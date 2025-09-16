Thể thao Arsenal mất Odegaard và Saka ở trận mở màn Cúp C1; U17 Thép Xanh Nam Định ngược dòng kịch tính, chủ nhà TP.HCM khởi đầu thuận lợi Arsenal mất Odegaard và Saka ở trận mở màn Cúp C1, U17 Thép Xanh Nam Định ngược dòng kịch tính, chủ nhà TP.HCM khởi đầu thuận lợi là những tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Arsenal mất Odegaard và Saka ở trận mở màn Cúp C1

Arsenal sẽ không có sự phục vụ của Martin Odegaard và Bukayo Saka trong trận ra quân Champions League gặp Athletic Bilbao. Bộ đôi này đều không tham gia buổi tập của “Pháo thủ” hôm 15/9. Odegaard phải rời sân sớm trong chiến thắng trước Nottingham Forest tại Emirates hôm 13/9 vì chấn thương vai, còn Saka đã vắng mặt từ sau trận thắng Leeds United hôm 23/8 do chấn thương gân kheo.

Arsenal sẽ không có sự phục vụ của Odegaard và Saka trong trận ra quân Champions League

Ngược lại, William Saliba, cầu thủ cũng không góp mặt trong trận gặp Nottingham Forest, nhiều khả năng sẽ trở lại sau khi đã tập luyện cùng đồng đội tại đại bản doanh London Colney. Cũng trong buổi tập hôm 15/9, hậu vệ Ben White vắng mặt vì một vấn đề nhỏ.

Bellingham tái xuất cùng Real Madrid ở Cúp C1

Jude Bellingham đã có tên trong danh sách đăng ký của Real Madrid cho trận mở màn Champions League gặp Marseille vào giữa tuần này, sau khi hồi phục từ ca phẫu thuật vai.

Tiền vệ người Anh chưa ra sân cho “Kền kền trắng” kể từ FIFA Club World Cup tại Mỹ, giải đấu khép lại bằng việc anh phải tiến hành phẫu thuật vai trái vào ngày 16/7. Trước đó, ngôi sao 22 tuổi đã chịu đựng chấn thương này từ năm 2023 nhưng cố gắng trì hoãn ca mổ để tránh vắng mặt quá lâu trong màu áo Real Madrid cũng như đội tuyển Anh.

Chấn thương khiến Bellingham bỏ lỡ 4 trận đầu tiên tại La Liga mùa này, dù vậy đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha vẫn toàn thắng cả 4 trận.

AFC Champions League khởi tranh

Nhà đương kim vô địch Al Ahli đã tạo ra một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng 4-2 trước Nasaf của Uzbekistan tại AFC Champions League nhờ những bàn thắng muộn từ Riyad Mahrez và Mohammed Sulaiman.

Al Ittihad bị ngược dòng trong hiệp hai.

Trong khi đó, thi đấu thiếu người, đội bóng của Benzema thua trận mở màn AFC Champions League. Lucas Pimenta đã trở thành người hùng của Al Wahda khi ghi bàn ở phút bù giờ thứ 8, giúp đội bóng của huấn luyện viên Jose Morais giành chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Al Ittihad.

Ở những trận đấu còn lại Sharjah (UAE) thắng 4-3 Al-Gharafa (Qatar), Al Shorta (Iraq) hòa Al Sadd (Qatar) 1-1.

U17 Thép Xanh Nam Định ngược dòng kịch tính, chủ nhà TP.HCM khởi đầu thuận lợi

Trong trận đấu mở màn, U17 Thép Xanh Nam Định đã phải đối mặt với U17 Công an Hà Nội. Đội bóng Thủ đô sớm có bàn vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Đức Huy ở phút 21. Tuy nhiên, sang hiệp 2, Thép Xanh Nam Định đã cho thấy sự điều chỉnh hợp lý về mặt chiến thuật.

Với thế trận kiểm soát tốt hơn, họ đã tạo ra sức ép lớn lên khung thành đối phương. Nỗ lực của đội bóng thành Nam được đền đáp ở 10 phút cuối trận. Tiền đạo Tuân Hoàn đã tỏa sáng rực rỡ với cú đúp ở phút 84 và 90, giúp Thép Xanh Nam Định lội ngược dòng giành chiến thắng kịch tính 2-1.

Bảng xếp hạng các bảng đấu sau lượt trận đầu tiên của vòng chung kết U17 Quốc gia 2025

Ở trận đấu sau đó, U17 CLB Bóng đá TP.HCM đã tận dụng lợi thế sân nhà để có khởi đầu suôn sẻ. Ngay phút thứ 9, từ một pha tấn công bên cánh trái, bóng được căng ngang vào vòng cấm khiến hậu vệ đối phương phá hụt, tạo điều kiện cho Hồ Chi Dần dứt điểm tung lưới U17 SHB Đà Nẵng, mở tỉ số 1-0.

Mặc dù U17 SHB Đà Nẵng đã nỗ lực vùng lên trong cả hai hiệp với nhiều cơ hội được tạo ra, nhưng hàng thủ của U17 CLB Bóng đá TP.HCM vẫn đứng vững. Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-0 nghiệt ngã, mang về 3 điểm quý giá cho đội chủ nhà.