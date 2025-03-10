Thể thao Sông Lam Nghệ An mang về một điểm quý giá khi đối đầu với chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai Trong chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân Pleiku, Sông Lam Nghệ An đã có màn trình diễn kiên cường trước Hoàng Anh Gia Lai. Bị dẫn bàn sớm, đội bóng xứ Nghệ vẫn kịp gỡ hòa nhờ pha lập công của Olaha, trước khi thoát thua kịch tính ở phút bù giờ. Trận hòa 1-1 giúp SLNA mang về một điểm quý giá trong bối cảnh đội bóng vừa trải qua nhiều biến động.

HAGL giải tỏa cơn khát bàn thắng

Chiều 3/10, Sông Lam Nghệ An hành quân tới sân Pleiku để chạm trán Hoàng Anh Gia Lai trong khuôn khổ vòng 6 V.League 2025/26. Trận đấu này nhận được nhiều sự quan tâm bởi cả hai đội đều đang trải qua giai đoạn khó khăn và rất cần một kết quả tích cực để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Hoàng Anh Gia Lai khởi đầu mùa giải không như mong đợi. Sau bốn vòng đấu, thầy trò HLV Lê Quang Trãi chưa ghi được bàn thắng nào, chỉ giành hai trận hòa và nhận hai thất bại. Bên kia chiến tuyến, Sông Lam Nghệ An cũng chưa tạo được sự ổn định khi mới có bốn điểm sau năm vòng, xếp thứ 11. Trận thua ngược 2-3 trước Công an TP.HCM ở vòng 5, dù dẫn trước hai bàn, đã khiến HLV Phan Như Thuật quyết định từ chức. Trợ lý Huy Hoàng được giao nhiệm vụ tạm quyền dẫn dắt đội bóng trong chuyến làm khách tại Pleiku.

Trận đấu diễn ra trong điều kiện mưa lớn khiến sân trơn, bóng ướt, gây nhiều khó khăn cho cả hai đội. Ảnh: SLNA

Với lực lượng hiện có, SLNA sử dụng sơ đồ 4-2-3-1. Olaha tiếp tục là mũi nhọn được kỳ vọng trên hàng công, trong khi tuyến giữa đặt nhiều niềm tin vào kinh nghiệm và khả năng tổ chức lối chơi của Hồ Khắc Ngọc. Dù phải thi đấu xa nhà và chịu áp lực lớn sau biến động trên băng ghế huấn luyện, đội bóng xứ Nghệ nhập cuộc đầy quyết tâm.

Ngay phút thứ 2, SLNA tạo ra cơ hội đầu tiên khi Văn Cường căng ngang cho Olaha trong vòng cấm, nhưng tiền đạo ngoại binh không kịp chạm bóng. Trận đấu diễn ra trong điều kiện mưa lớn khiến sân trơn, bóng ướt, gây nhiều khó khăn cho cả hai đội. Bất ngờ xảy ra ở phút thứ 7 khi HAGL có bàn mở tỷ số. Từ tình huống tạt bóng bên cánh trái, Minh Tâm băng vào dứt điểm cận thành hạ gục thủ môn Văn Bình. Đây là bàn thắng đầu tiên của đội bóng phố Núi tại V.League 2025/26, giúp họ giải tỏa áp lực tâm lý sau chuỗi trận tịt ngòi.

Văn Khánh để mắc quá nhiều lỗi, khiến SLNA thường xuyên đối diện với nguy hiểm. Ảnh: SLNA

Sau bàn thua, SLNA dồn lên gây sức ép nhưng hàng thủ HAGL chơi kín kẽ và tận dụng tốt những pha phản công. Phút 32, Hồ Văn Cường tạt bóng cho Khắc Ngọc làm tường trả lại cho Enrique, cú vô lê căng của tiền vệ này lại đi chệch khung thành. Chỉ ít phút sau, Ryan Hà suýt nhân đôi cách biệt cho HAGL, nhưng Văn Bình phản xạ xuất sắc cứu thua. Hiệp 1 khép lại với lợi thế 1-0 nghiêng về HAGL.

Olaha tỏa sáng, SLNA thoát thua kịch tính

Sang hiệp 2, SLNA tiếp tục nỗ lực tìm bàn gỡ. Phút 50, họ dâng cao đội hình, tấn công mạnh mẽ nhưng gặp nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự phản công khó chịu của đội chủ nhà. Phút 59, từ quả phạt góc, Jairo Filho đánh đầu làm tường cho Quang Kiệt dứt điểm cận thành, may cho SLNA khi Mai Hoàng kịp phá bóng trên vạch vôi.

Sự bế tắc kéo dài đến phút 69 mới được cởi bỏ. Trong một tình huống tưởng chừng không nguy hiểm, hàng thủ HAGL xử lý lóng ngóng, để Olaha tung cú sút chân trái căng, san bằng tỷ số 1-1 cho SLNA. Đây là pha lập công đúng lúc, giúp đội khách lấy lại thế trận.

Olaha tỏa sáng mang về bàn thắng quân bình tỷ số trận đấu. Ảnh: SLNA

Cuối trận, HAGL tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Phút 79, Vĩnh Nguyên đá phạt góc khiến Văn Bình phải vất vả đẩy bóng, rồi Quang Kiệt đá nối bất thành. Đến phút 85, Gia Bảo có cơ hội trong vòng cấm nhưng cú sút đi chệch khung thành. Đỉnh điểm kịch tính đến ở phút bù giờ thứ 9, khi Văn Khánh phạm lỗi với Gia Bảo trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài cho HAGL hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, đội trưởng Jairo Filho lại sút bóng lên trời, bỏ lỡ cơ hội định đoạt trận đấu.

Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1. HAGL có được bàn thắng đầu tiên của mùa giải nhưng tiếp tục chưa thể giành chiến thắng, trong khi SLNA thoát thua ngoạn mục trên sân Pleiku. Một điểm quý giá giúp đội bóng xứ Nghệ phần nào giữ lại sự tự tin trong bối cảnh nhiều biến động.