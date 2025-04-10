Thể thao Những điểm nhấn trong trận hòa của Sông Lam Nghệ An tại sân Pleiku Trận thủy chiến giữa hai đội Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An đã kết thúc với tỷ số 1-1. Đây là kết quả đem đến nhiều tiếc nuối cho đội bóng phố Núi.

Trận hòa may mắn

Cơn mưa nặng hạt đã khiến cho mặt sân ướt sũng và làm giảm đi khá nhiều chất lượng của trận đấu. Đặc biệt là những tình huống phối hợp cư ly ngắn và trung bình của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An.

Không những thế, sự mất tập trung nơi hàng phòng ngự đội bóng xứ Nghệ đã giúp cho Hoàng Anh Gia Lai sớm vươn lên dẫn trước ngay ở phút thứ 7.

Sau bàn thua, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng cố gắng vùng lên để tìm bàn gỡ. Và thành quả là pha ra chân rất nhanh của Michael Olaha ở phút thứ 69 giúp cho Sông Lam Nghệ An có được 1 điểm rời sân Pleiku.

Sông Lam Nghệ An và Hoàng Anh Gia Lai chia điểm sau trận thủy chiến tại Pleiku. Ảnh: Trung Kiên

Tuy vậy, đây là trận hòa may mắn của đội bóng xứ Nghệ khi Hoàng Anh Gia Lai bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ở những phút cuối của trận đấu. Đặc biệt là tình huống sút hỏng phạt đền của trung vệ Jairo Rodrigues đã khiến cho đội chủ nhà chưa thể có được trận thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay.

Với trận hòa này, Sông Lam Nghệ An tạm đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng với 5 điểm sau 6 trận đã đấu. Trong khi, đội bóng phố Núi vẫn đứng áp chót với 3 điểm sau 5 trận ra sân.

Cái duyên của Michael Olaha

Hoàng Anh Gia Lai là một trong những con mồi ưa thích nhất của tiền đạo Michael Olaha. Và trận đấu vừa qua lại 1 lần nữa chứng minh điều đó. Tiền đạo người Nigeria đã liên tục làm khổ các hậu vệ đội bóng phố Núi bằng những tình huống tả xung hữu đột.

Tình huống ra chân rất nhanh ở phút thứ 69 của Michael Olaha là bàn thắng thứ 6 tiền đạo này ghi được vào lưới Hoàng Anh Gia Lai. Đây cũng là bàn thắng thứ 3 mà tiền đạo người Nigeria ghi được cho đội bóng xứ Nghệ ở mùa giải năm nay.

Michael Olaha tiếp tục có 1 trận đấu xuất sắc trước Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: VPF

Có thể nói, Michael Olaha là quân bài rất quan trọng trong hành trình chinh phục các mục tiêu của Sông Lam Nghệ An ở mùa giải 2025-2026.

Một cầu thủ khác của đội bóng xứ Nghệ cũng có được những màn trình diễn đáng khen đó là thủ thành Cao Văn Bình. Ở trận đấu vừa qua, những pha cản phá xuất sắc của thủ thành sinh năm 2005 này đã góp phần giúp cho Sông Lam Nghệ An có được 1 điểm.

Tuy vậy, Cao Văn Bình vẫn cần thời gian để cải thiện thêm khả năng ra vào và làm chủ không gian trong các tình huống bóng bổng. Hy vọng rằng, ở những vòng đấu sắp tới, thủ thành của đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu ngày càng tiến bộ trong màu áo đội bóng xứ Nghệ.

"Điểm trũng" Hoàng Văn Khánh

Nếu như Michael Olaha và thủ môn Cao Văn Bình có trận đấu rất tốt thì trung vệ Hoàng Văn Khánh lại có 1 trận đấu chưa được như ý. Vừa trở lại sau chấn thương, trung vệ mang áo số 55 này có lẽ chưa có được phong độ tốt nhất. Chính sự mất tập trung của Hoàng Văn Khánh đã giúp cho Hoàng Anh Gia Lai có được bàn thắng đầu tiên tại V.League mùa giải năm nay.

Trung vệ Hoàng Văn Khánh đã thi đấu không tốt ở trận đấu vừa qua. Ảnh: Trung Kiên

Và chính trung vệ sinh năm 1995 suýt chút nữa khiến cho Sông Lam Nghệ An trắng tay rời sân Pleiku khi phạm lỗi với Trần Gia Bảo trong vòng cấm ở những phút bù giờ. May mắn cho Hoàng Văn Khánh và đội bóng xứ Nghệ là trung vệ Jairo Rodrigues đã thực hiện quả đá 11m không thành công.

Chờ đợi Sông Lam Nghệ An trở lại sau FIFA Days

Với chỉ 2 điểm giành được sau 3 vòng gần nhất, Sông Lam Nghệ An đang trải qua giai đoạn đầy khó khăn. Tuy vậy, quãng nghỉ giữa mùa do FIFA Days mang lại có thể sẽ là khoảng thời gian quý báu để đội bóng xứ Nghệ tái cấu trúc và ổn định lực lượng.

Đặc biệt, trong bối cảnh Sông Lam Nghệ An nhiều khả năng sẽ có huấn luyện viên trưởng mới. Đây là cơ hội lý tưởng để tân thuyền trưởng đội bóng xứ Nghệ áp dụng triết lý bóng đá và điều chỉnh chiến thuật.

Người hâm mộ hy vọng Sông Lam Nghệ An sẽ trở lại mạnh mẽ sau quãng thời gian V.League tạm nghỉ. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Chính điều này giúp cho người hâm mộ xứ Nghệ hy vọng vào một sự khởi sắc khi V.League trở lại. Bởi nếu không cải thiện phong độ, Sông Lam Nghệ An hoàn toàn có thể bị cuốn vào cuộc đua trụ hạng khốc liệt trong giai đoạn hai của mùa giải.