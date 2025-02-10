Thể thao Không cần chờ AFC, FIFA có toàn quyền xử thua Malaysia; Barca thua ngược PSG ở phút 90 Tòa án bóng đá FIFA có quyền xử thua Malaysia nếu đội bóng này sử dụng cầu thủ không đúng quy định; Rạng sáng 2/10, Barcelona dẫn trước nhưng lại để thua PSG 1-2 ngay trên sân nhà... Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Không cần chờ AFC, FIFA có toàn quyền xử thua Malaysia

Tòa án bóng đá FIFA có quyền xử thua Malaysia nếu đội bóng này sử dụng cầu thủ không đúng quy định.

Tuyển Malaysia nguy cơ bị xử thua 0-3 trước Việt Nam vì gian lận.

Ủy ban kỷ luật FIFA đã ra án phạt LĐBĐ Malaysia cùng 7 cầu thủ nhập tịch số tiền khá lớn vì gian lận trong việc nhập tịch cầu thủ. Ngoài ra, 7 cầu thủ nói trên còn bị cấm thi đấu 1 năm.

Tòa án bóng đá FIFA được thành lập vào năm 2021, có 3 nhiệm vụ chính là xử lý các tranh chấp về đăng ký cầu thủ, hợp đồng quốc tế, tư cách thi đấu…

Trường hợp của Malaysia liên quan tới vấn đề pháp lý và liên quan tới hộ chiếu của cầu thủ. Tòa án bóng đá của FIFA sẽ xét xử phần tư cách thi đấu của các cầu thủ nói trên, trong đó bao gồm quyết định có xử thua Malaysia trong những trận đấu mà họ góp mặt hay không, thay vì chờ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đưa ra phán quyết cuối cùng.

Điều này tương tự như khi FIFA xử thua 0-3 Nam Phi trước Lesotho, do sử dụng tiền vệ Teboho Makoena vốn đã bị treo giò trước đó.

Về phía Malaysia, trong trường hợp vẫn không chấp nhận phán quyết của Tòa án bóng đá của FIFA, LĐBĐ quốc gia này có thể kháng cáo lên Tòa án thể thao (CAS).

Giám đốc điều hành đội tuyển Malaysia, ông Rob Friend, không giấu nổi sự thất vọng. Ông chia sẻ với truyền thông trong nước; “Chúng tôi rất sốc trước quyết định của Liên đoàn Bóng đá thế giới và những hình phạt chưa từng có tiền lệ. Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Malaysia đã bắt tay vào xử lý vấn đề hành chính và sẽ nộp đơn kháng cáo trong thời hạn quy định.

Tuyển Thái Lan gặp nguy

Đội tuyển Thái Lan đối mặt với tổn thất lớn trước vòng loại Asian Cup vào tháng tới, khi Suphanat Mueanta gặp chấn thương.

Suphanat Mueanta.

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), Suphanat Mueanta dính chấn thương trong trận đấu giữa CLB Buriram United và Ayutthaya United tại Thai League 1 cuối tuần qua. Cầu thủ 23 tuổi được chẩn đoán phải nghỉ thi đấu ít nhất một tháng, khiến anh bỏ lỡ vòng loại Asian Cup, bao gồm hai cuộc đối đầu then chốt với Đài Loan (Trung Quốc) vào đầu tháng 10.

Chấn thương của Suphanat Mueanta là đòn giáng mạnh vào tham vọng của Thái Lan tại vòng loại Asian Cup. Bởi lẽ, chân sút của Buriram đang có phong độ cao, và là nhân tố quan trọng trong sơ đồ tấn công của HLV Masatada Ishii.

Sự vắng mặt của anh để lại khoảng trống lớn ở hàng công, đặc biệt khi Thái Lan đang cần điểm số để đảm bảo suất dự Asian Cup 2027. Thái Lan đang có khởi đầu tệ hại ở vòng loại Asian Cup 2027 khi thua 1-3 trước Turkmenistan ở hồi tháng 6.

Với chấn thương của Suphanat Mueanta, nhiều CĐV Thái Lan tin rằng "Voi chiến" nên gọi trở lại Teerasil Dangda.

CLB Bóng đá Công an Hà Nội nhận niềm vui bất ngờ

Chiều 1/10, Ban tổ chức Các giải Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam cho biết, cầu thủ Alan Sebastiao Alexandre thuộc biên chế CLB Bóng đá Công an Hà Nội (CAHN) là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 9 giải V.league mùa giải 2025/2026.

Ban tổ chức sẽ tiến hành trao danh hiệu và phần thưởng cho Alan Sebastiao Alexandre trên sân vận động Vinh (tỉnh Nghệ An) ngay trước trận đấu giữa CLB Sông Lam Nghệ An gặp CAHN tại vòng 7 V.league 2025/2026 (dự kiến diễn ra vào ngày 18/10.

Alan Sebastiao Alexandre mang áo số 72 hiện là cầu thủ dẫn đầu trong cuộc đua tới danh hiệu "Vua phá lưới" tại V.league 2025/2026 với 6 lần lập công. Đứng ngay sau Alan là hai ngoại binh khác gồm Henrique (CLB Ninh Bình) và Leo Artur (CLB CAHN) cùng có được 4 bàn thắng.

Tần suất "nổ súng" dày đặc của Alan là một trong những nguyên nhân giúp CAHN có thể duy trì cuộc đua tam mã cùng CLB Công an TP. Hồ Chí Minh và CLB Ninh Bình trên bảng xếp hạng V.league 2025/2026.

Barca thua ngược PSG ở phút 90