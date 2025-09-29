Thể thao Thể Công Viettel thắng trận thứ 4 liên tiếp trên sân nhà; MU ra quyết định với Amorim Thể Công Viettel tiếp tục thể hiện sự ổn định đáng nể tại V.League 2025/26; LĐBĐ Malaysia xác nhận sai sót trong khâu nhập tịch; MU ra quyết định với Amorim... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Thể Công Viettel thắng trận thứ 4 liên tiếp trên sân nhà Hàng Đẫy

Tối 28/9, trên sân Hàng Đẫy, Thể Công Viettel gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và tiếp tục thể hiện sự ổn định đáng nể tại V.League 2025/26.

Hiệp 1 diễn ra khá giằng co khi đội khách phòng ngự kỷ luật, khiến Thể Công Viettel gặp khó trong việc tìm đường vào khung thành. Bước sang hiệp 2, thế trận xoay chuyển nhanh chóng. Phút 50, từ pha tạt bóng chính xác của Đinh Viết Tú bên cánh phải, Lucao chọn điểm rơi hợp lý rồi dứt điểm mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Thể Công Viettel bay cao ở V-League.

Đến phút 66, Pedro Henrique nhân đôi cách biệt bằng tình huống bứt tốc bên cánh trái trước khi dứt điểm tinh tế xuyên qua hai chân thủ môn Thanh Tùng. Trước đó chỉ ít phút, Pedro suýt có bàn thắng khi cú sút của anh đưa bóng chạm cột dọc.

Dù rất nỗ lực, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không tạo được nhiều cơ hội rõ rệt để lật ngược tình thế. Chung cuộc, Thể Công Viettel thắng 2-0, khẳng định sức mạnh trên sân nhà và kéo dài chuỗi bất bại, tiếp tục vững vàng trong cuộc đua ở V-League.

Đây là trận thắng thứ 4 liên tiếp trên mọi đấu trường của thầy trò HLV Popov trên sân Hàng Đẫy, sau các trận thắng Công an TP. HCM 3-0, thắng CLB TP. HCM 2-0 (V-League) và thắng Hà Nội FC 1-0 ở Cúp Quốc gia.

Thể Công Viettel hiện có 11 điểm, xếp thứ 4 trên BXH, kém 3 đội dẫn đầu 2 điểm (Ninh Bình, Công an Hà Nội, Công an TP. HCM cùng có 13 điểm).

Vòng tới, Thể Công Viettel tiếp tục chơi trên sân nhà Hàng Đẫy tiếp Đà Nẵng vào ngày 20/10.

LĐBĐ Malaysia xác nhận sai sót trong khâu nhập tịch

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang chờ nhận bản phán quyết đầy đủ từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) trước khi tiến hành nộp đơn kháng cáo theo đúng quy trình và quy định.

Trong thông cáo phát đi tối 28/9, FAM thừa nhận có sai sót kỹ thuật trong quá trình nộp hồ sơ nhập tịch do bộ phận hành chính thực hiện. Tuy nhiên, tổ chức này khẳng định: "Những cầu thủ được nhập tịch đều là công dân Malaysia hợp pháp".

"FAM xem xét sự việc với tinh thần nghiêm túc. Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng, các cầu thủ được đề cập đều là người Malaysia đúng theo pháp luật", Tổng Thư ký FAM, ông Datuk Noor Azman Hj Rahman nhấn mạnh.

Malaysia thừa nhận có sai sót kỹ thuật khi nhập tịch cho dàn cầu thủ.

Án phạt từ FIFA đang khiến bóng đá Malaysia rúng động. 7 trụ cột bị treo giò 12 tháng, FAM bị phạt khoảng 10 tỷ đồng, đồng thời, uy tín của nền bóng đá nước này chịu ảnh hưởng nặng nề.

Nhiều ý kiến trong nước, từ chính giới đến người hâm mộ, đều yêu cầu FAM hành động quyết liệt để bảo vệ quyền lợi cầu thủ, đồng thời lấy lại hình ảnh cho bóng đá Malaysia trong mắt khu vực và quốc tế.

Trường hợp xấu nhất, Malaysia có thể bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027; hoặc thậm chí bị cấm tham dự các giải đấu quốc tế trong nhiều năm.

Hiện tại, Malaysia đứng đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027 với 6 điểm sau 2 lượt trận. Trong khi đó, tuyển Việt Nam xếp sau với 3 điểm ít hơn.

MU ra quyết định với Amorim

MU tiếp tục sa sút với thất bại 1-3 trước Brentford, nhưng Sir Jim Ratcliffe giữ niềm tin vào HLV Ruben Amorim tới cuối mùa.

Amorim chịu áp lực lớn, bị chỉ trích dữ dội vì lối chơi cứng nhắc, bảo thủ với sơ đồ 3-4-3 kể cả khi đội bóng thi đấu bế tắc. TalkSPORT tiết lộ MU chuẩn bị sẵn danh sách 3 HLV thay thế gồm Gareth Southgate, Andoni Iraola và Oliver Glasner, đồng thời tính toán sa thải sau ngày 1/11 để giảm chi phí đền bù.

Tuy vậy, theo BBC Sport, Sir Jim Ratcliffe vẫn đặt niềm tin vào Amorim. Tỷ phú Anh cho rằng, cần công bằng khi trao cho nhà cầm quân người Bồ Đào Nha trọn mùa giải để chứng minh năng lực, nhất là sau khi CLB chi gần 200 triệu Bảng cho các tân binh Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Senne Lammens trong hè 2025.

