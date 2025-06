Thể thao Hậu vệ Hồ Văn Cường của Sông Lam Nghệ An tự tin sẽ tận dụng sự am hiểu Công an Hà Nội để cùng đội nhà tạo bất ngờ Trước trận chung kết Cúp Quốc gia 2025 giữa Sông Lam Nghệ An và Công an Hà Nội, hậu vệ Hồ Văn Cường khẳng định, anh cùng các đồng đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần tự tin và quyết tâm cao độ để sẵn sàng tạo nên bất ngờ trên sân Vinh.

Hậu vệ Hồ Văn Cường thể hiện sự tự tin trước trận chung kết Cúp Quốc gia. Ảnh: Chung Lê

Chia sẻ trước trận đấu, Hồ Văn Cường cho biết, chiến thắng trong trận bán kết trước Becamex Bình Dương đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần rất lớn cho toàn đội: “Trận bán kết vừa rồi là một cú hích tinh thần đối với tôi. Tôi còn có dịp gặp lại bạn thân trước trận nên càng có thêm động lực. Nhờ vậy, tôi bước vào trận đấu với sự tự tin cao hơn và sẵn sàng cho trận chung kết gặp Công an Hà Nội”.

Cầu thủ sinh năm 2002 từng khoác áo Công an Hà Nội ở mùa giải 2023/24 trước khi trở lại Sông Lam Nghệ An. Chính quãng thời gian ấy giúp anh hiểu rõ phần nào về lối chơi và con người của đội bóng ngành Công an.

“Dù chiến thuật của họ có thể đã thay đổi, nhưng tôi vẫn nắm được điểm mạnh của một số cầu thủ. Tôi sẽ cố gắng tận dụng điều đó để hỗ trợ tốt nhất cho đội bóng trong trận chung kết,” Hồ Văn Cường chia sẻ.

Công an Hà Nội hiện là một trong những tập thể mạnh nhất của bóng đá Việt Nam, sở hữu lực lượng đồng đều và đẳng cấp, với chuỗi 5 trận toàn thắng, ghi 17 bàn và chỉ để thủng lưới 4 lần. Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An bị đánh giá thấp hơn khi phần lớn đội hình là những cầu thủ do chính câu lạc bộ đào tạo.

Tuy vậy, Hồ Văn Cường khẳng định: “Đây là trận đấu một mất, một còn, và trong bóng đá không thể nói trước điều gì. Ở bán kết, Bình Dương cũng được đánh giá cao hơn nhưng chúng tôi đã vượt qua. Giờ đây, toàn đội đang rất quyết tâm mang chiến thắng về cho người hâm mộ”.

Trận chung kết sắp tới là một cột mốc đáng nhớ, bởi đã gần 10 năm Sông Lam Nghệ An mới góp mặt ở một trận chung kết Cúp Quốc gia. Với một tập thể trẻ trung nhưng đầy khát khao, cùng lợi thế sân nhà và hàng vạn khán giả xứ Nghệ tiếp lửa trên khán đài, Sông Lam Nghệ An hứa hẹn sẽ không dễ dàng để Công an Hà Nội áp đặt thế trận.

“Chúng tôi khao khát mang chiếc cúp này về tặng người hâm mộ xứ Nghệ như một lời tri ân. Sự cổ vũ của khán giả trên sân Vinh chính là động lực lớn nhất để chúng tôi chiến đấu hết mình”, Hồ Văn Cường nhấn mạnh.

Trận chung kết Cúp Quốc gia 2025 hứa hẹn sẽ là nơi những cầu thủ mang trong mình tinh thần và bản sắc bóng đá xứ Nghệ thể hiện ý chí kiên cường. Với quyết tâm ấy, biết đâu Sông Lam Nghệ An sẽ viết nên một cái kết ngọt ngào ngay trên sân Vinh.