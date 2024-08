Thể thao

Thắng U15 Huế, U15 Sông Lam Nghệ An củng cố ngôi đầu bảng

Thắng U15 Huế với tỷ số 2-1 tại trận đấu lượt về vòng loại U15 Quốc gia 2024, U15 Sông Lam Nghệ An củng cố vững chắc ngôi đầu bảng C. Trận đấu giữa U15 Sông Lam Nghệ An và U15 Huế diễn ra chiều 15/8, trên sân vận động Tự Do Huế.