỏ ngỏ. Garcia cũng chưa có buổi tập nào với tân HLV, điều này khiến hàng thủ SLNA khó có được sự ăn ý cần thiết. Trong bối cảnh đó, HLV Văn Sỹ Sơn buộc phải đặt niềm tin vào các cầu thủ nội.

HLV Văn Sỹ Sơn sẽ gặp thử thách lớn trong ngày ra mắt khi phải đối đầu với CAHN. Ảnh tư liệu

Nếu nhìn vào thực tế, trận đấu ra mắt này giống như một bài kiểm tra nặng đô dành cho tân thuyền trưởng. Ông chưa có đủ thời gian để thay đổi toàn bộ lối chơi, cũng chưa thể giúp đội hình vận hành trơn tru theo ý muốn. Bởi vậy, điều ông cần hướng đến không hẳn là một chiến thắng mà là cách để SLNA thể hiện tinh thần, sự kỷ luật và thái độ thi đấu khác trước. Một đội bóng đang ở thế khó cần nhất là niềm tin, và niềm tin chỉ đến khi người ta nhìn thấy sự thay đổi thật sự trong cách chơi và cách chiến đấu.

Điểm tựa hiếm hoi cho SLNA có lẽ nằm ở chính HLV Văn Sỹ Sơn. Trong quá khứ, khi còn dẫn dắt Quảng Nam, ông từng đối đầu Công an Hà Nội 4 lần và chỉ thua duy nhất 1 trận, còn lại thắng 1 và hòa 2. Những kết quả đó phần nào cho thấy ông hiểu khá rõ cách vận hành lối chơi của đội bóng ngành Công an, đồng thời biết cách khiến đối thủ phải dè chừng.

Thế nên, dù thử thách trước mắt là cực lớn, HLV Văn Sỹ Sơn vẫn có cơ sở để hy vọng. Ông có thể không giúp SLNA thắng ngay, nhưng nếu đội bóng chơi gắn kết hơn, phòng ngự chặt hơn và thể hiện được tinh thần chiến đấu, thì đó đã là một khởi đầu tích cực. Người hâm mộ xứ Nghệ vốn không đòi hỏi phép màu, họ chỉ cần thấy đội bóng con cưng đá hết mình, máu lửa và kỷ luật, đúng chất Sông Lam.

Trận đấu ra mắt gặp Công an Hà Nội sẽ là bài thử đầu tiên, cũng là cơ hội để HLV Văn Sỹ Sơn khẳng định triết lý của mình. Trong hoàn cảnh nhiều khó khăn, có lẽ một kết quả hòa cũng đủ để xem là thành công. Bởi với ông Sơn, quan trọng nhất lúc này không phải là thắng thua, mà là giúp Sông Lam Nghệ An lấy lại tinh thần, để từ đó từng bước trở lại với hình ảnh kiên cường vốn có của bóng đá xứ Nghệ.