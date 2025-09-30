Thể thao Sông Lam Nghệ An và vòng luẩn quẩn 'thay tướng giữa dòng' Những mùa giải gần đây, Sông Lam Nghệ An thường có tiền lệ xấu là thay tướng giữa dòng. Năm nay, tiền lệ xấu đó lại tiếp tục diễn ra khi huấn luyện viên Phan Như Thuật rời ghế nóng sau 5 vòng đấu.

Sau thất bại ngược 2-3 đầy cay đắng trước Công an Thành phố Hồ Chí Minh, huấn luyện viên Phan Như Thuật đã chính thức nói lời chia tay băng ghế huấn luyện Sông Lam Nghệ An. Một quyết định không bất ngờ trong bối cảnh sức ép từ chuỗi ba trận không thắng đang đè nặng lên vai chiến lược gia sinh năm 1984.

Đây cũng là mùa giải thứ ba liên tiếp đội bóng xứ Nghệ phải thay tướng giữa dòng. Một tiền lệ xấu đang lặp lại với tần suất đáng báo động.

Mùa giải 2023, chính Phan Như Thuật là người được chọn để “giải cứu” Sông Lam Nghệ An sau khi huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng rời ghế chỉ đạo. Khi đó, ông giúp đội bóng trụ hạng thành công, như một người hùng trở về.

Tuy nhiên, ở mùa giải kế tiếp, Sông Lam Nghệ An lại chìm sâu vào khủng hoảng với chuỗi 9 trận không thắng. Huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn được đưa lên thay và cũng giúp đội trụ lại V.League. Nhưng sang mùa bóng 2024-2025, điệp khúc cũ tái hiện: Sông Lam Nghệ An trải qua 7 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng, và lần này đến lượt ông Tuấn nói lời chia tay.

Và bây giờ, huấn luyện viên Phan Như Thuật một lần nữa rời đi. Ba mùa giải - ba lần thay tướng giữa dòng, cho thấy một vòng luẩn quẩn chưa có hồi kết.

Huấn luyện viên Phan Như Thuật đã xin từ chức sau trận thua ngược 2-3 trước Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Nhìn sâu vào nguyên nhân, căn bệnh lớn nhất của Sông Lam Nghệ An vẫn là khởi đầu chậm chạp và sự chuẩn bị không tốt cả về nhân sự lẫn tâm lý.

Ở mùa giải hiện tại, hàng phòng ngự của Sông Lam Nghệ An tiếp tục trở thành tử huyệt. Trận thua trước Công an Thành phố Hồ Chí Minh là lần thứ 10 liên tiếp đội bóng bị thủng lưới, với tổng cộng 23 bàn thua - con số đáng báo động của đội bóng xứ Nghệ.

Không những thế, tinh thần thi đấu của các cầu thủ cũng là vấn đề lớn. Có cảm giác như đội bóng đang chơi bóng với tâm thế “chờ thoát hiểm” ở cuối mùa như những mùa trước. Chính tâm lý chủ quan này khiến họ thường xuyên chùng xuống ở nửa sau trận đấu – thời điểm quyết định số phận.

Huấn luyện viên Phan Như Thuật, dù rất tận tâm và có những mảng miếng trong chiến thuật, nhưng lại được đánh giá là quá “hiền” để có thể vực dậy tinh thần chiến đấu của các học trò. Trong bóng đá, lòng trung thành và sự tận tụy là không đủ – đôi khi điều đội bóng cần là một cú hích tâm lý thực sự.

Người được chọn để tiếp quản chiếc ghế nóng không ai khác là huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng - người từng dẫn dắt Sông Lam Nghệ An có mùa giải thành công nhất trong 4 năm trở lại đây với vị trí thứ 5 tại V.League 2022 (9 thắng - 6 hòa - 9 thua).

Lần trở lại này, Huy Hoàng mang theo kỳ vọng sẽ khơi lại tinh thần máu lửa của người xứ Nghệ - điều mà ông luôn thể hiện với cá tính mạnh mẽ của mình. Khả năng truyền lửa của vị huấn luyện viên sinh năm 1981 sẽ là yếu tố quan trọng để vực dậy một Sông Lam Nghệ An đang rệu rã cả về chuyên môn lẫn tinh thần.

Tuy nhiên, bài toán chuyên môn vẫn còn đó. Ở nhiệm kỳ trước, lối chơi của huấn luyện viên Huy Hoàng từng bị chỉ trích là thiếu sự đột biến, đơn điệu và dễ bị bắt bài. Nếu không có những đổi mới thực sự về chiến thuật, việc trở lại lần này có thể chỉ là sự nối dài cho một vòng lặp khác.

Huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng sẽ giúp Sông Lam Nghệ An tìm lại sự ổn định? Ảnh tư liệu: Chung Nguyễn

Nhìn rộng ra, vấn đề của Sông Lam Nghệ An không chỉ nằm ở ghế huấn luyện viên. Sự yếu kém trong khâu chuẩn bị đầu mùa, nhân sự thiếu chiều sâu, ngoại binh không chất lượng, và đặc biệt là tâm lý cầu thủ không ổn định đang khiến đội bóng ngày càng sa sút.

Nếu không sớm cải thiện, Sông Lam Nghệ An sẽ tiếp tục rơi vào cuộc đua trụ hạng - điều đã trở thành quen thuộc với người hâm mộ trong những mùa giải gần đây.

V.League 2025-2026 được dự báo sẽ là mùa giải khốc liệt nhất trong nhiều năm trở lại đây. Những đội bóng khác tiếp tục tăng cường lực lượng để bổ sung sức mạnh, còn Sông Lam Nghệ An thì vẫn loay hoay đi tìm sự ổn định. Nếu cứ tiếp tục "chữa cháy" bằng cách thay huấn luyện viên giữa mùa, đội bóng xứ Nghệ có thể không còn đủ may mắn để trụ lại thêm một mùa giải nữa.