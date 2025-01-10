Thể thao Những con số thống kê cặp đấu Sông Lam Nghệ An và Hoàng Anh Gia Lai Đây là cặp đấu giữa 2 đội đang nằm trong nhóm cuối bảng. Do đó, hứa hẹn sẽ là 1 trận đấu căng thẳng và quyết liệt. Đội bóng phố Núi đang có những lợi thế nhất định khi được thi đấu trên sân nhà ở trận đấu tới.

Thống kê cho thấy, trong 6 lần gần nhất hành quân đến phố Núi, Sông Lam Nghệ An đã để thua tới 5 trận và chỉ có duy nhất 1 chiến thắng. Pleiku vì vậy từ lâu đã trở thành "đất dữ" với đội bóng áo vàng. Tuy nhiên, mọi thứ có thể sẽ thay đổi ở lần gặp nhau sắp tới khi mà Hoàng Anh Gia Lai đang chìm trong khủng hoảng phong độ.

Sau 4 vòng đấu đầu tiên của V.League 2025, đoàn quân của huấn luyện viên Lê Quang Trãi mới chỉ có được 2 trận hòa và chưa ghi nổi 1 bàn thắng nào. Với vỏn vẹn 2 điểm, đội bóng của bầu Đức hiện đang đứng ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng, chỉ nhỉnh hơn Đông Á Thanh Hóa nhờ chỉ số phụ. Đây rõ ràng là cơ hội không thể tốt hơn để Sông Lam Nghệ An hướng tới một kết quả tích cực trên sân khách.

Sông Lam Nghệ An sẽ có được 1 kết quả tốt ngay trên sân Pleiku?. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Kỳ vọng càng lớn hơn khi Sông Lam Nghệ An vừa có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng trở lại dẫn dắt đội bóng quê hương sau giai đoạn đầy biến động dưới thời Phan Như Thuật. Với cá tính mạnh mẽ và sự gắn bó lâu năm với câu lạc bộ, huấn luyện viên sinh năm 1981 này được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng xứ Nghệ tìm lại bản sắc và sự tự tin đã đánh mất.

Điều đáng chú ý là trong cả 3 lần đối đầu Hoàng Anh Gia Lai với tư cách huấn luyện viên trưởng trước đây, Nguyễn Huy Hoàng đều giành chiến thắng. Trong đó, chiến thắng 2-1 ngay tại Pleiku ở mùa giải 2022 là một dấu ấn khó quên. Cái duyên đặc biệt với đội bóng phố Núi có thể sẽ là chất xúc tác để huấn luyện viên sinh năm 1981 cùng các học trò làm nên chuyện ở lần tái đấu này.

Nếu Sông Lam Nghệ An muốn có điểm tại Pleiku, họ cần đặt niềm tin vào những ngôi sao giàu kinh nghiệm - những người từng nhiều lần khiến khán đài phố Núi im lặng.

Tiền đạo Michael Olaha là cái tên nổi bật nhất. Cầu thủ người Nigeria đang có phong độ cao với 2 bàn thắng và 1 kiến tạo sau 5 vòng đấu. Không chỉ vậy, Olaha còn rất “có duyên” với Hoàng Anh Gia Lai khi từng ghi tới 5 bàn và có 2 kiến tạo trong các lần đối đầu đội bóng này. Mỗi khi gặp Hoàng Anh Gia Lai, tiền đạo người Nigeria như được tiếp thêm sức mạnh để tả xung hữu đột khiến cho hàng thủ đội bóng phố Núi phải chao đảo.

Bên cạnh đó, tiền vệ Hồ Khắc Ngọc cũng là một cái tên khiến đội chủ nhà phải dè chừng. Với 3 bàn thắng và 2 đường kiến tạo trong những lần gặp Hoàng Anh Gia Lai trước đây, cầu thủ sinh năm 1992 luôn biết cách tạo ra khác biệt. Việc được nghỉ ngơi ở vòng đấu trước càng giúp Khắc Ngọc có nền tảng thể lực sung mãn để tạo ảnh hưởng trong trận cầu sắp tới.

Phía bên kia chiến tuyến, Hoàng Anh Gia Lai dù chưa thắng trận nào nhưng vẫn cho thấy một vài điểm sáng. Đáng kể nhất chính là phong độ ổn định của thủ môn Trần Trung Kiên - người được coi là “người gác đền” số 1 của U23 Việt Nam hiện tại. Chính sự xuất sắc của thủ môn sinh năm 2003 đã giúp đội bóng phố Núi giữ sạch lưới trong 2 trận hòa, bất chấp hàng thủ thường xuyên chịu sức ép.

Thủ môn Trần Trung Kiên đang có phong độ rất tốt trong thời gian gần đây. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Ngoài ra, tiền vệ người Brazil - Marciel cũng là cái tên đáng chú ý. Sau sự ra đi của các trụ cột như Minh Vương, Dụng Quang Nho và Châu Ngọc Quang, Marciel đang gánh vác tuyến giữa của đội chủ nhà. Nếu hàng tiền vệ Sông Lam Nghệ An có thể khóa chặt Marciel, cơ hội để Hoàng Anh Gia Lai tổ chức lối chơi sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.

Không chỉ được gặp đối thủ đang khủng hoảng, Sông Lam Nghệ An còn có động lực lớn từ việc thay tướng. Sau chuỗi trận không tốt trên sân khách với 2 trận toàn thua, một kết quả tích cực trên sân Pleiku sẽ là cú hích lớn về tinh thần cho đoàn quân áo vàng.

Cái duyên đối đầu của huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng, phong độ ấn tượng của Olaha, sự trở lại mạnh mẽ của Khắc Ngọc… tất cả đang mang đến niềm tin rằng, đội bóng xứ Nghệ hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ ở trong trận đấu tới.