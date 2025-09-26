Thể thao Vì đâu HLV Kim Sang Sik chưa thể có đòn bẩy cho U23 Việt Nam?; Quyết định của Real làm châu Âu 'dậy sóng' HLV Kim Sang Sik vẫn chưa thể tìm thấy 'đòn bẩy' cần thiết nhằm nâng tầm chất lượng U23 Việt Nam.; Real Madrid sẵn sàng để viên ngọc quý Endrick rời đi vào kỳ chuyển nhượng kế tiếp. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

TP.HCM I tìm lại niềm vui chiến thắng tại vòng 6 Giải bóng đá nữ VĐQG 2025

Không có bất ngờ nào xảy ra khi TP.HCM I giành chiến thắng trước TP.HCM II ở vòng 6 Giải bóng đá nữ nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2025.

TP.HCM I có chiến thắng dễ dàng.

Sau 2 trận chỉ biết hoà và thua, TP.HCM I quyết tâm tìm lại niềm vui chiến thắng trong trận đấu với TP.HCM II ở vòng 6, diễn ra trên sân Thanh Trì (Hà Nội) vào chiều 25/9.

Không có bất ngờ nào xảy ra khi Lê Hoài Lương dứt điểm chuẩn xác mở tỷ số trận đấu cho TP.HCM I khi đồng hồ mới điểm phút thứ 7.

Để thua sớm nhưng TP.HCM II thi đấu kiên cường và không để thua thêm trong 45 phút đầu tiên.

Bước sang hiệp 2, cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi vẫn là những người chơi lấn lướt hơn đàn em của mình.

Phút 49, K’Thủa tận dụng sai lầm của thủ môn đối phương với cú sút cận thành nâng tỷ số lên 2-0 cho TP.HCM I.

Phút 80, hậu vệ TP.HCM II phá bóng hỏng và tình huống này biến thành pha đá phản lưới nhà. Chung cuộc, TP.HCM I giành chiến thắng 3-0.

Kết quả này giúp TP.HCM có chiến thắng thứ tư từ đầu giải, qua đó tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 13 điểm.

Quyết định của Real làm châu Âu 'dậy sóng'

Real Madrid sẵn sàng để viên ngọc quý Endrick rời đi vào kỳ chuyển nhượng kế tiếp.

Endrick được phép rời Real.

Sau khi Real chia tay Carlo Ancelotti và Xabi Alonso tiếp quản băng ghế huấn luyện, vai trò của tài năng trẻ người Brazil gần như biến mất. Từ một cầu thủ thường xuyên được Ancelotti trao cơ hội, Endrick chỉ còn là phương án dự phòng xa xỉ trên hàng tấn công toàn sao của "Los Blancos".

Trước tình hình này, ban lãnh đạo Real sẵn sàng để Endrick ra đi theo dạng cho mượn ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026. Theo Fichajes, việc bán đứt bị loại trừ, bởi Real coi anh là viên ngọc quý cần được bảo vệ. Điều kiện duy nhất để đội bóng Hoàng gia đồng ý cho mượn là CLB tiếp nhận Endrick phải cam kết trao cho anh thời gian thi đấu thường xuyên.

