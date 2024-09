Thể thao Đội trưởng U15 Sông Lam Nghệ An: Trở thành cầu thủ 'để trốn trông em' Khi nhắc lại Giải U15 Quốc gia 2024, Đội trưởng U15 Sông Lam Nghệ An - Nguyễn Minh Thủy vẫn bày tỏ sự tiếc nuối khi không giúp đội nhà đạt thành tích như mong đợi.

Tiếc nuối

Minh Thủy để lại nhiều ấn tượng trong trận đấu tứ kết gặp Viettel. Ảnh: Đức Anh

Tại Giải U15 Quốc gia 2024, U15 Sông Lam Nghệ An được xem là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch. Bởi trong đội hình của đội bóng xứ Nghệ sở hữu khá nhiều nhân tố nổi bật. Có thể kể đến như trung vệ Trần Văn Hải, Quán Thành Công; hậu vệ Ngô Anh Đức, tiền vệ Nguyễn Minh Thủy, Phan Văn Tài... Dẫu vậy, U15 Sông Lam Nghệ An đã không gặp may mắn và phải dừng lại ở vòng tứ kết.

Dù không giành được mục tiêu đã đề ra, nhưng có thể nhận thấy trong tập thể đội U15 Sông Lam Nghệ An có rất nhiều cầu thủ đầy tiềm năng. Trong số đó, không thể không nhắc đến đội trưởng Nguyễn Minh Thủy.

Tham dự Giải U15 Quốc gia 2024, Minh Thủy được huấn luyện viên Nguyễn Văn Tiến bố trí chơi ở trung tâm hàng tiền vệ. Đây là vị trí sở trường của cầu thủ gốc Diễn Châu. Điểm nổi bật trong lối chơi của Minh Thủy là nhãn quan chiến thuật, khả năng giữ nhịp trận đấu cùng những tình huống đột phá táo bạo, và ra chân đầy uy lực.

Trận đấu để lại nhiều nuối tiếc nhất đối với U15 Sông Lam Nghệ An là trận tứ kết của giải. Và đây cũng chính là cuộc đọ sức mà Minh Thủy đã thi đấu bùng nổ với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo. Cụ thể vào phút 35, sau đường trả ngược của Văn Lâm, Minh Thủy đã tung cú sút đầy hiểm hóc, kỹ thuật để đánh bại thủ thành Viettel, giúp Sông Lam Nghệ An gỡ hòa 1-1.

Ở bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Sông Lam Nghệ An cũng in đậm dấu giày của Minh Thủy, khi đội trưởng mang áo số 8 đã có pha xử lý kỹ thuật, buộc hậu vệ Viettel phải phạm lỗi trong vòng cấm địa, qua đó mang về quả đá phạt đền cho Sông Lam Nghệ An.

Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười với đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Văn Tiến bởi ở phút bù giờ của trận đấu, Viettel đã có bàn gỡ hòa để đưa trận đấu về loạt luân lưu. Trên chấm Penalty, U15 Sông Lam Nghệ An đã không gặp may và phải dừng chân ở tứ kết.

Chia sẻ cảm xúc sau giải đấu, Minh Thủy cho biết: "Đây là giải đấu mà U15 Sông Lam Nghệ An đã chơi khá ấn tượng, với nhiều chiến thắng thuyết phục. Tuy nhiên, U15 Sông Lam Nghệ An đã phải dừng chân ở tứ kết do thiếu may mắn. Trong đó có phần ảnh hưởng đến từ cơn bão số 3. Do bão, ban tổ chức giải đã đẩy thời gian thi đấu sớm hơn. Điều đó khiến cho các cầu thủ Sông Lam Nghệ An phải di chuyển từ 12h trưa, ảnh hưởng đến nhịp sinh học, sức khỏe của vận động viên. Đây là nguyên nhân khiến cho khoảng thời gian cuối trận tứ kết, chúng tôi bị sa sút thể lực và không còn kiểm soát được thế trận như ban đầu. Có thể nói giải đấu này mang đến cho tôi niềm nuối tiếc rất lớn".

Dù không giúp đội nhà đi tiếp nhưng màn trình diễn của Minh Thủy vẫn đáng được ghi nhận. Ngoài bàn thắng ghi được ở trận tứ kết, Minh Thủy còn sở hữu thêm 3 lần lập công tại Giải U15 Quốc gia 2024. Nếu cầu thủ này duy trì được sự nghiêm túc trong tập luyện, sinh hoạt sẽ có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

Bước ngoặt quan trọng

Khi chưa bén duyên với bóng đá, Minh Thủy là cậu học trò giỏi của Trường Tiểu học Diễn An, huyện Diễn Châu. Trong 5 năm tiểu học, Minh Thủy luôn là học sinh tiêu biểu của trường và nhận được nhiều Giấy khen, lời tuyên dương của giáo viên.

Từ nhỏ chưa bao giờ Minh Thủy có suy nghĩ sẽ theo nghề bóng đá mà chỉ nghĩ sẽ học thật giỏi để vào đại học. Hè năm 2020 chính là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của Minh Thủy. Chuyện được bố của Minh Thủy kể lại rằng: "Ở gần nhà của Thủy có người anh tên là Cao Hoàng Đạt trúng tuyển vào lò đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An. Ngày đó, chiều nào sau giờ tan học, Thủy đều phải trông em giúp bố mẹ. Chú bác trong làng trêu đùa rằng, Thủy tập bóng mà đi theo anh Đạt, chứ ở nhà trông em mệt lắm. Và cũng từ đó, để trốn trông em, Thủy xỏ giày ra tập bóng cùng lũ trẻ trong làng".

Đội trưởng Minh Thủy trong buổi tập cùng U15 Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Sẵn có tố chất bẩm sinh, nên Minh Thủy biết chơi bóng khá nhanh và dần nổi trội hơn lũ bạn cùng trang lứa. Sau giải đấu giữa các xã, Thủy được huyện Diễn Châu chọn đi tham gia giải do Sông Lam Nghệ An tổ chức. Cũng chính từ đây con đường sự nghiệp của Minh Thủy bước sang trang mới.

"Phải nói rằng, cuộc sống của Minh Thủy đến giờ này đều thuận theo lẽ tự nhiên. Đến với bóng đá cũng rất bất ngờ, được gia nhập lò Sông Lam Nghệ An để theo nghiệp quần đùi áo số càng bất ngờ hơn. Và gia đình của tôi cũng luôn ủng hộ để cháu được phát triển theo lẽ tự nhiên. Điều gì là thế mạnh, sở trường của cháu thì cho cháu theo đuổi. Chỉ mong cháu sẽ luôn nỗ lực trên con đường đã chọn", bố Minh Thủy kể lại.

Minh Thủy hiện là cầu thủ thuộc biên chế của Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An. Trong quá trình rèn luyện và thi đấu tại Trung tâm, Minh Thủy đã gặt hái được nhiều thành tích đáng chú ý như: Chức vô địch U11 quốc gia 2020, U13 quốc gia 2022; Huy chương Bạc U15 Quốc gia 2023 (khi đó Minh Thủy mới 14 tuổi). Tuy nhiên, đây chỉ là những thành công nhỏ ban đầu và Minh Thủy cần nỗ lực hơn nữa để trở thành niềm hy vọng của bóng đá xứ Nghệ trong tương lai.