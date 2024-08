Thể thao U15 Sông Lam Nghệ An nằm ở bảng đấu nhẹ ký tại vòng chung kết U15 Quốc gia 2024 Tại lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết Giải U15 Quốc gia 2024, U15 Sông Lam Nghệ An nằm ở bảng đấu khá nhẹ ký gồm: Đông Á Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An, LPBank HAGL và Long An.

U15 Sông Lam Nghệ An nằm ở bảng đấu dễ thở tại vòng chung kết U15 Quốc gia 2024. Ảnh: Đức Anh

Chiều 26/8, Ban tổ chức Giải bóng đá vô địch U15 quốc gia 2024 đã tổ chức bốc thăm, xếp lịch thi đấu Vòng chung kết.

Mùa giải năm nay có sự tham dự của 31 đội bóng, tăng 3 đội so với mùa giải năm 2023. Kết thúc vòng loại, Ban tổ chức đã xác định được 12 đội lọt vào vòng chung kết gồm: TTHLĐT TDTT Hà Nội, Thể Công Viettel, PVF (chủ nhà), Đông Á Thanh Hoá, Sông Lam Nghệ An, SHB Đà Nẵng, LPBank HAGL, Quảng Ngãi, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, TP.Hồ Chí Minh và Long An.

Theo điều lệ, vòng chung kết sẽ được chia thành 3 bảng mỗi bảng 4 đội, đá vòng tròn 1 lượt để tìm ra 2 đội có thành tích tốt nhất ở mỗi bảng và 2 đội đứng thứ 3 xuất sắc, vào thi đấu vòng Tứ kết, Bán kết và Chung kết.

Theo đó, bảng A gồm: TTHLĐT TDTT Hà Nội, PVF, SHB Đà Nẵng, Đồng Nai.

Bảng B: Thể Công Viettel, Quảng Ngãi, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, TP.Hồ Chí Minh.

Bảng C: Đông Á Thanh Hoá, Sông Lam Nghệ An, LPBank HAGL và Long An.

Như vậy, U15 Sông Lam Nghệ An nằm ở bảng đấu khá nhẹ ký, khi các đội như Đông Á Thanh Hoá hay LPBank HAGL không còn được đánh giá cao như các mùa giải trước. Trong khi đó, Long An chỉ là đội bóng yếu nhất bảng.

Vòng chung kết Giải U15 Quốc gia 2024 sẽ diễn ra từ ngày 31/8 đến ngày 12/9 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF.

U15 Sông Lam Nghệ An sẽ có trận đấu mở màn vào ngày 1/9 gặp U15 Long An.