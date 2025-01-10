Thể thao Mức lương thấp kỷ lục của Mourinho; Lạ lùng 2 cầu thủ Việt kiều chưa đá nổi 1 hiệp vẫn lên U23 Việt Nam Tay vợt gốc Việt gây sốc khi loại Medvedev, lần đầu vào chung kết ATP Tour; Lạ lùng 2 cầu thủ Việt kiều chưa đá nổi 1 hiệp vẫn lên U23 Việt Nam; Mức lương thấp kỷ lục của Mourinho; Người đứng sau màn tỏa sáng của Antony... là những thông tin thể thao đáng chú ý 24h qua.

Tay vợt gốc Việt gây sốc khi loại Medvedev, lần đầu vào chung kết ATP Tour

Learner Tien tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích của mình tại China Open 2025 khi vượt qua Daniil Medvedev để giành vé vào chung kết gặp Jannik Sinner.

Tay vợt gốc Việt khởi đầu mạnh mẽ, tận dụng lỗi của Medvedev để giành break ở các game đầu tiên và sớm dẫn trước.

Dù có phần may mắn nhưng cũng phải thừa nhận rằng nó đến từ nỗ lực của chính Learner Tien. Ảnh: ATP Tour

Tuy nhiên, sự ổn định của Medvedev ở cuối set 1 cùng khả năng đánh bền từ cuối sân đã giúp anh lội ngược dòng, thắng 7-5 sau khi Learner Tien mắc lỗi kép đúng thời khắc quyết định.

Bước sang set 2, Medvedev có lợi thế sớm nhưng chấn thương khiến anh chững lại. Tien tận dụng cơ hội, thi đấu đầy bản lĩnh và giành chiến thắng 7-5 để cân bằng tỷ số.

Set 3 chứng kiến Medvedev gần như kiệt sức vì chuột rút, thậm chí còn tranh cãi với trọng tài sau khi bị cảnh cáo vì “thiếu quyết tâm”. Tien không bỏ lỡ cơ hội, giành liền 2 break để dẫn 4-0. Sau một game thua trắng, Medvedev buộc phải xin rút lui.

Với chiến thắng này, Learner Tien lần đầu tiên góp mặt ở một trận chung kết ATP Tour.

Đượt biết, Learner Tien sinh năm 2005 tại California, Mỹ. Cả cha và mẹ anh đều là những người gốc Việt. Niềm đam mê và tài năng quần vợt của anh sớm được bộc lộ. Tay vợt gốc Việt này cầm vợt từ lúc mới 1 tuổi, sớm được cha mẹ định hướng theo tennis. Khi 5 tuổi, cậu bé đã giành danh hiệu đầu tiên tại giải Halloween 2011 ở Upland, California.

Lạ lùng 2 cầu thủ Việt kiều chưa đá nổi 1 hiệp vẫn lên U23 Việt Nam

Danh sách U23 Việt Nam gây khó hiểu trong việc HLV Kim Sang Sik gọi 2 cầu thủ Việt kiều chỉ dự bị ở CLB.

U23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại từ ngày 4/10 tại Hà Nội, song song với đội tuyển quốc gia trong dịp FIFA Days tháng 10/2025. Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho SEA Games 33 và Vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Trần Thành Trung chưa có trận đấu nào đá được 30 phút. Ảnh: Ninh Bình FC

Trong danh sách tập trung đợt 3/2025, ngoài những cái tên quen thuộc từng tỏa sáng ở vòng loại U23 châu Á như Phạm Lý Đức, Lê Văn Thuận, Nguyễn Văn Trường hay Nguyễn Ngọc Mỹ, sự chú ý đổ dồn vào ba gương mặt Việt kiều: Viktor Lê, Trần Thành Trung và Nguyễn Vadim.

Nếu như Viktor Lê ít nhiều để lại dấu ấn thì sự góp mặt của Trần Thành Trung và Nguyễn Vadim thực sự gây nhiều tranh cãi.

Nguyễn Vadim, sinh năm 2005 tại Nga, có bố là người Việt và mẹ là người Nga. Cầu thủ 20 tuổi này vừa gia nhập CLB Đà Nẵng ở mùa 2025/26. Dù được đánh giá khá đa năng, có thể chơi ở cả cánh lẫn trung tâm, song Vadim mới chỉ có 4 lần vào sân tại V.League, với số phút cao nhất là… 31. Ba lần còn lại anh chỉ thi đấu 12, 20 và 22 phút.

