U17 Hà Nội bảo vệ thành công ngôi vô địch quốc gia; Bị quy kết dùng cầu thủ không hợp lệ, Malaysia có thể bị xử thua đến 4 trận; Ronaldo đi vào lịch sử nhờ 2 bàn thắng việt vị trắng trợn... là những thông tin thể thao đáng chú ý 24h qua.

Ngày 26/9, vượt qua U17 Thép Xanh Nam Định với tỷ số 3-2 trong trận chung kết đầy kịch tính chiều 26/9 trên sân Bà Rịa, U17 Hà Nội chính thức đăng quang tại Vòng chung kết Giải vô địch U17 quốc gia 2025, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch giành được từ mùa giải trước.

Trong thế trận bị lép vế, U17 Thép Xanh Nam Định bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút 18. Xuất phát từ tình huống tấn công nhanh bên hành lang phải, bóng bật ra sau nỗ lực cản phá của hàng thủ Hà Nội và được Việt Anh tận dụng bằng cú sút chìm hiểm hóc, làm tung lưới đối phương.

U17 Hà Nội ngược dòng hạ U17 Nam Định với tỉ số nghẹt thở 3-2, lần thứ hai lên ngôi vô địch Giải U17 Quốc gia – Cúp Thái Sơn Nam 2025.

Không để bị cuốn theo thế bị động, U17 Hà Nội tiếp tục duy trì áp lực tấn công. Phút 34, từ một pha phạm lỗi trong vòng cấm của Hoàng Phúc với Mạnh Đức, đội bóng áo tím được hưởng quả phạt đền.

Trên chấm 11m, Mạnh Quân thực hiện chính xác, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Sau đó, dù Mạnh Quân có pha dứt điểm đưa bóng dội xà ngang ở phút 43, nhưng ngay trong phút bù giờ hiệp một, Gia Huy đã trừng phạt sai lầm phá bóng của hàng thủ Nam Định để nâng tỷ số lên 2-1 cho Hà Nội.

Sau giờ nghỉ, trận đấu tiếp tục diễn ra với kịch bản hấp dẫn. Chỉ 4 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Hồng Anh của U17 Thép Xanh Nam Định có pha thoát xuống dũng mãnh từ đường chuyền dài của đồng đội, trước khi tung cú sút quyết đoán gỡ hòa 2-2.

Tuy nhiên, niềm vui của đội bóng thành Nam không kéo dài lâu. Phút 57, cú sút từ xa của Nguyễn Lực khiến thủ thành Quang Trường không thể bắt dính bóng, tạo điều kiện để Mạnh Quân băng vào đá bồi, hoàn tất cú đúp và tái lập lợi thế dẫn trước cho Hà Nội.

Thời gian còn lại của trận đấu chứng kiến sự nỗ lực dồn lên của U17 Thép Xanh Nam Định, song mọi phương án tấn công đều bị hàng phòng ngự Hà Nội hóa giải. Trong khi đó, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức thi đấu chặt chẽ và bản lĩnh, bảo toàn thành công tỷ số 3-2 cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Với kết quả này, U17 Hà Nội lần thứ hai liên tiếp đăng quang tại Giải vô địch U17 quốc gia, khẳng định vị thế hàng đầu trong công tác đào tạo trẻ và duy trì mạch phát triển ổn định ở các tuyến kế cận.

Bị quy kết dùng cầu thủ không hợp lệ, Malaysia có thể bị xử thua đến 4 trận

Nếu kháng cáo bất thành, Malaysia có thể bị xử thua ở 4 trận đấu có sự góp mặt của những cầu thủ nhập tích “bất hợp lệ” vừa được FIFA công bố.

Sau án phạt dành cho 7 cầu thủ Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano được FIFA công bố, LĐBĐ Malaysia thông báo sẽ kháng cáo đến cùng. Nếu kháng cáo bất thành, Malaysia gần như chắc chắn sẽ bị xử thua ở 4 trận đấu có sự góp mặt của những cầu thủ này.

Bảy cầu thủ Malaysia.

Rõ nhất là ở trận đại thắng trước ĐT Việt Nam ở lượt 2 vòng loại Asian Cup 2027. Malaysia đã sử dụng Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Brandao Figueiredo và Hector Alejandro Hevel thi đấu trên sân. Trong đó, Rodrigo Julian Holgado và Brandao Figueiredo là tác giả của 2 trong 4 bàn thắng của Malaysia.

Trước đó, trong trận đấu ở vòng 1 vòng loại thứ ba Asian Cup 2027 gặp Nepal, “Hổ Malay” cũng sử dụng tiền vệ gốc Argentina Hector Alejandro Hevel ở đội hình xuất phát. Chính Hector Alejandro Hevel là tác giả của bàn thắng mở tỷ số cho đại diện của bóng đá Đông Nam Á.

Ở các trận giao hữu trong tháng 9 vừa qua, Malaysia cũng đã sử dụng các cầu thủ gian dối giấy tờ này.

Như vậy, Malaysia sẽ bị xử thua đến 4 trận nếu như kháng cáo bất thành. Cụ thể, nếu bị xử thua 2 trận giao hữu, Malaysia sẽ bị trừ 9,75 điểm trên bảng xếp hạng của FIFA. Tất nhiên, đội bóng này cũng đối diện với nguy bị trừ điểm nặng (trên bảng xếp hạng FIFA) nếu bị xử thua cả 2 trận ở vòng loại Asian Cup 2027. Với chiến thắng trước ĐT Việt Nam, Malaysia từng được cộng đến 13,99 điểm và tăng 5 bậc.

