Thể thao Nguyễn Văn Việt – Mảnh ghép vàng trong khung thành Thể Công Viettel Sau 2 trận đấu đầu tiên, những màn trình diễn của Nguyễn Văn Việt đang chứng tỏ sự lựa chọn của Thể Công Viettel là hoàn toàn chính xác. Thủ thành người Nghệ An có thể sẽ là nhân tố quan trọng trong hành trình chinh phục các danh hiệu của đội bóng ngành Quân đội ở mùa giải năm nay.

Mùa giải năm ngoái, một trong những điểm yếu cố hữu khiến Thể Công Viettel không thể bứt phá ở giai đoạn cuối mùa chính là sự thiếu ổn định ở vị trí thủ môn. Sau 26 vòng đấu, đội bóng áo lính phải vào lưới nhặt bóng tới 29 lần – con số phản ánh rõ nét những vấn đề tồn đọng ở hàng thủ, đặc biệt là nơi khung gỗ. Trong bối cảnh cuộc đua vô địch ngày càng khốc liệt, việc để thủng lưới quá nhiều bàn thua đã khiến Thể Công Viettel hụt hơi so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Nhận thức rõ vấn đề này, ban lãnh đạo Thể Công Viettel đã có những động thái quyết đoán trong kỳ chuyển nhượng trước mùa giải 2025–2026. Một trong những bản hợp đồng đáng chú ý nhất chính là việc chiêu mộ thủ thành trẻ Nguyễn Văn Việt theo dạng cho mượn từ Sông Lam Nghệ An. Dù mới chỉ sinh năm 2002, Văn Việt đã sớm khẳng định được tài năng tại đội bóng quê hương và thường xuyên được điền tên trong danh sách các Đội tuyển Quốc gia Việt Nam.

Thủ thành Nguyễn Văn Việt đã thi đấu khá tốt trong màu áo mới. Ảnh: VPF

Với phản xạ nhạy bén, khả năng chọn vị trí và kiểm soát không gian tốt, thủ môn gốc Nghệ An được kỳ vọng sẽ mang lại sự chắc chắn cho khung thành Thể Công Viettel. Và thực tế đã chứng minh, Văn Việt không cần quá nhiều thời gian để thích nghi với môi trường mới.

Sau hai trận đấu đầu tiên trong màu áo đội bóng mới, thủ thành sinh năm 2002 này đều thi đấu khá tốt và giữ sạch lưới giúp cho đội bóng ngành Quân đội giành được những chiến thắng. Đó là các chiến thắng 3-0 trước Công an Thành phố Hồ Chí Minh và chiến thắng 2-0 trước Becamex Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhờ những màn trình diễn ấn tượng đó, Thể Công Viettel hiện là đội có hàng thủ tốt nhất V.League 2025–2026 sau 3 vòng đấu, với chỉ 1 bàn thua – thành tích góp phần đưa họ lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, mở ra hy vọng về một mùa giải thành công.

Không những vậy, phong độ tốt ở trong những trận đấu vừa qua cũng giúp Nguyễn Văn Việt được điền tên vào danh sách triệu tập Đội tuyển Quốc gia Việt Nam cho đợt tập trung tháng 9 này. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của anh, đồng thời mở ra cơ hội để thủ môn 23 tuổi ghi điểm trong mắt Ban huấn luyện của đội tuyển.

Tuy nhiên, bên cạnh những điểm mạnh đã thể hiện, Nguyễn Văn Việt vẫn còn một số điểm yếu cần khắc phục nếu muốn tiến xa hơn trong sự nghiệp. Đầu tiên là kỹ năng chơi bóng bằng chân – điều này càng quan trọng với các thủ môn hiện đại. Ở trận gặp Becamex Thành phố Hồ Chí Minh, một tình huống chuyền bóng thiếu chính xác của Văn Việt suýt nữa đã tạo điều kiện cho đối phương ghi bàn. Những tình huống như vậy có thể trở thành “tử huyệt” nếu không được cải thiện kịp thời.

Bên cạnh đó, sự ăn ý với các đồng đội cũng là vấn đề cần lưu tâm. Trong hai trận vừa qua, đôi khi thủ thành người Nghệ An chưa có được sự phối hợp mượt mà với các hậu vệ phía trước, dẫn đến một số tình huống bóng lập bập, gây nguy hiểm cho khung thành Thể Công Viettel. Đây là điều hoàn toàn có thể cải thiện thông qua thời gian và sự tập luyện cùng các đồng đội.

Thủ thành Nguyễn Văn Việt hứa hẹn sẽ là nhân tố quan trọng trong hành trình chinh phục các danh hiệu của Thể Công Viettel. Ảnh: VPF

Dù còn những mặt hạn chế, không thể phủ nhận rằng Nguyễn Văn Việt đang từng bước trở thành "người gác đền" đáng tin cậy của Thể Công Viettel. Sự hiện diện của anh mang đến sự yên tâm nơi hàng phòng ngự – điều mà đội bóng áo lính đã khát khao trong suốt mùa giải trước. Quan trọng hơn, đây còn là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của thủ thành trẻ tuổi này, giúp anh khẳng định vị thế và dần bước ra ánh sáng của sân chơi đỉnh cao.

Với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Veliza Popov cùng một hệ thống phòng ngự ngày càng chắc chắn, Thể Công Viettel hoàn toàn có thể hướng đến những mục tiêu cao hơn ở mùa giải năm nay. Và nếu tiếp tục giữ vững phong độ, Nguyễn Văn Việt chắc chắn sẽ là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong hành trình ấy.