Trong khi đó, Trần Thành Trung, cầu thủ Việt kiều được định giá tới 400 nghìn euro, thậm chí còn ít đất diễn hơn. Anh cũng có 4 lần ra sân nhưng toàn bộ đều chỉ dừng ở mức từ 12 đến 23 phút. Không bàn thắng, không kiến tạo – theo thống kê từ Transfermarkt.

Thông thường, các HLV sẽ dựa vào phong độ thực tế ở CLB để chọn cầu thủ. Việc trao cơ hội cho những gương mặt ít được thi đấu, thậm chí chưa thể hiện gì nổi bật, rõ ràng là một nghịch lý lớn.

Theo kế hoạch, đội sẽ tập luyện tại Trung tâm Bóng đá trẻ Việt Nam đến ngày 7/10, sau đó lên đường sang UAE tập huấn. U23 Việt Nam sẽ đá hai trận giao hữu chất lượng với U23 Qatar vào ngày 9 và 13/10.

Mức lương thấp kỷ lục của Mourinho

Trở lại Benfica sau 25 năm, Jose Mourinho chấp nhận mức lương khiêm tốn nhất trong sự nghiệp huấn luyện kể từ khi rời Bồ Đào Nha.

Mourinho bỏ túi 6 triệu bảng trong hợp đồng 2 năm tại Benfica.

Benfica bổ nhiệm Mourinho chỉ 3 tuần sau khi ông bị Fenerbahce sa thải vào cuối tháng 8. Chia sẻ với CNN, Chủ tịch Benfica Rui Costa từ chối tiết lộ con số cụ thể, nhưng thừa nhận mức thu nhập của Mourinho chỉ tương đương hoặc thấp hơn người tiền nhiệm Roger Schmidt.

Theo truyền thông Anh, bản hợp đồng 2 năm của "Người đặc biệt" có tổng giá trị khoảng 6 triệu bảng.

Trước đó, Mourinho từng phải cắt giảm thu nhập khi rời Tottenham để dẫn dắt AS Roma vào năm 2021. Khi ấy, ông đồng ý giảm khoảng 3,5 triệu bảng/năm, nhận 6,5 triệu bảng từ Roma so với mức 10 triệu bảng tại Spurs.

Mourinho tiếp tục chấp nhận hy sinh quyền lợi tài chính để được trở lại Benfica, nơi ông từng bắt đầu sự nghiệp huấn luyện. Dù mức lương không còn cao như trước, sự xuất hiện của ông hứa hẹn mang lại cú hích lớn cho đội bóng Bồ Đào Nha ở Champions League lẫn giải quốc nội. Sau 3 trận dưới thời Mourinho, Benfica duy trì mạch bất bại với 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Nếu tính từ đầu mùa, Benfica cũng chưa thua trận nào sau 7 vòng ở giải quốc nội.

Người đứng sau màn tỏa sáng của Antony

Tiền đạo Antony công khai mong muốn gắn bó lâu dài với Real Betis, đặc biệt là với HLV Manuel Pellegrini.

Trong một cuộc phỏng vấn phát sóng trên đài Onda Cero, Antony bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho HLV Pellegrini: “Ông ấy là một HLV tuyệt vời. Ai cũng biết sự nghiệp đáng nể của ông ấy. Tôi rất hạnh phúc khi được làm việc cùng ông, không chỉ vì cách ông ấy đối xử với tôi mà còn với tất cả các cầu thủ. Việc gia hạn là chuyện giữa CLB và Pellegrini, nhưng cá nhân tôi luôn muốn ở lại với ông ấy lâu hơn”.

Sự xuất hiện của Antony tại Betis cũng gắn liền với dấu ấn của chiến lược gia Chile. Hồi đầu năm nay, chính Pellegrini đã thuyết phục Antony gia nhập Betis theo dạng cho mượn, giúp cầu thủ này tìm lại phong độ trong giai đoạn lượt về mùa 2024/25.

Antony là trụ cột của Betis. Ảnh: Reuters

Ở tuổi 25, Antony đã trải qua quãng thời gian chật vật và chịu nhiều chỉ trích tại Anh. Nhưng ở Betis, anh đang dần tìm lại niềm tin và sự yêu mến. HLV Pellegrini cũng là người góp phần giúp Antony thích nghi nhanh chóng và tỏa sáng.

MU chấp nhận để Antony rời đi với giá 25 triệu euro ở mùa hè vừa qua. Dù chịu lỗ nặng ở thương vụ này, “Quỷ đỏ” vẫn có thể hy vọng thu về lợi nhuận nếu cầu thủ chạy cánh người Brazil tỏa sáng tại La Liga.