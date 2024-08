Thể thao U15 Sông Lam Nghệ An đè bẹp chủ nhà U15 Huế trong ngày ra quân U15 Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng đậm trước chủ nhà U15 Huế trong ngày ra quân vòng loại U15 Quốc gia 2024. Trận đấu diễn ra vào chiều ngày 2/8 trên sân vận động Tự do Huế.

U15 Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng đậm trước chủ nhà U15 Huế trong ngày ra quân vòng loại U15 Quốc gia 2024. Ảnh: FBNV

Vòng loại Giải U15 Quốc gia 2024 có sự tham dự của 31 đội bóng. Vòng loại diễn ra ở 5 địa điểm từ ngày 2- 25/8. Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt tại địa phương đăng cai, tính điểm xếp hạng ở mỗi Bảng; 6 đội xếp thứ nhất và 5 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất ở 6 bảng sẽ giành quyền vào thi đấu tại vòng chung kết.

Tham gia vòng loại U15 Sông Lam Nghệ An được xếp ở bảng C cùng với U15 Huế, U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, U15 Quảng Nam và U15 SHB Đà Nẵng. Bảng đấu này sẽ thi đấu ở sân vận động Tự do Huế.

Mùa giải năm nay U15 Sông Lam Nghệ An được đánh giá có nhân sự tương đối chất lượng, cùng với sự dẫn dắt của huấn luyện viên giàu kinh nghiệm Nguyễn Văn Tiến. Vậy nên, Ban lãnh đạo câu lạc bộ đã đặt mục tiêu khá cao cho đội bóng này.

Và điều này được thể hiện ngay trong trận đấu ra quân của U15 Sông Lam Nghệ An trước chủ nhà Huế.

Màn ăn mừng của cầu thủ U15 Sông Lam Nghệ An sau khi đội nhà giành chiến thắng đậm trong ngày ra quân. Ảnh: FBNV

Đối đầu với chủ nhà, đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Văn Tiến nhanh chóng kiếm soát hoàn toàn thế trận và gây sức ép lớn lên phần sân của đối phương. U15 Sông Lam Nghệ An sớm có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 16 của trận đấu. Pha lập công xuất phát từ tình huống đi bóng dũng mãnh bên cánh trái, rồi tung cú tạt bóng chính xác của Phan Văn Tài để Lê Quang Linh băng vào đánh đầu chính xác làm tung lưới U15 Huế.

Chưa dừng lại ở đó, 4 phút sau Minh Thủy nhân đôi cách biệt cho U15 Sông Lam Nghệ An. Bàn thắng đến sau pha căng ngang của Văn Lâm đầy hợp lý để Minh Thủy băng vào cắt mặt đệm lòng chính xác vào lưới đối phương.

Đến phút 26, tỷ số đã được nâng lên thành 3-0 cho U15 Sông Lam Nghệ An. Văn Lâm có pha độc diễn từ ngoài vòng cấm trước khi tung cú sửa lòng điệu nghệ đánh bại thủ môn Huế.

Và trận đấu sớm được an bài ngay trong hiệp 1 khi vào phút 45, Văn Lâm nâng tỷ số lên thành 4-0 cho Sông Lam Nghệ An. Sang hiệp 2, Các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Văn Tiến còn ghi thêm 2 bàn thắng nữa do công của Quang Linh và Phan Văn Tài để ấn định chiến thắng 6-0 cho U15 Sông Lam Nghệ An.

Ngày 7/8, U15 Sông Lam Nghệ An sẽ bước đến lượt trận thứ 2 để gặp đội bóng láng giềng U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh./.