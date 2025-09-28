Chủ Nhật, 28/9/2025
Huấn luyện viên Phan Như Thuật chính thức rời ghế nóng Sông Lam Nghệ An

Đức Anh 28/09/2025 21:18

Chiều 28/9, HLV Phan Như Thuật đã đệ đơn xin từ chức lên Ban Lãnh đạo CLB Sông Lam Nghệ An, khép lại chặng đường ngắn ngủi nhưng nhiều sóng gió của nhà cầm quân sinh năm 1984 trên băng ghế huấn luyện.

Hiện tại, Sông Lam Nghệ An chưa đưa ra phương án thay thế. Dự kiến, sau trận đấu với Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 6 V.League 2025/26, ban lãnh đạo CLB mới công bố chính thức danh tính HLV trưởng. Với diễn biến này, SLNA trở thành đội bóng đầu tiên thay tướng ở mùa giải năm nay.

HLV trưởng SLNA - ông Phan Như Thuật. Ảnh: Chung Lê
HLV Phan Như Thuật chính thức rời ghế nóng SLNA. Ảnh: Chung Lê

Phan Như Thuật được bổ nhiệm trở lại dẫn dắt SLNA từ tháng 11/2024, thay thế HLV Phạm Anh Tuấn giữa mùa giải V.League 2024/25. Ở mùa trước, ông kịp giúp đội bóng trụ hạng thành công ở vòng áp chót, được xem là một nỗ lực đáng ghi nhận. Tuy nhiên, bước sang mùa giải 2025/26, tình hình lại diễn ra theo chiều hướng ngược lại. Sau 5 vòng đấu, SLNA mới chỉ giành được 4 điểm, với 1 thắng, 1 hòa và 3 thua, tạm thời đứng ở nhóm cuối bảng.

Đáng chú ý, trong 2 vòng gần nhất, đội bóng xứ Nghệ liên tiếp đánh rơi điểm số theo kịch bản khó tin. Ở vòng 4, dù sớm dẫn bàn và chơi hơn người trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, SLNA vẫn bị cầm hòa. Sang vòng 5, họ lại dẫn trước Công an TP.HCM tới 2 bàn nhưng cuối cùng thua ngược 2-3 ngay trên sân Vinh. Những kết quả này được coi là giọt nước tràn ly, dẫn đến quyết định rời ghế nóng của ông Thuật.

Bị dẫn trước 2 bàn chỉ sau hơn 20 phút, Công an TP.HCM vẫn xuất sắc lội ngược dòng đánh bại Sông Lam Nghệ An 3-2. Ảnh: Xuân Thủy
Bị dẫn trước 2 bàn chỉ sau hơn 20 phút, Công an TP.HCM vẫn xuất sắc lội ngược dòng đánh bại Sông Lam Nghệ An 3-2. Ảnh: Xuân Thủy

Việc HLV Phan Như Thuật từ chức khi mùa giải chỉ vừa khởi đầu, đội bóng xứ Nghệ cần sớm tìm được người kế nhiệm đủ bản lĩnh và kinh nghiệm để vực dậy tinh thần cầu thủ, đồng thời, giúp CLB tránh bị cuốn vào cuộc đua trụ hạng. Người hâm mộ đang chờ đợi thông báo chính thức từ ban lãnh đạo sau trận gặp HAGL, bởi đây sẽ là thời điểm quan trọng cho tương lai của đội bóng trong phần còn lại của mùa giải.

Sau vòng 6, V.League sẽ tạm nghỉ 2 tuần, và khoảng thời gian này được xem là cơ hội vàng để tân HLV trưởng hòa nhập với đội bóng, xây dựng lối chơi mới và mang lại một luồng sinh khí tích cực cho Sông Lam Nghệ An.

