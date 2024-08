Thể thao Sông Lam Nghệ An bộn bề nỗi lo dù hội đủ nội binh để tập luyện Sau khi các nội binh trở về từ các giải trẻ, Sông Lam Nghệ An đã có đủ quân để đẩy cao khối lượng tập luyện, chuẩn bị cho mùa giải mới. Tuy nhiên, với lực lượng hiện có, đội chủ sân Vinh vẫn còn đó bộn bề những nỗi lo.

Đẩy cao khối lượng tập luyện

Từ giữa tháng 7, Sông Lam Nghệ An đã quyết định hội quân để tập luyện. Tuy nhiên, do trong đội hình của đội chủ sân Vinh phần lớn là các cầu thủ trẻ đang trong độ tuổi dưới 21, nên hàng loạt các nhân sự này đang phải phục vụ cho Đội tuyển U19 Quốc gia dự giải U19 Đông Nam Á và Đội U21 Sông Lam Nghệ An tham gia Giải U21 Quốc gia 2024.

Sau khi trở về từ Giải U21 Quốc gia, các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An đã trở lại tập luyện cùng đồng đội. Ảnh: Chung Lê

Để duy trì thể lực, cũng như cảm giác bóng cho hơn 10 cầu thủ còn lại trong đội hình, huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn phải mượn quân từ U19 Sông Lam Nghệ An để triển khai các bài tập.

Với việc sớm bị loại khỏi Giải U21 Quốc gia 2024, nên đến thời điểm này các cầu thủ như Bùi Thanh Đức, Phan Văn Thành, Nguyễn Văn Bách, Ngô Văn Bắc, Đinh Xuân Tiến... đã có mặt để bước vào tập luyện cùng Đội 1 Sông Lam Nghệ An. Bên cạnh đó, ngày 31/7 sau khi trở về từ Đội U19 Việt Nam, Quang Vinh, Cao Văn Bình cùng đã kịp hội quân với đội bóng chủ quản. Riêng tiền vệ trẻ Long Vũ đang gặp phải chấn thương nhẹ, nên vẫn tiếp tục được nghỉ, nhưng sẽ sớm trở lại tập luyện trong tuần tới.

Như vậy, với sự trở về từ các giải trẻ của hàng loạt cầu thủ, hiện Sông Lam Nghệ An đã cơ bản đủ quân số để đẩy cao khối lượng tập luyện, chuẩn bị cho mùa giải mới. Tuy nhiên, đội bóng xứ Nghệ hiện vẫn đang đối diện với cơn bão chấn thương khi những trụ cột như Bá Quyền, Nam Hải, Xuân Đại, Hồ Văn Cường vẫn chưa thể ra sân. Theo thông tin từ Sông Lam Nghệ An, Hồ Văn Cường và Nam Hải chỉ dính chấn thương nhẹ nên sẽ sớm trở lại trong ít ngày tới. Riêng với Bá Quyền và Xuân Đại phải đến gần ngày diễn ra mùa giải 2024/25 thì mới có thể góp mặt cùng đồng đội.

Tuy nhiên, việc thiếu vắng những cầu thủ này cũng không quá ảnh hưởng đến khả năng tập luyện của Sông Lam Nghệ An. Bởi trong tay huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn vẫn còn đó những cầu thủ như Quang Tú, Văn Thành, Đình Hoàng, Văn Bách... để thực hiện tốt các giáo án do ban huấn luyện đề ra.

Sông Lam Nghệ An tiến hành tập chiến thuật chuẩn bị cho mùa giải mới. Ảnh: Chung Lê

Chứng kiến buổi đầu tập luyện của Sông Lam Nghệ An, có thể thấy, với những nhân sự hiện có, huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn đang muốn xây dựng đội bóng có lối chơi phòng ngự phản công. Trong đó, vị huấn luyện viên sinh năm 1970 đang cố gắng tạo nên lối chơi máu lửa, lấy sức trẻ làm thế mạnh cho đội nhà.

