Thể thao Sông Lam Nghệ An và tháng 10 giông bão Sông Lam Nghệ An đang bước vào tháng 10 – quãng thời gian mà nhiều mùa giải qua luôn mang đến nỗi ám ảnh cho đội bóng xứ Nghệ. Dữ liệu thống kê chỉ ra rằng, kể từ năm 2019 đến nay, đội bóng áo vàng chưa từng duy trì được phong độ ổn định mỗi khi tháng 10 gõ cửa.

Và mùa giải 2025 cũng không ngoại lệ khi những thử thách đang lần lượt kéo đến với Sông Lam Nghệ An.

Trong 15 trận gần nhất diễn ra trong tháng 10 ở các mùa giải V.League, Sông Lam Nghệ An chỉ giành được vỏn vẹn 3 chiến thắng, hòa 7 và để thua tới 5 trận. Đáng chú ý, trong 2 mùa gần nhất, họ thậm chí không thể giành nổi một chiến thắng nào khi chỉ có được 3 trận hòa và để thua 1 trận. Những con số biết nói ấy cho thấy tháng 10 dường như là thời điểm mà đội bóng xứ Nghệ đánh mất phong độ và đánh mất luôn cả sự tự tin khiến cho Sông Lam Nghệ An sớm rơi xuống nửa cuối của bảng xếp hạng.

Mùa giải năm nay, Sông Lam Nghệ An đã thi đấu trận đấu đầu tiên của tháng 10 khi hành quân đến Pleiku để gặp chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai. Dưới trời mưa nặng hạt, đội bóng xứ Nghệ đã rất may mắn giành được 1 điểm khi trung vệ Jairo Rodrigues thực hiện không thành công quả đá 11m ở những phút cuối cùng của trận đấu.

Sông Lam Nghệ An may mắn giành được 1 điểm trên sân Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh tư liệu: Trung Kiên

Tuy nhiên, thử thách khó khăn nhất của Sông Lam Nghệ An sẽ đến ở vòng 7, ngày 18/10 - nơi Sông Lam Nghệ An sẽ phải tiếp đón Công an Hà Nội – ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch năm nay. Đội bóng ngành Công an đang thể hiện phong độ hủy diệt với chuỗi 7 trận bất bại trên mọi đấu trường, trong đó có 6 chiến thắng và chỉ 1 trận hòa. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mano Polking, Công an Hà Nội thi đấu kỷ luật, tốc độ và đầy bản lĩnh.

Quan trọng hơn, từ khi Công an Hà Nội trở lại V.League vào năm 2023, Sông Lam Nghệ An chưa một lần được hưởng niềm vui chiến thắng trong các cuộc đối đầu. Sau 6 lần chạm trán, đội bóng xứ Nghệ thua đến 4 và chỉ có được 2 trận hòa. Không những thế, lực lượng hiện tại của Sông Lam Nghệ An cũng đang thua kém hoàn toàn so với đội bóng ngành Công an. Trong bối cảnh đó, việc giành điểm trước Công an Hà Nội đang trở thành bài toán cực khó cho huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn và các học trò.

Hy vọng giành chiến thắng trong tháng 10 có lẽ chỉ đến ở vòng đấu thứ 8 của V.League, khi Sông Lam Nghệ An tiếp đón Đông Á Thanh Hóa trên sân Vinh vào ngày 26/10. Đội bóng xứ Thanh đang sa sút nghiêm trọng kể từ cuối mùa trước đến nay. Tính trên mọi đấu trường, Đông Á Thanh Hóa đã trải qua chuỗi 14 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng. Riêng ở mùa giải năm nay, họ có 3 trận hòa và để thua 4 lần – thành tích khiến nhiều người hâm mộ xứ Thanh không khỏi thất vọng.

Thế nhưng, dù được đánh giá yếu hơn về phong độ hiện tại, Đông Á Thanh Hóa vẫn là đối thủ không hề dễ chơi với Sông Lam Nghệ An. Trong 11 trận Derby Thanh – Nghệ gần nhất, đội bóng xứ Nghệ không thắng nổi trận nào. Cụ thể, Sông Lam Nghệ An hòa 5 và thua tới 6 trận. Mỗi cuộc đối đầu với đội bóng láng giềng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, bởi tính chất căng thẳng và cả yếu tố lịch sử giữa hai vùng bóng đá giàu truyền thống.

Điểm tựa lớn nhất cho Sông Lam Nghệ An lúc này có lẽ là sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Sau khi huấn luyện viên Phan Như Thuật từ chức, cựu hậu vệ Văn Sỹ Sơn đã được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng. Những kinh nghiệm khi dẫn dắt Câu lạc bộ Quảng Nam, cùng với sự am hiểu bóng đá nội và chất Nghệ trong mình, vị huấn luyện viên 53 tuổi này được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho đội bóng quê hương.

Những thử thách khó khăn trong tháng 10 vẫn đang chờ đợi Michael Olaha và các đồng đội. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Những điều chỉnh chiến thuật, sự quyết liệt trong phòng thay đồ và sự máu lửa từ cựu cầu thủ từng khoác áo Sông Lam Nghệ An thời hoàng kim có thể là chất xúc tác để đội bóng vượt qua khúc cua tháng 10.

3 trận đấu trong tháng 10 – gồm Hoàng Anh Gia Lai (đã hòa), Công an Hà Nội và Đông Á Thanh Hóa – là 3 thử thách thực sự với Sông Lam Nghệ An. Một điểm đã có, nhưng những điểm số còn lại sẽ phụ thuộc rất lớn vào sự thích nghi nhanh chóng của huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn và bản lĩnh vượt khó của các cầu thủ.

Hy vọng, câu thay tướng đổi vận sẽ đúng với Sông Lam Nghệ An, qua đó, đội bóng xứ Nghệ sẽ có được những kết quả tốt ở 2 trận còn lại trong tháng 10 đầy giông bão.