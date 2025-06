Thể thao Kết thúc V-League 2024/25, Sông Lam Nghệ An giữ chân thành công Hồ Khắc Ngọc và Hoàng Văn Khánh Ngay sau khi mùa giải V-League 2024/25 khép lại, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đón nhận tin vui lớn khi giữ chân thành công hai trụ cột quan trọng: tiền vệ Hồ Khắc Ngọc và trung vệ Hoàng Văn Khánh. Đây được xem là bước đi quan trọng trong hành trình xây dựng đội hình mạnh mẽ hơn ở mùa giải tới.

Trước đó, tỉnh Nghệ An và nhà tài trợ Tân Long đã tìm được tiếng nói chung trong việc để nhà tài trợ này tiếp tục đồng hành cùng đội bóng Sông Lam Nghệ An. Tập đoàn Tân Long chính thức cam kết tài trợ cho Sông Lam Nghệ An ở mùa giải 2025/26, giúp đội chủ sân Vinh có thêm sự ổn định về tài chính và nhân sự. Đáng chú ý, Tân Long khẳng định sẽ không để xảy ra tình trạng “chảy máu” lực lượng - một trong những vấn đề từng khiến SLNA lao đao trong quá khứ.

Tiền vệ Hồ Khắc Ngọc là linh hồn nơi tuyến giữa của Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Xuân Thủy

Nhờ sự hậu thuẫn đó, đội bóng xứ Nghệ đã hoàn tất các thỏa thuận để giữ chân hai trụ cột bằng bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, kèm theo mức đãi ngộ hợp lý. Đây là nỗ lực lớn nhằm giữ lại những cá nhân giàu kinh nghiệm, đóng vai trò quan trọng trong lối chơi cũng như phòng thay đồ.

Được biết trước đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và một số đội bóng giàu tham vọng khác đã chủ động liên hệ với Hồ Khắc Ngọc và Hoàng Văn Khánh với mong muốn có được sự phục vụ của bộ đôi này trong đội hình cho mùa giải tới. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của nhà tài trợ Tân Long, SLNA đã thành công trong việc giữ chân hai trụ cột Khắc Ngọc và Văn Khánh.

Tiền vệ Hồ Khắc Ngọc, 33 tuổi, trở về khoác áo SLNA từ giữa mùa giải và nhanh chóng khẳng định tầm ảnh hưởng. Với 19 lần ra sân, anh là mắt xích không thể thiếu nơi tuyến giữa, vừa điều tiết nhịp độ trận đấu, vừa mở ra các cơ hội cho đồng đội bằng những đường chuyền tinh tế. Khắc Ngọc cũng để lại dấu ấn bằng 3 bàn thắng trong mùa giải, là cầu thủ được đánh giá là “linh hồn” trong lối chơi của đội bóng xứ Nghệ.

Trung vệ Hoàng Văn Khánh cầu thủ quan trọng nơi hàng thủ của Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Xuân Thủy

Trong khi đó, trung vệ Hoàng Văn Khánh tiếp tục chứng tỏ kinh nghiệm của mình ở tuyến dưới. Là chốt chặn đáng tin cậy trong sơ đồ 4 hậu vệ. Văn Khánh, Khắc Ngọc góp phần quan trọng vào thành tích trụ hạng của đội bóng.

Sự góp mặt của bộ đôi kỳ cựu này không chỉ giúp SLNA trụ hạng thành công mà còn mang lại hy vọng lớn cho người hâm mộ trong trận chung kết Cúp Quốc gia 2024/25 sắp tới. Trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Công an Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 29/6 trên sân Vinh. Đây sẽ là trận đấu mà Khắc Ngọc và Văn Khánh được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng để mang về danh hiệu cho bóng đá xứ Nghệ.

Việc giữ chân thành công Hồ Khắc Ngọc và Hoàng Văn Khánh là bước khởi đầu thuận lợi trong kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới. Trong bối cảnh V.League ngày càng cạnh tranh khốc liệt, việc giữ ổn định lực lượng và nâng cao chất lượng đội hình là yếu tố sống còn. Với sự hậu thuẫn của nhà tài trợ và tình yêu của người hâm mộ, SLNA đang cho thấy quyết tâm trở lại mạnh mẽ ở mùa giải tới.