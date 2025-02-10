Thể thao Hoàng Anh Gia Lai sử dụng chiến thuật nào trong trận gặp Sông Lam Nghệ An? Sau 4 vòng đấu tại V.League 2024/25, Hoàng Anh Gia Lai vẫn chưa một lần tìm được đường vào khung thành đối phương. Với chỉ vỏn vẹn 2 điểm sau 4 trận, đội bóng phố Núi đang rơi vào khủng hoảng thực sự — một hệ quả tất yếu từ cả vấn đề nhân sự lẫn chiến thuật.

Mùa Hè vừa qua, Hoàng Anh Gia Lai lần lượt chia tay 3 trụ cột quan trọng nơi tuyến giữa: Trần Minh Vương, Châu Ngọc Quang và Dụng Quang Nho. Đây không chỉ là những cái tên quen thuộc với người hâm mộ phố Núi mà còn là các tuyển thủ đã và đang khoác áo đội tuyển Quốc gia, những người đã gồng gánh đội bóng qua bao thăng trầm.

Đặc biệt, Minh Vương và Ngọc Quang từng được xem là "bộ não" trong lối chơi của Hoàng Anh Gia Lai. Một người sắc sảo trong các tình huống cố định, người còn lại sở hữu khả năng đi bóng lắt léo, tạo đột biến ở biên. Sự ra đi của họ chẳng khác nào rút đi mạch máu chiến thuật của huấn luyện viên Lê Quang Trãi.

Tiền vệ Marciel sa sút phong độ so với mùa giải trước. Ảnh: VPF

Trong khi đó, những bản hợp đồng mới như Hoàng Vĩnh Nguyễn, Rayan Hà hay Trần Gia Huy vẫn chưa để lại dấu ấn đáng kể. Những gì họ thể hiện chỉ càng làm người hâm mộ thêm tiếc nuối cho dàn cầu thủ cũ.

Nếu nội binh đã yếu, thì ngoại binh còn gây thất vọng nhiều hơn. Tiền vệ Marciel – người từng được xem là trụ cột ở mùa trước – nay sa sút trông thấy. Tân binh Khevin Fraga chỉ có thể "gồng gánh" nhờ thể lực và tốc độ, còn tư duy chơi bóng vẫn chưa bắt nhịp với lối chơi của đội.

Gabriel Conceicao, người được kỳ vọng thay thế Washington Brandao trên hàng công, đến lúc này chỉ là cái bóng vật vờ. Không tỳ đè tốt, không làm tường, không pressing hiệu quả – những điều tối thiểu mà một trung phong cần có. Sự hiện diện của anh trên sân gần như không để lại dấu ấn nào đáng kể.

Ở mùa giải trước, Hoàng Anh Gia Lai từng rất lợi hại ở những pha đánh biên và các tình huống cố định, đặc biệt là nhờ cái chân phải của Minh Vương và khả năng xuyên phá của Ngọc Quang. Giờ đây, hai “quân bài chiến lược” ấy đã không còn. Cùng với sự sa sút của Marciel, đội bóng phố Núi mất hẳn đi mảng miếng tấn công từng làm nên thương hiệu.

Không còn những pha xẻ nách sắc lẹm, không còn các quả đá phạt mang tính đột biến, Hoàng Anh Gia Lai trở nên dễ bị bắt bài hơn bao giờ hết. Các đối thủ hiểu điều đó và luôn có phương án để khóa chặt những tình huống cố định – thứ từng là “bài tủ” của đội bóng bầu Đức.

Hàng công của Hoàng Anh Gia Lai chưa ghi được bàn thắng nào tại V.League mùa giải năm nay. Ảnh: VPF

Với tình trạng đó, 2 điểm họ có được sau 4 vòng đấu là những kết quả còn quá may mắn cho Hoàng Anh Gia Lai. Thật vậy, nếu không nhờ những pha cứu thua xuất sắc của thủ thành Trần Trung Kiên thì chưa chắc đội bóng phố Núi đã giành được 2 trận hòa quý giá trước những đối thủ là Câu lạc bộ Hà Nội và PVF-CAND. Không quá lời khi nói rằng, chính Trung Kiên là người đã cứu vớt danh dự cho đội bóng phố Núi trong giai đoạn khó khăn này.

Nếu không có những thay đổi về cả nhân sự lẫn chiến thuật, Hoàng Anh Gia Lai hoàn toàn có thể sớm rơi vào cuộc đua trụ hạng trong mùa giải năm nay - 1 viễn cảnh khá quen thuộc với đội bóng phố Núi trong những năm gần đây. Nhất là khi, V.League ngày càng khốc liệt, các đối thủ ngày càng hoàn thiện, còn Hoàng Anh Gia Lai thì đang tụt lại phía sau với một đội hình non kinh nghiệm và thiếu chất lượng.

Đội bóng phố Núi không thể sống mãi bằng hoài niệm về lứa cầu thủ tài năng đã ra đi. Đã đến lúc họ phải xây dựng lại từ gốc – nếu không muốn tiếp tục "đi săn mà không súng" trong phần còn lại của mùa giải.