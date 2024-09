Thể thao U15 Sông Lam Nghệ An thắng trận mở màn vòng chung kết Giải U15 Quốc gia Chiều 1/9, tại trận đấu mở màn vòng chung kết Giải U15 Quốc gia 2024, U15 Sông Lam Nghệ An đã khẳng định sức mạnh khi dễ dàng giành chiến thắng 2-0 trước U15 LPBank HAGL.

Đội hình xuất phát của U15 Sông Lam Nghệ An ở lượt trận thứ nhất tại bảng C vòng chung kết U15 Quốc gia 2024. Ảnh: Đức Anh

Tham gia vòng chung kết giải U15 Quốc gia 2024, U15 Sông Lam Nghệ An xếp ở bảng C cùng với các đội Đông Á Thanh Hoá, LPBank HAGL và Long An. Đây được xem là bảng đấu khá nhẹ ký đối với đội bóng xứ Nghệ.

Tại trận đấu mở màn vòng chung kết giải U15 Quốc gia 2024 trên sân vận động PVF, U15 Sông Lam Nghệ An đối đầu với U15 LPBank HAGL. Mùa giải năm nay, đội bóng phố núi sử dụng phần lớn các cầu thủ sinh năm 2010. Đặc biệt, trong trận đấu với Sông Lam Nghệ An, U15 LPBank HAGL sử dụng tới 8 cầu thủ sinh năm 2010.

Các cầu thủ U15 LPBank HAGL thường xuyên thực hiện các pha vào bóng quyết liệt với U15 SLNA. Ảnh: Chung Lê

Trong khi đó, U15 Sông Lam Nghệ An đã tung vào sân tới 8 cầu thủ 15 tuổi. Thế áp đảo được đội bóng xứ Nghệ tạo ngay sau khi bóng lăn trên sân vận động PVF. Với những pha ban bật tầm thấp, rồi bất ngờ tung ra đường chuyền mang tính đột biến cao, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Văn Tiến đã nhiều lần khiến hàng thủ của đối phương rơi vào thế bị động.

Pha lập công của Văn Tài cho U15 Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Tuy nhiên, cũng phải đến phút thứ 10 của trận đấu, U15 Sông Lam Nghệ An mới có được điều mình cần.

Từ dàn xếp tấn công bên cánh phải, Ngọc Sơn được đồng đội thả bóng vào trung lộ. Cầu thủ mang áo số 21 xoay sở khéo léo, trước khi tung cú sút làm vặn sườn thủ môn Ngọc Anh, mở tỷ số cho Sông Lam Nghệ An.

Màn ăn mừng của các cầu thủ U15 SLNA. Ảnh: Đức Anh

Sau bàn thắng ghi được, U15 Sông Lam Nghệ An vẫn tiếp tục duy trì sức ép lớn lên phần sân đối phương. Và đến phút 40, Sông Lam Nghệ An nâng tỷ số lên thành 2-0. Bàn thắng xuất phát từ đường căng ngang của Văn Lâm, Văn Tài nhận được bóng, xử lý khéo léo loại bỏ sự truy cản của hậu vệ đối phương, trước khi tung cú sút làm tung nóc lưới của U15 LPBank HAGL.

U15 SLNA thể hiện sức mạnh vượt trội so với đối thủ. Ảnh: Chung Lê

Sang hiệp 2, huấn luyện viên Nguyễn Văn Tiến thay đổi một số vị trí trên sân, nhưng U15 Sông Lam Nghệ An vẫn tạo được thế trận lấn lướt trước U15 LPBank HAGL. Và đến phút 75, U15 Sông Lam Nghệ An đã nâng tỷ số lên thành 3-0. Viết Duy thực hiện pha độc diễn từ giữa sân đi qua hàng loạt hậu vệ đối phương, rồi tung cú cứa lòng kỹ thuật khiến thủ môn Ngọc Anh của U15 LPBank HAGL không có cơ hội cản phá.

3-0 nghiêng về U15 Sông Lam Nghệ An, cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu này.

Thắng trận mở màn, U15 Sông Lam Nghệ An giành lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng sau.

Ngày 3/9, U15 Sông Lam Nghệ An sẽ gặp U15 Thanh Hoá trên sân vận động PVF.