Thể thao U15 Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng trước đương kim vô địch PVF Tại lượt đấu thứ 2 bảng B vòng loại U15 Quốc gia 2025, U15 Sông Lam Nghệ An đã thể hiện được lối chơi hợp lý, qua đó giành chiến thắng trước đương kim vô địch U15 PVF. Trận đấu diễn ra vào chiều 22/6, trên sân vận động Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF.

Tham dự vòng loại Giải U15 Quốc gia 2025, U15 Sông Lam Nghệ An được xếp vào bảng B cùng với các đội: chủ nhà U15 PVF, U15 Đông Á Thanh Hóa, U15 Thể Công Viettel II và U15 Trung tâm Huấn luyện & Đào tạo TDTT Hà Nội.

U15 SLNA tham dự vòng loại U15 Quốc gia 2025. Ảnh: SLNA

U15 Sông Lam Nghệ An đã có khởi đầu thuận lợi khi giành chiến thắng 2-0 trước U15 Đông Á Thanh Hóa - đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho suất đi tiếp. Kết quả này giúp thầy trò HLV Lê Mạnh Huy tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng B, có cùng 3 điểm với đội chủ nhà PVF nhưng nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng.

Bước vào lượt trận thứ hai, U15 Sông Lam Nghệ An đối mặt thử thách lớn khi chạm trán đương kim vô địch U15 PVF. Trước trận đấu, nhiều chuyên gia nhận định U15 PVF là đội được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà và đội hình đồng đều.

Tuy nhiên, đoàn quân của huấn luyện viên Lê Mạnh Huy đã nhập cuộc đầy tự tin, chủ động pressing tầm cao và buộc đối thủ phải lùi sâu về sân nhà để chống đỡ. Dẫu vậy, đội bóng xứ Nghệ vẫn tạo ra một số tình huống có thể ghi bàn nhưng Văn Sáng hay Văn Tài đều bỏ lỡ đáng tiếc.

Sau những phút đầu bị bất ngờ trước lối chơi dâng cao của U15 Sông Lam Nghệ An, U15 PVF dần lấy lại thế trận và tổ chức được nhiều đợt tấn công đa dạng. Phút 37, từ một pha treo bóng vào vòng cấm của Sông Lam Nghệ An, thủ môn Văn Huy mắc sai lầm khi để bóng trôi qua giữa hai tay. Tiền đạo Trung Anh lập tức áp sát. Tuy nhiên rất may Văn Huy đã kịp thời sửa sai và cứu thua cho đội nhà.

Những phút cuối hiệp 1, đội chủ nhà cầm bóng nhỉnh hơn đối thủ nhưng vẫn không thể tìm thấy được đường vào khung thành của U15 Sông Lam Nghệ Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0.

Bước sang hiệp 2, trời bất ngờ đổ mưa lớn trên sân vận động PVF, ảnh hưởng không nhỏ đến lối chơi của hai đội. Nhận thấy điều kiện thời tiết không thuận lợi cho các pha phối hợp ngắn, huấn luyện viên Lê Mạnh Huy đã chỉ đạo các học trò chuyển sang sử dụng nhiều đường bóng dài. Sự điều chỉnh chiến thuật này nhanh chóng phát huy hiệu quả trong các pha lên bóng của U15 Sông Lam Nghệ An.

Phút 55, sau hàng loạt tình huống hãm thành, U15 Sông Lam Nghệ An cuối cùng cũng khai thông được thế bế tắc. Từ pha đá phạt góc đưa bóng vào cột gần của đồng đội, Văn Sáng di chuyển thông minh chiếm lĩnh vị trí, bật cao đánh đầu đầy dũng mãnh, hạ gục thủ môn Gia Bảo (PVF), mở tỷ số cho đội bóng xứ Nghệ.

Sau khi bị dẫn bàn, U15 PVF đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, trước hệ thống phòng ngự kín kẽ và kỷ luật của U15 Sông Lam Nghệ An, đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của thủ môn Văn Huy.

Không những bảo vệ thành quả, U15 Sông Lam Nghệ An còn bất ngờ nhân đôi cách biệt ở phút 90. Từ một pha phối hợp trung lộ bài bản, Phùng Văn Nguyễn băng lên dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách.

Dù U15 PVF kịp gỡ lại một bàn trong những phút bù giờ, nhưng chừng đó là không đủ để họ lật ngược tình thế. Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1 nghiêng về U15 Sông Lam Nghệ An.

Với 2 chiến thắng liên tiếp trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé đi tiếp, U15 Sông Lam Nghệ An đang chiếm ưu thế lớn và vững vàng ở ngôi đầu bảng B.