Ngoài ra, huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn cũng đề cao tính kỷ luật và hoàn toàn dựa trên lối chơi tập thể không phụ thuộc vào bất cứ cá nhân cụ thể nào. Song song với đó, Ban Huấn luyện Sông Lam Nghệ An cũng xây dựng giáo án giúp các cầu thủ có thể điều tiết được nhịp chơi, qua đó, tránh tình trạng đuối sức ở thời gian cuối trận đấu. Đây cũng sẽ là bài tập phù hợp nhằm trau dồi, khắc phục những hạn chế của số nhân sự Sông Lam Nghệ An hiện có.

Bộn bề nỗi lo

"Từ trước đến nay, Sông Lam Nghệ An rất ít khi chuyển nhượng cầu thủ nội binh từ các câu lạc bộ khác về, mà chủ yếu sử dụng lực lượng do chính câu lạc bộ đào tạo ra. Có chăng ở những năm trước đội bóng chỉ chiêu mộ duy nhất nhân sự phục vụ cho vị trí thủ môn. Và trong mùa giải mới này cũng không ngoại lệ, Sông Lam Nghệ An sẽ đôn các cầu thủ từ các cấp độ đội trẻ lên để tiếp cận dần với môi trường V-League. Chúng tôi sẽ "liệu cơm gắp mắm", sao cho Sông Lam Nghệ An sẽ có được lối chơi hiệu quả nhất", đó là lời phát biểu của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn trước báo giới trong buổi tập cho mùa giải mới.

Thủ môn Bảo Ngọc lần đầu được tập luyện cùng Đội 1 Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Như vậy, với sự rời đi của 4 cầu thủ gồm: thủ môn Văn Tiến, hậu vệ Mai Sỹ Hoàng, tiền vệ Đặng Văn Lắm, tiền vệ Nguyễn Văn Việt đã buộc Sông Lam Nghệ An sẽ phải đôn ít nhất 4 cầu thủ từ tuyển trẻ lên. Vậy 4 cái tên nào sẽ được "chọn mặt gửi vàng"? Ngoại trừ thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc sinh năm 2007 gần như sẽ được mang trên mình chiếc áo Đội 1 ở mùa giải mới.

Còn lại nhiều khả năng sẽ phải chờ đến cuối tháng 8, Ban Huấn luyện Sông Lam Nghệ An mới đưa ra quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, 4 gương mặt mới này cũng sẽ khó lòng giành được vị trí chính thức và tạo ra bất ngờ trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn. Có chăng đây chỉ là cơ hội để những tài năng xứ Nghệ được trải nghiệm môi trường bóng đá cao nhất Việt Nam, qua đó sớm trưởng thành hơn trong tương lai.

Các cầu thủ mới đang nỗ lực để tạo được niềm tin nơi Ban Huấn luyện Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Vậy nên, những gương mặt được cho là "cũ hơn" vẫn sẽ là trụ cột của Sông Lam Nghệ An cho mùa giải mới. Câu hỏi đặt ra, liệu với nhân sự như thế đội chủ sân Vinh có thoát khỏi cảnh trầy trật như mùa giải 2023/24 hay không?

Huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn thì vẫn lạc quan khi tự tin về sự khởi sắc của Sông Lam Nghệ An trong mùa giải mới. Điều đó là có cơ sở, bởi với phần đa lực lượng của đội bóng xứ Nghệ sau quá trình 1 năm tôi luyện ở V-League đã trưởng thành lên đáng kể. Dẫu vậy, họ vẫn còn quá trẻ để có đủ kinh nghiệm duy trì được tính ổn định cả phong độ, lẫn thể lực cho cả một mùa giải.

Bên cạnh đó, những người đóng thế còn có trình độ, kinh nghiệm thi đấu khá chênh lệch so với nhân vật chính. Để Sông Lam Nghệ An tránh khỏi tình trạng đã vấp phải ở mùa giải vừa qua, nhất quyết phải sở hữu được những ngoại binh chất lượng. Rất may Olaha đã đồng ý ở lại, và điều Sông Lam Nghệ An cần làm là tìm kiếm được những cầu thủ nước ngoài có năng lực tốt hơn Success hay Mario. Nếu Sông Lam Nghệ An giải quyết được vấn đề này thì mới mong thoát khỏi cảnh trầy trật như mùa giải 2023/24. Hy vọng khi bước đến mùa giải mới, với những đổi thay hữu hiệu, Sông Lam Nghệ An sẽ lấy lại được tình yêu nơi người hâm mộ xứ Nghệ.