Nguy hại nhất đối với Malaysia là đối mặt với nguy cơ rơi xuống chót bảng ở bảng F vòng loại Asian Cup 2027.

Ronaldo đi vào lịch sử nhờ 2 bàn thắng việt vị trắng trợn

Tại tứ kết lượt về Champions League 2016/17, Cristiano Ronaldo lập hat-trick vào lưới Bayern trong chiến thắng 4-2 của Real Madrid. Tuy nhiên, thời đó chưa có VAR và 2/3 bàn của CR7 gây tranh cãi dữ dội vì ở thế việt vị.

Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử cán mốc 100 bàn thắng tại Champions League khi anh lập hat-trick trong trận tứ kết đầy kịch tính trước Bayern năm ấy. Dù cả 3 bàn đều có sự kiến tạo từ các đồng đội, song dường như trọng tài cũng vô tình "góp phần" vào hai trong số đó.

Trọng tài biên đứng ở vị trí thuận lợi để quan sát và bắt việt vị Ronaldo nhưng ông đã bỏ qua.

Ở bàn thứ hai vào lưới Bayern, Ronaldo đứng ở thế việt vị khá rõ ràng. Douglas Costa lao về phòng ngự khiến trọng tài chính có vẻ bị rối và không thổi phạt. Siêu sao người Bồ Đào Nha ghi bàn thứ ba ở phút 109 trong hiệp phụ sau đường kiến tạo của Marcelo.

Kết quả, Real Madrid đánh bại Bayern 4-2 để giành vé vào bán kết Champions League 2016/17 gặp Atletico, khiến Bayern rời Bernabeu trong cơn thịnh nộ. Đại diện của Bundesliga công khai chỉ trích trọng tài Viktor Kassai và tổ trợ lý vì đã giúp sức cho Real Madrid đảo ngược tình thế một cách trắng trợn.

Chẳng riêng gì 2 bàn việt vị của Ronaldo, Bayern còn bức xúc với tấm thẻ đỏ gây tranh cãi của Arturo Vidal, khiến họ chỉ còn chơi với 10 người. Tiền vệ người Chile bị trọng tài Kassai rút thẻ vàng thứ hai ở phút 84 vì một pha tắc bóng tưởng chừng hoàn toàn chính xác với Marco Asensio - tình huống khiến thế trận nghiêng hẳn về phía Real Madrid khi bước vào hiệp phụ trong bối cảnh Bayern đang dẫn 2-1.

Cho đến nay, trận tứ kết lượt về giữa Real Madrid vs Bayern mùa 2016/17 vẫn là một trong những trận cầu gây tranh cãi nhất lịch sử Champions League. Nếu không những sai lầm chết người từ tổ trọng tài, Bayern có lẽ đã đi tiếp và lịch sử của giải đấu số 1 cấp CLB đã thay đổi thay vì trở thành sân khấu riêng của Real Madrid. Los Blancos sau đó đã lên ngôi vô địch nhờ đánh bại Juventus trong trận chung kết, rồi hoàn tất cú hat-trick đăng quang Champions League 3 mùa liên tiếp ở mùa 2017/18.

Niềm đam mê marathon của nhà vô địch Champions League

Khoảnh khắc cựu danh thủ Nicolas Anelka chạy marathon ở Doha (Qatar) hồi đầu năm tạo ấn tượng mạnh với người hâm mộ.

Ở tuổi 46, Anelka hoàn thành đường chạy 10 km trong trang phục thi đấu của PSG, với thời gian hơn 50 phút tại Doha Marathon 2025 hồi tháng 1.

Thông số này chưa đủ để cựu tiền đạo Arsenal và Real Madrid đứng trên bục nhận huy chương, nhưng vẫn rất ấn tượng đối với một chân chạy sinh năm 1979.

Anelka gây sốt khi góp mặt tại giải chạy ở Doha (Qatar) hồi đầu năm.

Sự xuất hiện của Anelka tại Doha nhanh chóng thu hút chú ý từ khán giả. Trên đường chạy, ông nổi bật bởi phong thái tự tin của một cầu thủ từng nhiều năm thi đấu đỉnh cao. Khi cán đích, những tràng pháo tay vang lên khích lệ Anelka.

Việc Anelka vẫn duy trì thể lực sung mãn và tinh thần thể thao mạnh mẽ ở tuổi 46 khiến nhiều người ngưỡng mộ. Marathon cũng là một trong những bộ môn ưa thích giúp Anelka giữ vóc dáng khỏe khoắn và thể trạng dẻo dai.

Khi còn thi đấu, Anelka khoác áo loạt CLB lớn ở châu Âu như Real Madrid, Arsenal, Chelsea, Man City hay Juventus. Ông góp mặt trong đội hình Real Madrid vô địch Champions League mùa 1999/2000.

Đến mùa 2007/08, Anelka cùng Chelsea vào đến chung kết Champions League nhưng chịu thất bại trước Manchester United. Trong cả sự nghiệp, Anelka ghi 210 bàn sau 671 lần ra sân.