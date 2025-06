Thể thao Những con số thống kê cặp đấu Sông Lam Nghệ An và Công an Hà Nội Đội bóng ngành Công an được đánh giá cao hơn nhờ lực lượng và phong độ rất tốt trong thời gian gần đây. Nhưng, Sông Lam Nghệ An lại có điểm tựa sân nhà trong trận đấu sắp tới.

Công an Hà Nội đang trải qua chuỗi trận thăng hoa khi có được 5 trận thắng liên tiếp. Đáng chú ý là trong 5 trận đấu này, đội bóng ngành Công an đã ghi được 17 bàn và chỉ để lọt lưới 4 bàn. Đây là những con số nói lên sức mạnh của đoàn quân huấn luyện viên Alexandre Pölking.

Cũng trong 3 trận làm khách gần đây nhất, Công an Hà Nội cũng đều giành chiến thắng với 12 bàn thắng được ghi và chỉ để lọt lưới 3 bàn. Do đó, đội bóng ngành Công an chắc chắn là thử thách khó khăn nhất cho Sông Lam Nghệ An trong chặng đường chinh phục Cúp Quốc gia mùa giải năm nay.

Sông Lam Nghệ An đang có phong độ rất tốt trên sân nhà. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Nhất là khi, thành tích đối đầu của đội bóng xứ Nghệ đang lép vế hơn so với Công an Hà Nội. Trong 5 lần gặp nhau gần đây nhất, Sông Lam Nghệ An đã thua 3 trận và chỉ hòa 2 trận. Trong đó, 2 trận hòa đều diễn ra ở mùa giải năm nay tại V.League.

Mặc dù vậy, sân Vinh sẽ là điểm tựa vững chãi cho đoàn quân huấn luyện viên Phan Như Thuật. Trên sân nhà trong năm 2025, đội bóng xứ Nghệ đã thắng 7 hòa 2 và thua 2. Trong đó, Sông Lam Nghệ An đã thi đấu có phần ngang ngửa với các đội bóng mạnh như Câu lạc bộ Hà Nội, Thép Xanh Nam Định và cầm hòa chính Công an Hà Nội. Vì vậy, sân Vinh chính là cơ sở lớn nhất để giúp cho Sông Lam Nghệ An tạo nên bất ngờ ở trận đấu sắp tới.

Để làm được điều đó, đội bóng xứ Nghệ sẽ trông chờ vào tài năng của thủ thành Nguyễn Văn Việt. Ở trận đấu lượt về gặp đội bóng ngành Công An, chính sự xuất sắc của thủ thành gốc Tân Kỳ đã giúp cho Sông Lam Nghệ An có được 1 trận hòa quý giá.

Đặc biệt, 2 cái tên đứng đầu danh sách vua phá lưới V.League là Lucao và Alan Sebastiao đều không thể chọc thủng lưới Nguyễn Văn Việt trong 2 trận lượt đi và về. Do đó, người hâm mộ xứ Nghệ hoàn toàn có thể hy vọng Nguyễn Văn Việt sẽ lại làm nản lòng các chân sút bên phía Công an Hà Nội.

Ở phía trên, bộ đôi người Nigeria sẽ là niềm hy vọng số 1 trên hàng công. Trong khi Benjamin Kuku đang duy trì được phong độ rất tốt trong thời gian gần đây thì Michael Olaha cũng xuất sắc không kém khi đóng góp 2 bàn thắng và 1 kiến tạo trong chiến thắng 3-2 trước Becamex Bình Dương ở trận bán kết vừa qua. Nếu chắt chiu các cơ hội có được, bộ đôi tấn công người Nigeria sẽ khiến cho Nguyễn Filip và các đồng đội phải trả giá.

Thủ môn Nguyễn Văn Việt luôn thi đấu xuất sắc mỗi khi gặp Công an Hà Nội. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Bên phía đội bóng ngành Công an, Nguyễn Quang Hải sẽ là cái tên đang chú ý nhất. Tiền vệ của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam đã có 2 bàn thắng và 3 đường kiến tạo trong 3 trận gần đây nhất. Chính sự xuất sắc của Nguyễn Quang Hải đã giúp cho Công an Hà Nội vượt qua đối thủ khó chơi là Thể Công Viettel ở trận bán kết vừa qua. Vì vậy, các cầu thủ bên phía Sông Lam Nghệ An phải dành sự quan tâm đặc biệt đến ngòi nổ quan trọng này.

Một cái tên khác cũng đang có phong độ rất cao là Alan Sebastiao. Tiền đạo người Brazil đã có 6 bàn thắng và 3 đường kiến tạo trong 5 trận gần đây nhất. Chính phong độ hủy diệt này đã giúp cho Alan Sebastiao giành được ngôi vua phá lưới V.League cùng với Lucao và giúp cho Công an Hà Nội giành vị trí thứ 3 tại V.League.

Với rất nhiều cầu thủ giỏi trên hàng tấn công, Công an Hà Nội hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều sóng gió về phía khung thành của thủ môn Nguyễn Văn Việt. Do đó, các cầu thủ nơi hàng phòng ngự của Sông Lam Nghệ An phải thi đấu tập trung và bọc lót cho nhau tốt mới hy vọng có thể đứng vững.

Lọt vào trận chung kết Cúp Quốc gia là thành tích nằm ngoài mong đợi của Sông Lam Nghệ An. Với tinh thần thoải mái và được thi đấu trên sân nhà thì đoàn quân của huấn luyện viên Phan Như Thuật hoàn toàn có thể tạo nên những bất ngờ và bất ngờ luôn là một trong những điều thú vị của bóng đá.