Thể thao 2 cầu thủ SLNA được triệu tập lên đội tuyển U23 Việt Nam Hai cầu thủ của SLNA là thủ môn Cao Văn Bình và hậu vệ Trần Nam Hải đã được điền tên vào danh sách tập trung từ ngày 4/10 đến 15/10/2025 tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam, Hà Nội.

Ngày 30/9, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) có công văn gửi Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An về việc triệu tập cầu thủ tham dự đợt tập huấn thứ 3 của đội tuyển U23 Quốc gia năm 2025. Theo đó, hai gương mặt trẻ của đội bóng xứ Nghệ là thủ môn Cao Văn Bình và hậu vệ Trần Nam Hải đã được điền tên vào danh sách tập trung từ ngày 4/10 đến 15/10/2025 tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam, Hà Nội.

Trung vệ Trần Nam Hải của SLNA được triệu tập lên đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: Xuân Thủy

Cao Văn Bình và Trần Nam Hải đều là những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo SLNA, sớm khẳng định được tiềm năng ở đội bóng này. Văn Bình nổi bật ở khả năng phản xạ nhanh, bản lĩnh thi đấu trong khung gỗ, trong khi Nam Hải là hậu vệ đa năng, chơi chắc chắn, mạnh mẽ trong các tình huống tranh chấp.

Việc cả hai được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội lên tuyển là bước tiến quan trọng trong sự nghiệp, bởi nếu thể hiện tốt, họ hoàn toàn có cơ hội góp mặt trong danh sách chính thức của đội tuyển U23 Việt Nam tham dự những giải đấu quốc tế quan trọng cuối năm.

Thủ môn Cao Văn Bình của SLNA. Ảnh: Xuân Thủy

Trong danh sách triệu tập lần này, HLV Phan Như Thuật – người vừa chia tay ghế HLV trưởng SLNA cũng góp mặt trong ban huấn luyện của đội tuyển U23 Việt Nam.

Đáng chú ý, đợt tập trung diễn ra ngay sau khi U23 Việt Nam giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2026. Ở vòng loại diễn ra hồi đầu tháng 9, thầy trò HLV Kim Sang-sik toàn thắng cả 3 trận, trong đó có chiến thắng 1-0 trước U23 Yemen, qua đó lần thứ 6 liên tiếp góp mặt tại vòng chung kết.

Đợt tập huấn này được xem là bước chuẩn bị quan trọng của U23 Việt Nam cho mục tiêu chinh phục tấm HCV tại SEA Games 33, dự kiến diễn ra vào cuối năm 2025. Việc hai cầu thủ trẻ của SLNA được triệu tập cùng đội tuyển là tín hiệu tích cực, đồng thời khẳng định giá trị của công tác đào tạo bóng đá trẻ tại lò Sông Lam Nghệ An.