Thể thao Những lý do để tin Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng trước Becamex Bình Dương Sông Lam Nghệ An được thi đấu trên sân nhà. Và đó là lý do lớn nhất để tin tưởng đội bóng xứ Nghệ sẽ giành chiến thắng ở trận bán kết sắp tới.

Điểm tựa sân Vinh

Trong năm 2025, Sông Lam Nghệ An thi đấu rất tốt trên sân Vinh. Đó là 4 trận thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua 2 trận trước Câu lạc bộ Hà Nội và Thép Xanh Nam Định tại V.League. Chính thành tích này đã góp phần không nhỏ giúp cho đội bóng xứ Nghệ trụ hạng thành công.

Tại Cúp Quốc gia, với lá thăm may mắn mang số 13, Sông Lam Nghệ An không những được miễn thi đấu vòng 1 mà còn được thi đấu tất cả các trận trên sân nhà. Nhờ điểm tựa sân Vinh, thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật đã vượt qua SHB Đà Nẵng và Câu lạc bộ Đồng Tháp để lọt vào vòng bán kết. Do đó, ở trận đấu sắp tới, sân Vinh vẫn sẽ là điểm tựa lớn nhất để cho đội bóng xứ Nghệ có thể giành chiến thắng và lọt vào trận chung kết.

Sân Vinh là điểm tựa của Sông Lam Nghệ An và là ác mộng của Becamex Bình Dương. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Nhất là khi sân Vinh là 1 trong những cơn ác mộng lớn nhất của Becamex Bình Dương. Đội bóng đất Thủ từng thua tan tác 1-5 trong trận chung kết lượt về Cúp Quốc gia năm 2017. Hay mới đây, mặc dù đang có phong độ rất cao nhưng Becamex Bình Dương vẫn phải chịu thất bại 0-1 trước đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An.

Với việc chỉ giành được 1 chiến thắng, 2 trận hòa và phải chịu thua 7 trận trong 10 trận gần đây nhất làm khách Sông Lam Nghệ An thì chuyến hành quân sắp tới sẽ là thử thách vô cùng khó khăn cho đoàn quân huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức.

Hàng công Sông Lam Nghệ An

Hàng công của Sông Lam Nghệ An bất ngờ thi đấu khởi sắc ở 5 trận đấu cuối cùng của mùa giải. Đội bóng xứ Nghệ đã ghi được 8 bàn trong 5 trận đấu này góp phần đem về 2 chiến thắng để trụ hạng thành công.

Trong đó, nổi bật nhất là tiền đạo Benjamin Kuku. Tiền đạo mang áo số 10 đã để lại dấu ấn trong 4 trận đấu liên tiếp gần đây. Đó là 3 bàn thắng và 1 đường kiến tạo để đứng đầu danh sách ghi bàn cũng như danh sách kiến tạo của đội bóng xứ Nghệ.

Tiền đạo Benjamin Kuku sẽ tiếp tục tỏa sáng ở trong trận đấu tới? Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Ngoài ra, cũng không thể không kể đến sự tỏa sáng của tiền vệ Hồ Khắc Ngọc. Những pha xoay sở trong phạm vi hẹp cùng với những đường chuyền giàu tính sáng tạo của tiền vệ sinh năm 1992 này đã mở ra nhiều cơ hội cho các đồng đội ghi bàn. Với việc được nghỉ ngơi ở vòng đấu cuối cùng của V.League, Hồ Khắc Ngọc sẽ có được thể trạng tốt nhất để có thể tỏa sáng ở trận đấu sắp tới.

Bên cạnh đó, tiền đạo Michael Olaha cũng sẽ là 1 nhân tố quan trọng trên hàng công của Sông Lam Nghệ An. Thể lực, sức mạnh và sự càn lướt của tiền đạo người Nigeria sẽ khiến cho các hậu vệ của Becamex Bình Dương có một ngày làm việc vất vả. Nên nhớ rằng, Michael Olaha đã có được 4 bàn thắng và 8 đường kiến tạo trong các trận đối đầu với đội bóng đất Thủ.

Có thể nói, đội bóng xứ Nghệ sẽ trông chờ rất nhiều vào hàng công để ghi tên mình vào trận chung kết Cúp Quốc gia.

Phong độ thất thường của Becamex Bình Dương

Phong độ của Becamex Bình Dương trong năm 2025 là rất thất thường. Chính sự thất thường này đã khiến cho băng ghế huấn luyện viên của đội bóng đất Thủ liên tục bị xáo trộn. Điều này cũng khiến cho lối chơi của Becamex Bình Dương thiếu đi sự ổn định cần thiết.

Trung vệ Janclesio đang có phong độ không tốt trong quãng thời gian gần đây. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Hệ quả, trong 10 trận gần đây nhất, Becamex Bình Dương thắng 2 trận, hòa 1 trận và để thua 7 trận. Đây là một kết quả rất thất vọng của Nguyễn Tiến Linh và các đồng đội. Bởi lẽ, họ là 1 trong những đội bóng được đầu tư nhiều nhất tại V.League và trong đội hình cũng không thiếu ngôi sao ở cả 3 tuyến.

Nhưng, những ngôi sao như Quế Ngọc Hải, Janclesio và Abdurakhmanov đang ngày càng đánh mất đi phong độ vốn có khiến cho hàng thủ của Becamex Bình Dương thiếu đi sự chắc chắn. 21 bàn thua trong 10 trận đấu gần đây nhất là con số đủ để nói lên sự lỏng lẻo nơi hàng phòng ngự của đội bóng đất Thủ.

Trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh cũng đã có chuỗi 6 trận tịt ngòi trước khi nổ súng trở lại ở trong 2 trận đấu gần đây. Vì vậy, nếu Becamex Bình Dương không cải thiện được phong độ thì ở trận đấu sắp tới, rất có thể họ sẽ là người phải chia tay giải đấu.