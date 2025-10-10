Thể thao Trung vệ Sông Lam Nghệ An - Trần Nam Hải và cơ hội ở U23 Việt Nam Trong đợt tập trung U23 Việt Nam lần này, trung vệ Trần Nam Hải của Sông Lam Nghệ An được HLV Kim Sang-sik tin tưởng trao cơ hội. Đây là lần thứ hai cầu thủ sinh năm 2004 được gọi lên tuyển, sau quãng thời gian thi đấu ổn định và tiến bộ tại V.League. Đợt tập trung này cũng mở ra cơ hội để Nam Hải khẳng định năng lực và vị trí của mình trong hàng thủ U23 Việt Nam.

Cơ hội khẳng định mình

HLV Kim Sang-sik, được biết đến với triết lý bóng đá hiện đại, đề cao kỷ luật chiến thuật, pressing hợp lý và khả năng kiểm soát khoảng trống. Dưới thời ông, đội bóng hướng tới cách chơi chủ động hơn, tổ chức phòng ngự chắc, giữ cự ly hợp lý giữa các tuyến và phản công nhanh khi có cơ hội.

Trong hệ thống ấy, những trung vệ có thể lực, khả năng phán đoán và xử lý bóng gọn gàng như Trần Nam Hải được xem là lựa chọn phù hợp. Cầu thủ thuộc biên chế Sông Lam Nghệ An có thể đảm nhiệm nhiều vị trí, từ trung vệ cho đến tiền vệ phòng ngự, và thường chơi chắc trong các tình huống đối mặt. Lối chơi của Nam Hải không thiên về sức mạnh đơn thuần mà chú trọng vào cách chọn vị trí.

HLV Kim Sang-sik từng chia sẻ rằng, ông ưu tiên những cầu thủ biết phản ứng nhanh, tuân thủ chiến thuật và có khả năng di chuyển bọc lót hiệu quả. Những tiêu chí đó cũng là điểm mạnh của Nam Hải. Trong màu áo SLNA, anh thường được bố trí đá lệch phải trong hàng thủ 3 người hoặc cặp trung vệ truyền thống tùy theo sơ đồ thi đấu. Trong hệ thống phòng ngự của SLNA, Nam Hải đã thể hiện khả năng phối hợp ăn ý với các đồng đội ở tuyến dưới và phát triển tấn công khá tốt.

Với một HLV đề cao tính tổ chức, việc có những cầu thủ biết tuân thủ chỉ đạo và hạn chế sai sót là yếu tố quan trọng. Nam Hải vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, nhưng anh có nền tảng cơ bản tốt về thể hình, sức bật và khả năng đọc tình huống. Đây là những điểm giúp Nam Hải có cơ hội cạnh tranh vị trí trong đội hình U23 Việt Nam.

Trung vệ Trần Nam Hải trong màu áo SLNA. Ảnh tư liệu

Thực tế, ở lứa tuổi U23, những cầu thủ như Nam Hải còn cần tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu, đặc biệt, trong các trận có nhịp độ cao hoặc áp lực lớn. Tuy nhiên, việc được rèn luyện trong môi trường kỷ luật và hiện đại của HLV Kim Sang-sik sẽ giúp anh phát triển thêm về tư duy chiến thuật và khả năng phối hợp tập thể.

Đợt tập huấn này là bước chuẩn bị cho mục tiêu Huy chương Vàng SEA Games 33. Trong cuộc cạnh tranh vị trí ở hàng thủ, nếu thể hiện được sự ổn định và tinh thần tập trung, Nam Hải có thể trở thành một trong những gương mặt được ban huấn luyện cân nhắc để giữ tại Đội tuyển U23 Việt Nam.

Từ lò Sông Lam Nghệ An đến cánh cửa đội tuyển

Trong đợt tập huấn thứ ba của Đội tuyển U23 Quốc gia năm 2025, trung vệ Trần Nam Hải là 1 trong 3 cầu thủ thuộc biên chế Sông Lam Nghệ An được triệu tập. Đây cũng là lần thứ hai cầu thủ sinh năm 2004 được gọi lên Đội tuyển U23 Việt Nam, sau lần đầu góp mặt tại Giải U23 Đông Nam Á 2023 tổ chức ở Thái Lan.

Cầu thủ quê Thanh Chương trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của SLNA. Khi mới 18 tuổi, anh được đôn lên đội 1, ban đầu chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Sau đó, khi HLV Phan Như Thuật lên dẫn dắt, anh được kéo xuống đá trung vệ. Sự thay đổi này giúp Nam Hải phát huy khả năng tranh chấp, đọc tình huống và điều chỉnh cự ly phòng ngự.

Từng có thời gian dài thi đấu ở vị trí trung vệ từ các cấp đội trẻ, nên Nam Hải không mất nhiều thời gian để thích nghi. Ở mùa giải 2023, anh được ra sân thường xuyên hơn và dần trở thành một phần trong hệ thống phòng ngự của SLNA. Dù có thời điểm phải nghỉ thi đấu gần 2 tháng vì chấn thương cơ bắp vào tháng 5/2024, anh vẫn trở lại mạnh mẽ tại V.League 2025/26 với 5 lần ra sân trong 5 vòng đầu.

Trung vệ Trần Nam Hải có 5 lần ra sân cho SLNA mùa giải này. Ảnh tư liệu

Theo thống kê, trong 3 mùa giải gần nhất, Nam Hải đã có hơn 40 lần ra sân ở các giải chính thức. Kinh nghiệm thi đấu ở môi trường V.League giúp anh tích lũy được sự tự tin và hiểu hơn về nhịp độ bóng đá chuyên nghiệp, điều rất cần cho một cầu thủ trẻ được gọi lên tuyển.

Với Nam Hải, lần thứ hai được triệu tập lên tuyển là cột mốc đáng nhớ. Điều đó cho thấy sự tin tưởng của Ban Huấn luyện U23 Việt Nam và cũng là kết quả của quá trình phấn đấu bền bỉ tại CLB. Con đường phía trước vẫn còn dài nhưng nếu tiếp tục duy trì phong độ và tinh thần cầu thị, anh hoàn toàn có thể khẳng định vị trí của mình trong màu áo U23 Việt Nam.

Trong môi trường cạnh tranh dưới thời HLV Kim Sang-sik, đây sẽ là dịp quan trọng để Nam Hải trưởng thành hơn, từ kỹ năng chơi bóng đến tư duy và kinh nghiệm thi đấu.