Nguồn tin nội bộ cũng phủ nhận việc MU liên hệ ứng viên thay thế, khẳng định Amorim hiện vẫn là lựa chọn duy nhất trên băng ghế huấn luyện Old Trafford. Ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" sẽ chỉ đưa ra quyết định cuối cùng khi mùa giải 2025/26 khép lại.

MU chưa vội sa thải Amorim.

MU chìm trong khủng hoảng sau thất bại 1-3 trước Brentford hôm 27/9. Kết quả đẩy thầy trò Amorim xuống vị trí thứ 14 trên BXH Premier League với chỉ 7 điểm sau 6 vòng. Đây là thứ hạng chỉ nhỉnh hơn 1 bậc so với vị trí chung cuộc mùa trước, trong bối cảnh hàng thủ thủng lưới tới 11 lần.

Trên sân Gtech Community, Igor Thiago lập cú đúp ngay trong hiệp 1 để đưa Brentford vượt lên, trước khi Benjamin Sesko gỡ lại 1 bàn cho MU. Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra khi Bruno Fernandes bỏ lỡ quả phạt đền ở hiệp 2. Đến phút bù giờ, Mathias Jensen tung cú sút xa đẹp mắt ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà.

Rashford tỏa sáng trong ngày Barca chiếm ngôi đầu của Real

Rạng sáng 29/9, Marcus Rashford góp pha kiến tạo giúp Barcelona thắng ngược Real Sociedad 2-1 ở vòng 6 La Liga.

Phút 43 trận đấu trên sân Llúis Companys, Barcelona đang bị dẫn 0-1, Marcus Rashford treo bóng chuẩn xác từ chấm phạt góc để Jules Kounde bật cao đánh đầu, không cho thủ môn đội khách cơ hội cản phá.

Rashford có đường kiến tạo thứ 3 tại La Liga mùa này, thành tích đứng thứ 2 tại giải đấu. Tổng cộng, cầu thủ sinh năm 1997 đã góp công vào 5 bàn thắng (2 bàn, 3 kiến tạo) trong 5 lần ra sân gần nhất cho đội bóng xứ Catalonia.

Rashford dần chứng tỏ vai trò quan trọng trong đội hình Barca.

Dù đã tỏa sang sở Champions League, Rashford vẫn chưa ghi bàn tại La Liga mùa này. Ở trận gặp Sociedad, cựu tiền đạo MU có 3 cơ hội ngon ăn nhưng đều không thể thắng được sự lăn xả của hàng thủ đối phương.

Dù vậy, pha phối hợp ăn ý giữa Rashford, Kounde tạo tiền đề cho màn lội ngược dòng của nhà đương kim vô địch. Phút 58, Lamine Yamal vào sân và ngay lập tức ghi dấu ấn với tình huống đột phá xuống đáy biên, trước khi chuyền ngang để Robert Lewandowski tạo điểm cắt, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà.

Những phút cuối, CĐV đứng ngồi không yên khi chứng kiến lần lượt Takefusa Kubo, Lewandowski dứt điểm trúng xà.

Barca thắng trận thứ 2 liên tiếp trước Sociedad, qua đó chính thức chiếm ngôi đầu từ tay Real Madrid với 1 điểm nhiều hơn. Ở vòng tiếp theo, Rashford cùng đồng đội sẽ gặp Sevilla, trong khi Real đối đầu Villarreal.

Italia bảo vệ thành công chức vô địch giải bóng chuyền nam thế giới

Trận chung kết giải bóng chuyền vô địch thế giới 2025 đã khép lại với chiến thắng thuyết phục 3-1 của Itaia trước Bulgaria.

Ngay ở set đầu tiên, tuyển Italia và Bulgaria có sự giằng co quyết liệt với những pha đôi công mãn nhãn.

Tuy nhiên, từ thời điểm giữa set, nhà đương kim vô địch bắt đầu tạo khoảng cách nhờ sự điều phối thông minh của chuyền hai Giannelli và khả năng ghi điểm ổn định từ đối chuyền Romano. Họ khép lại set 1 với tỷ số 25-21.

Set đấu thứ 2 chứng kiến sự áp đảo hoàn toàn của Italia. Romano tiếp tục bùng nổ với những pha phát bóng uy lực, khiến hệ thống phòng ngự của Bulgaria liên tục mắc lỗi bước một. Trong khi đó, chủ công Nikolov của Bulgaria dù chơi đầy cố gắng nhưng không đủ để xoay chuyển cục diện, chấp nhận thất bại 17-25 trước Italia.

Tuyển Italia vô địch giải bóng chuyền nam thế giới 2025.

Tuy nhiên, Bulgaria không buông xuôi. Ở set 3, họ thi đấu đầy quyết tâm, cải thiện đáng kể khâu chắn bóng và giao bóng, qua đó rút ngắn tỷ số với chiến thắng 25-17.

Hy vọng về một cuộc lật đổ nhanh chóng bị dập tắt trong set 4. Italia chơi cực kỳ chắc chắn, tận dụng tối đa những sai lầm của đối thủ để kết thúc set đấu với tỷ số cách biệt 25-10, qua đó khép lại trận chung kết với thắng lợi 3-1.

Với kết quả này, Italia hoàn thành mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch. Đây cũng là lần thứ 5 họ bước lên đỉnh cao thế giới, một minh chứng cho bản lĩnh và chiều sâu lực lượng của đội bóng này.