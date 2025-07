Thể thao Sông Lam Nghệ An được vinh danh CLB có nhiều cầu thủ trẻ tham dự Giải Vô địch Quốc gia nhất Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã được vinh danh là đội bóng có nhiều cầu thủ trẻ thi đấu nhất tại V.League 1 mùa giải 2024/25 trong khuôn khổ lễ trao giải V.League Awards 2025.

Chiều 1/7 tại Hà Nội, đã diễn ra lễ trao giải V.League Awards 2025, khép lại một mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2024/25 đầy cảm xúc, đánh dấu cột mốc 25 năm hình thành và phát triển của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Tại buổi lễ, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã được vinh danh là câu lạc bộ có nhiều cầu thủ trẻ tham gia thi đấu nhất tại Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia mùa giải 2024/25. Danh hiệu này không chỉ ghi nhận nỗ lực phát triển lực lượng trẻ của đội bóng xứ Nghệ, mà còn khẳng định tầm nhìn chiến lược lâu dài của câu lạc bộ trong công tác đào tạo và sử dụng cầu thủ nội.

Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An được vinh danh là đội bóng có nhiều cầu thủ trẻ thi đấu nhất tại V.League 1. Ảnh: Hải Hoàng

Việc Sông Lam Nghệ An nhận danh hiệu cao quý này thể hiện cam kết mạnh mẽ của đội bóng trong việc đầu tư cho thế hệ kế cận, yếu tố then chốt giúp bóng đá Việt Nam phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh ngày càng nhiều câu lạc bộ dựa vào ngoại binh hoặc các cầu thủ kinh nghiệm, lựa chọn sử dụng cầu thủ trẻ của Sông Lam Nghệ An mang đậm tính kế thừa, bản sắc và truyền thống.

CLB Sông Lam Nghệ An góp mặt 5 cầu thủ lên đội tuyển U22 Việt Nam: Lê Đình Long Vũ, Nguyễn Quang Vinh, Cao Văn Bình, Hồ Văn Cường và Đinh Xuân Tiến. Ảnh: Hải Hoàng

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Trần Anh Tú - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty VPF khẳng định: “Mỗi mùa giải khép lại là một hành trình đầy nỗ lực, tâm huyết, trách nhiệm và cống hiến từ các cá nhân, tập thể. Mùa giải 2024/25 mang ý nghĩa đặc biệt hơn khi đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam - một chặng đường ghi dấu bước trưởng thành, và sự sẵn sàng thích ứng của bóng đá nước nhà trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ”.

Ông Trần Anh Tú – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty VPF. Ảnh: Hải Hoàng

Mùa giải năm nay đã chứng kiến nhiều dấu ấn đáng nhớ: hơn 90% trận đấu tại V.League 1 đã được áp dụng công nghệ VAR, giúp nâng cao tính minh bạch và chuyên nghiệp trong công tác điều hành. Không chỉ vậy, VAR cũng được sử dụng tại các trận đấu then chốt của Giải Hạng Nhất và Cúp Quốc gia, minh chứng cho nỗ lực cải tiến không ngừng của Ban tổ chức.

Bên cạnh danh hiệu của Sông Lam Nghệ An, nhiều hạng mục quan trọng đã được trao như:

- Cầu thủ xuất sắc nhất V.League: Alan (Công an Hà Nội).

- Cầu thủ trẻ xuất sắc V.League: Lê Văn Thuận (Đông Á Thanh Hóa).

- Vua phá lưới V.League: Alan (Công an Hà Nội), Lucao (Hải Phòng).

- Bàn thắng đẹp nhất V.League: Nguyễn Hữu Thắng (Thể Công Viettel).

- Cầu thủ xuất sắc nhất giải hạng Nhất: Nguyễn Hoàng Đức (Phù Đổng Ninh Bình).

- Vua phá lưới giải hạng Nhất: Lưu Tự Nhân (Bình Phước).

- Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải hạng Nhất: Nguyễn Hiểu Minh (PVF-CAND).

- Trọng tài chính xuất sắc nhất: Mai Xuân Hùng (đồng), Trần Đình Thịnh (bạc), Hoàng Ngọc Hà (vàng).

- Trợ lý trọng tài xuất sắc nhất: Nguyễn Lâm Minh Đăng (đồng), Nguyễn Trung Việt (Bạc), Nguyễn Thành Sơn (vàng).

- Đội hình tiêu biểu V.League: Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt, Nguyễn Đình Triệu (Hải Phòng), Quang Vinh (Công an Hà Nội), Nguyễn Thành Chung (Hà Nội FC), Adou Minh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Bùi Tiến Dũng (Thể Công Viettel), Nguyễn Hai Long (Hà Nội FC), Caio Cesar (Nam Định), Nguyễn Quang Hải (Công an Hà Nội), Nguyễn Văn Vĩ (Nam Định), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương), Alan (Công an Hà Nội).

- Đội hình tiêu biểu hạng Nhất: Huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng, Đặng Văn Lâm (Phù Đổng Ninh Bình); Huỳnh Tấn Sinh (Bình Phước); Nguyễn Hữu Minh (PVF-CAND); Lê Ngọc Bảo (PVF-CAND); Đỗ Thanh Thịnh (Phù Đổng Ninh Bình); Nguyễn Hoàng Đức (Phù Đổng Ninh Bình); Nguyễn Xuân Bắc (PVF-CAND); Lưu Tự Nhân (Bình Phước), Nguyễn Thanh Nhà (PVF-CAND); Đinh Thanh Bình (Phù Đổng Ninh Bình); Nguyễn Công Phượng (Bình Phước).

- Ban tổ chức trận đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: PVF-CAND, Huế, Bình Phước, Khánh Hòa, Hải Phòng, Nam Định, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương.

- Câu lạc bộ có mặt sân thi đấu tốt nhất: Bà Rịa - Vũng Tàu, Phù Đổng Ninh Bình, PVF-CAND, Trường Tươi Bình Phước, Trẻ TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Công an Hà Nội, Hà Nội FC, Nam Định, TP. Hồ Chí Minh, Hoàng Anh Gia Lai, Bình Dương.