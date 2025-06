Thể thao Những con số thống kê cặp đấu Sông Lam Nghệ An và Becamex Bình Dương Sông Lam Nghệ An có lợi thế rất lớn khi được thi đấu trên sân nhà. Những con số thống kê đã nói lên những lợi thế đó.

Trước hết, phải khẳng định rằng, sân Vinh là điểm tựa lớn nhất của Sông Lam Nghệ An ở mùa giải năm nay. Nhờ phong độ rất tốt trên sân Vinh trong năm 2025 (6 thắng, 2 hòa, 2 thua), đội bóng xứ Nghệ mới trụ hạng thành công và lọt vào vòng Bán kết Cúp Quốc gia.

Điển hình là màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Hoàng Anh Gia Lai trong thế chỉ còn 10 người ở vòng đấu áp chót hay trận thắng chính Becamex Bình Dương đang có phong độ cao để có được trận thắng đầu tiên tại V.League. Do đó, sân Vinh sẽ là điểm tựa rất lớn cho thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật ở trong trận đấu sắp tới.

Sân Vinh là điểm tựa cho Sông Lam Nghệ An ở trận bán kết sắp tới. Ảnh tư liệu: Chung Lê

Nhất là khi trong 10 trận gần đây nhất hành quân đến sân Vinh, Becamex Bình Dương đã phải nhận 7 trận thua, hòa 2 trận và chỉ có được duy nhất 1 trận thắng.

Đáng nhớ nhất là trận chung kết lượt về Cúp Quốc gia năm 2017, đội bóng đất Thủ đã để thua với tỷ số đậm đà 1-5 qua đó, cay đắng nhìn Sông Lam Nghệ An lên ngôi.

Bên cạnh đó, phong độ của Becamex Bình Dương trong thời gian gần đây cũng khá phập phù. Trong 10 trận gần đây nhất, Nguyễn Tiến Linh là các đồng đội đã để thua 7 trận, hòa 1 trận và giành chiến thắng 2 trận.

Đáng lo lắng nhất cho đội bóng đất Thủ là hàng phòng ngự. Họ đã để thua 21 bàn trong 10 trận gần đây nhất. Sự sa sút của Quế Ngọc Hải, Janclesio và Abdurakhmanov đã khiến cho Becamex Bình Dương phải lao đao.

Trong khi đó, hàng công của Sông Lam Nghệ An đang được cải thiện đáng kể trong những trận đấu gần đây. 5 trận đấu gần đây, đội bóng xứ Nghệ đều ghi bàn và đã có được 8 bàn thắng.

Nổi bật nhất là tiền đạo Benjamin Kuku, người đã có được 3 bàn thắng và 1 kiến tạo trong 4 trận đấu liên tiếp. Chắc chắn, tiền đạo mang áo số 10 này sẽ là niềm hy vọng số 1 trên hàng công của Sông Lam Nghệ An.

Ngoài ra, cũng không thể không nhắc đến tiền đạo Michael Olaha. Tiền đạo người Nigeria cùng với Hồ Khắc Ngọc và Hoàng Văn Khánh chính là những cầu thủ đã lên ngôi vô địch Cúp Quốc gia 2017. Ở trận đấu đó, Michael Olaha đã đóng góp 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo để nhấn chìm đội khách Becamex Bình Dương.

Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng 1-0 trước Becamex Bình Dương ở lượt đi V.League mùa giải năm nay. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Tuy vậy, đội bóng xứ Nghệ sẽ phải gia cố lại hàng thủ ở trong trận đấu tới. Trong 5 trận đấu gần đây nhất, Sông Lam Nghệ An đã để thủng lưới tới 9 bàn và chỉ có duy nhất 1 trận giữ sạch lưới.

Đặc biệt, khi hàng thủ của đội bóng xứ Nghệ sẽ phải đối đầu với vua phá lưới V.League Nguyễn Tiến Linh. Tiền đạo của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam đã tìm lại được phong độ khi ghi 3 bàn trong 2 trận đấu gần đây.

Trong 4 lần gần đây nhất gặp Sông Lam Nghệ An, Nguyễn Tiến Linh cũng đã có 3 bàn thắng vào lưới đội bóng xứ Nghệ. Do đó, hàng thủ của Sông Lam Nghệ An phải dành sự quan tâm đặc biệt đến Đội trưởng đội bóng đất Thủ.

Trận bán kết Cúp Quốc gia sắp tới hứa hẹn sẽ là 1 trận đấu hấp dẫn khi Sông Lam Nghệ An có lợi thế sân nhà, trong khi Becamex Bình Dương là đội bóng có chất lượng đồng đều hơn. Vì vậy, đây được đánh giá là 1 cặp đấu cân bằng và không loại trừ khả năng trận đấu sẽ phải giải quyết trên chấm luân lưu 11m.

Hy vọng, điểm tựa sân Vinh 1 lần nữa lại được phát huy giúp cho thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật giành chiến thắng, qua đó, ghi tên mình vào trận chung kết Cúp Quốc gia mùa giải năm nay.