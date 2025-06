Thể thao U15 Sông Lam Nghệ An thắng U15 Đông Á Thanh Hóa trong trận ra quân tại bảng “tử thần” U15 Sông Lam Nghệ An đã có khởi đầu thuận lợi tại vòng loại Giải U15 Quốc gia 2025 khi giành chiến thắng trước U15 Đông Á Thanh Hóa. Trận đấu mở màn bảng B diễn ra trên sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF vào chiều 19/6.

Bảng B được xem là “bảng tử thần” với sự góp mặt của 5 đội bóng gồm: U15 PVF (đương kim vô địch), U15 Sông Lam Nghệ An, U15 Thể Công Viettel II, U15 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội và U15 Đông Á Thanh Hóa. Trong đó, trận đấu giữa U15 Sông Lam Nghệ An và U15 Đông Á Thanh Hóa được đánh giá là then chốt, bởi cả hai được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho một trong hai tấm vé đi tiếp vào vòng trong.

Trong hiệp đấu đầu tiên, U15 SLNA sở hữu nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Ảnh: Hồng Phượng

Dù không sở hữu đội hình được kỳ vọng cao như những mùa giải trước, U15 Sông Lam Nghệ An vẫn được giới chuyên môn đánh giá nhỉnh hơn nhờ truyền thống đào tạo trẻ lâu đời và kinh nghiệm thi đấu dày dặn ở các giải trẻ. Và thực tế trên sân đã chứng minh điều đó.

Ngay từ những phút đầu, các học trò của HLV Lê Mạnh Huy đã nhập cuộc đầy chủ động. U15 Sông Lam Nghệ An kiểm soát thế trận tốt, triển khai nhiều pha phối hợp tấn công sắc nét, tạo ra không ít tình huống nguy hiểm về phía khung thành U15 Đông Á Thanh Hóa. Lối chơi quyết liệt nhưng chặt chẽ giúp đội bóng xứ Nghệ từng bước dồn ép đối thủ.

Sau nhiều nỗ lực ép sân, đến phút 25, thế bế tắc được khai thông. Từ một pha đi bóng trong vòng cấm địa của cầu thủ xứ Nghệ khiến đối phương phải phạm lỗi. Rất nhanh sau đó, trọng tài cho U15 Sông Lam Nghệ An được hưởng quả đá phạt đền. Tuy nhiên, trên chấm 11m, Nguyễn Văn Cảnh đã không thể chiến thắng được thủ môn của U15 Đông Á Thanh Hóa. Rất may, sau đó chính hậu vệ này đã chuyền bóng chính xác để tiền đạo Trương Văn Tài dứt điểm chuẩn xác, mang về bàn thắng mở tỷ số cho U15 Sông Lam Nghệ An. Bàn thắng giúp thầy trò HLV Lê Mạnh Huy cởi bỏ áp lực tâm lý và tiếp tục duy trì thế trận chủ động.

Màn ăn mừng của các cầu thủ U15 SLNA. Ảnh: Hồng Phượng

Những phút còn lại của hiệp 1, U15 Sông Lam Nghệ An vẫn giữ vững sự áp đảo với các pha triển khai bóng đa dạng từ trung lộ đến hai biên. Tuy nhiên, các pha xử lý cuối cùng lại thiếu chính xác khiến đội bóng áo vàng không thể gia tăng cách biệt. Chính vì vậy, hiệp 1 khép lại với lợi thế tạm nghiêng về U15 Sông Lam Nghệ An.

Bước sang hiệp 2, chứng kiến sự vùng lên mạnh mẽ của U15 Đông Á Thanh Hóa. Họ triển khai nhiều tình huống lên bóng nguy hiểm khiến khung thành của U15 Sông Lam Nghệ An không ít lần phải chao đảo. Sau nhiều nỗ lực không thể cụ thể hóa được thành bàn thắng, U15 Đông Á Thanh Hóa đã phải trả giá bằng bàn thua thứ 2.

Hiệp 2 chứng kiến sự vùng lên mạnh mẽ của U15 Đông Á Thanh Hóa. Ảnh: Hồng Phượng

Phút 90, từ pha dốc bóng của Phan Văn Ngọc buộc đối phương phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, tiền đạo mang áo số 88 của U15 Sông Lam Nghệ An đã không mắc sai lầm khi dễ dàng đánh bại thủ môn đối phương để nhân đôi cách biệt cho đội nhà.

Và 2-0 cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu giữa U15 Sông Lam Nghệ An và U15 Đông Á Thanh Hóa./.