Vì đâu HLV Kim Sang Sik chưa thể có đòn bẩy cho U23 Việt Nam?; Quyết định của Real làm châu Âu 'dậy sóng'

TP.HCM I tìm lại niềm vui chiến thắng tại vòng 6 Giải bóng đá nữ VĐQG 2025
Không có bất ngờ nào xảy ra khi TP.HCM I giành chiến thắng trước TP.HCM II ở vòng 6 Giải bóng đá nữ nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2025.
Sau 2 trận chỉ biết hoà và thua, TP.HCM I quyết tâm tìm lại niềm vui chiến thắng trong trận đấu với TP.HCM II ở vòng 6, diễn ra trên sân Thanh Trì (Hà Nội) vào chiều 25/9.
Không có bất ngờ nào xảy ra khi Lê Hoài Lương dứt điểm chuẩn xác mở tỷ số trận đấu cho TP.HCM I khi đồng hồ mới điểm phút thứ 7.
Để thua sớm nhưng TP.HCM II thi đấu kiên cường và không để thua thêm trong 45 phút đầu tiên.
Bước sang hiệp 2, cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi vẫn là những người chơi lấn lướt hơn đàn em của mình.
Phút 49, K’Thủa tận dụng sai lầm của thủ môn đối phương với cú sút cận thành nâng tỷ số lên 2-0 cho TP.HCM I.
Phút 80, hậu vệ TP.HCM II phá bóng hỏng và tình huống này biến thành pha đá phản lưới nhà. Chung cuộc, TP.HCM I giành chiến thắng 3-0.
Kết quả này giúp TP.HCM có chiến thắng thứ tư từ đầu giải, qua đó tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 13 điểm.
Quyết định của Real làm châu Âu 'dậy sóng'
Real Madrid sẵn sàng để viên ngọc quý Endrick rời đi vào kỳ chuyển nhượng kế tiếp.
Sau khi Real chia tay Carlo Ancelotti và Xabi Alonso tiếp quản băng ghế huấn luyện, vai trò của tài năng trẻ người Brazil gần như biến mất. Từ một cầu thủ thường xuyên được Ancelotti trao cơ hội, Endrick chỉ còn là phương án dự phòng xa xỉ trên hàng tấn công toàn sao của "Los Blancos".
Trước tình hình này, ban lãnh đạo Real sẵn sàng để Endrick ra đi theo dạng cho mượn ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026. Theo Fichajes, việc bán đứt bị loại trừ, bởi Real coi anh là viên ngọc quý cần được bảo vệ. Điều kiện duy nhất để đội bóng Hoàng gia đồng ý cho mượn là CLB tiếp nhận Endrick phải cam kết trao cho anh thời gian thi đấu thường xuyên.
Rashford thăng hoa tại Barca, Barcelona đua song mã với Real Madrid
Rạng sáng 26/9, cựu cầu thủ MU góp pha kiến tạo giúp Barca đánh bại Real Oviedo 3-1 ở vòng 6 La Liga, để tiếp tục bám đuổi Real Madrid trong cuộc đua vô địch La Liga.
Phút 90, Barcelona được hưởng phạt góc sau quãng thời gian chịu sức ép. Marcus Rashford treo bóng chuẩn xác để Ronald Araujo đánh đầu từ cự ly gần, nâng tỷ số lên 3-1, đồng thời đặt dấu chấm hết cho mọi hy vọng giành điểm của đội chủ nhà.
Với cá nhân Rashford, anh tiếp tục mạch phong độ ấn tượng khi góp công vào bàn thắng trong 4 lần ra sân liên tiếp cho Barca, bao gồm 2 bàn thắng và 3 đường kiến tạo. Tính ở mọi cấp độ, Rashford đã ghi bàn hoặc kiến tạo trong 5 trận liên tiếp. Chân sút sinh năm 1997 đang dần khẳng định vai trò quan trọng trong kế hoạch của HLV Hansi Flick nhờ lối chơi đa năng cùng khả năng tạo ra nhiều khoảnh khắc đột biến.
Vì đâu HLV Kim Sang Sik chưa thể có đòn bẩy cho U23 Việt Nam?
Những gì 'bày biện' ở V-League khiến HLV Kim Sang Sik vẫn chưa thể tìm thấy 'đòn bẩy' cần thiết nhằm nâng tầm chất lượng U23 Việt Nam.
Nhìn sâu vào 2 giải đấu chính thức mà U23 Việt Nam tham dự, đội bóng của HLV Kim Sang Sik còn thiếu đi sự đột biến nhằm giải quyết trận đấu một cách nhanh, gọn và đơn giản hơn.
Lối chơi của U23 Việt Nam dựa nhiều vào sức mạnh tập thể nhưng lại thiếu tính đột biến tới từ những mảng miếng hay cá nhân. Trước những đối thủ ngang tầm, các học trò của ông Kim Sang Sik thường gặp khó khăn trong việc áp đặt thế trận và tìm đường vào khung thành.
HLV Kim không thể xây dựng lối chơi cho U23 Việt Nam quanh những nhân tố mà chính bản thân cũng chưa có đủ dữ liệu để đánh giá hết năng lực trong môi trường bóng đá đỉnh cao. Thế nên, tất cả những cầu thủ Việt kiều nằm trong độ tuổi dự SEA Games hoặc xa hơn là VCK U23 châu Á sẽ cần chứng tỏ mình nhiều hơn.