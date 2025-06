Thể thao Những điểm nhấn ấn tượng trong trận thắng của Sông Lam Nghệ An tại bán kết Cúp Quốc gia Đội bóng xứ Nghệ đã có 1 trận đấu xuất sắc để vượt qua Becamex Bình Dương, qua đó ghi tên mình vào trận chung kết Cúp Quốc gia mùa giải năm nay.

Viết tiếp giấc mơ

Thành tích thi đấu rất tốt trên sân nhà cùng với sự áp đảo trong các lần đối đầu đã giúp cho Sông Lam Nghệ An tự tin thi đấu sòng phẳng với Becamex Bình Dương. Chính điều này khiến cho trận đấu trở nên rất hấp dẫn với những màn đôi công của hai đội.

Các khán giả tại sân Vinh đã được chứng kiến 1 màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn khi 2 lần đội bóng xứ Nghệ vươn lên dẫn trước là cả 2 lần đội bóng đất Thủ gỡ hòa.

Niềm vui của cầu thủ trẻ Hồ Văn Cường khi nâng tỷ số lên 2-1. Ảnh: Xuân Thủy

Tuy vậy, bàn thắng trên chấm đá phạt đền của Michael Olaha ở những phút bù giờ đã chấm dứt những nỗ lực tìm kiếm chiếc vé vào trận chung kết của Nguyễn Tiến Linh và các đồng đội.

Với trận thắng này, Sông Lam Nghệ An lần đầu tiên vào chung kết Cúp Quốc gia sau 7 năm. Và đoàn quân của huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ viết tiếp giấc mơ giành chức vô địch Cúp Quốc gia lần thứ 4 khi được chơi trên sân nhà ở trận chung kết sắp tới.

Michael Olaha vẫn là hung thần của Becamex Bình Dương

Trước khi trận đấu này diễn ra, Michael Olaha đã có 4 bàn thắng và 8 đường kiến tạo trong các lần đối đầu đội bóng đất Thủ. Trong đó, ở trận chung kết lượt về Cúp Quốc gia 2017, chính tiền đạo người Nigeria đã ghi 1 bàn và kiến tạo 1 bàn để nhấn chìm Becamex Bình Dương.

Tiền đạo Michael Olaha góp công rất lớn trong chiến thắng này với 2 bàn thắng và 1 kiến tạo. Ảnh: Xuân Thủy

Ấy vậy mà đội bóng đất Thủ vẫn không rút ra được những kinh nghiệm để hạn chế sự nguy hiểm của tiền đạo mang áo số 7 này. Trong một ngày thăng hoa, Michael Olaha đã có 2 bàn thắng và 1 đường kiến tạo để giúp cho Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng với tỷ số 3-2.

Có thể nói, tiền đạo Michael Olaha là 1 trong những cơn ác mộng lớn nhất của Becamex Bình Dương.

Đáng khen Nguyễn Văn Việt

Mặc dù để thủng lưới 2 bàn nhưng những màn trình diễn của Nguyễn Văn Việt là rất đáng khen ngợi. Thủ thành sinh năm 2002 này đã có những pha phản xạ xuất thần để từ chối các cơ hội ngon ăn của Becamex Bình Dương.

Thủ thành Nguyễn Văn Việt đã có 1 ngày thi đấu rất xuất sắc. Ảnh: Xuân Thủy

Nổi bật nhất là 3 lần Nguyễn Văn Việt giành chiến thắng trong các lần đối mặt với Quả bóng Vàng Việt Nam Nguyễn Tiến Linh. Với những màn trình diễn xuất sắc này, thủ thành gốc Tân Kỳ đã góp công không nhỏ trong thành tích lọt vào trận chung kết Cúp Quốc gia của Sông Lam Nghệ An.

May mắn song hành

Con số 13 đã đem đến rất nhiều may mắn cho Sông Lam Nghệ An trong hành trình tiến vào trận chung kết Cúp Quốc gia năm nay. Đó là được miễn thi đấu vòng sơ loại và được thi đấu tất cả các trận đấu trên sân nhà. Đây là những điểm rất quan trọng khi nó giúp cho đội bóng xứ Nghệ tiết kiệm được sức người và sức của.

Cùng với đó là các đối thủ của Sông Lam Nghệ An là khá dễ thở khi SHB Đà Nẵng nằm trong nhóm cuối, Câu lạc bộ Đồng Tháp bất ngờ loại ứng cử viên vô địch Câu lạc bộ Hà Nội và mới đây là "con mồi ưa thích" Becamex Bình Dương.

Tình huống dẫn đến quả Penalty dành cho Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Xuân Thủy

Ở trong trận đấu bán kết vừa qua, may mắn cũng giúp sức rất nhiều cho Sông Lam Nghệ An. Đội bóng xứ Nghệ được xà ngang và cột dọc cứu thua 2 lần. Trong khi, VAR cũng bất ngờ gặp "trục trặc" để không thể làm khó cho Sông Lam Nghệ An trong tình huống các trọng tài thổi phạt Penalty trung vệ Quế Ngọc Hải.

Với việc may mắn luôn song hành trong hành trình của Sông Lam Nghệ An tại Cúp Quốc gia thì người hâm mộ xứ Nghệ hoàn toàn có thể mơ về lần thứ 4 lên ngôi ở đấu trường này. Nhất là khi, Sông Lam Nghệ An sẽ lại được thi đấu trên sân Vinh, nơi đang là điểm tựa vững chãi cho đội bóng xứ Nghệ trong năm 2025.

Chúc mừng Sông Lam Nghệ An đã lọt vào trận chung kết Cúp Quốc gia và hy vọng đoàn quân của huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ tiếp tục thi đấu xuất sắc để giữ Cúp ở lại sân Vinh, qua đó khép lại một mùa giải viên mãn.