Thể thao Sông Lam Nghệ An và bài toán ngoại binh cho mùa giải mới Các cầu thu ngoại binh sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc dìu dắt những cầu thủ nội binh còn rất trẻ của Sông Lam Nghệ An ở mùa giải 2024/2025 sắp tới.

Nhìn lại mùa 2023-2024

Mùa giải 2023-2024 là 1 trong những mùa giải khó khăn nhất của Sông Lam Nghệ An. Bằng chứng là phải chờ đến vòng đấu cuối cùng đội bóng xứ Nghệ mới có thể trụ hạng thành công. Điều này xuất phát từ sự non trẻ của lực lượng nội binh và cả sự thiếu xuất sắc của các ngoại binh.

Tất nhiên, điều đó được miễn trừ cho Michael Olaha. Tiền đạo người Nigeria đã có mùa giải tốt nhất trong sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp khi ghi được 13 bàn thắng, 4 đường kiến tạo sau 26 trận đấu tại V.League, góp công rất lớn giúp cho Sông Lam Nghệ An trụ hạng ở mùa giải vừa qua.

Mario Zebic đã thi đấu tròn vai ở mùa giải 2023-2024. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Thi đấu ở mức tròn vai là trung vệ Mario Zebic. Trong bối cảnh hàng thủ của Sông Lam Nghệ An gặp rất nhiều chấn thương, trung vệ người Croatia đã khá hoàn thành nhiệm vụ ở khâu phòng ngự để giúp cho đội bóng xứ Nghệ không bị thủng lưới nhiều hơn. Tuy vậy, ở những tình huống cố định thì chiều cao của trung vệ này không được phát huy tốt nhất, làm giảm đi sự nguy hiểm trong các tình huống lên tham gia tấn công. Do đó, bản hợp đồng Mario Zebic chỉ được đánh giá là bản hợp đồng chấp nhận được của Sông Lam Nghệ An ở mùa giải vừa qua.

Đáng thất vọng nhất là tiền đạo Raphael Success. Ngoại binh này là kết quả của cuộc trao đổi giữa Sông Lam Nghệ An và Công an Hà Nội (hậu vệ trẻ Hồ Văn Cường đến khoác áo đội bóng ngành Công an). Tuy vậy, sau 12 trận đấu cho đội bóng xứ Nghệ thì những đóng góp của tiền đạo người Nigeria là con số 0 tròn trĩnh.

Chính sự yếu kém của Raphael Success là 1 trong những nguyên nhân đẩy Sông Lam Nghệ An lâm nguy ở mùa giải vừa qua. Và đây sẽ là bài học quý giá cho đội bóng xứ Nghệ trong công cuộc chuẩn bị cho mùa giải 2024-2025 sắp tới.

Hướng tới mùa giải 2024-2025

Chỉ còn khoảng chưa đầy 2 tháng nữa mùa giải 2024-2025 sẽ bắt đầu, đây là 1 khoảng thời gian rất ngắn để cho Sông Lam Nghệ An hoàn thiện nhân sự cũng như kỹ, chiến thuật.

Rất may mắn là đội bóng xứ Nghệ đã thuyết phục thành công Michael Olaha tiếp tục gắn bó trong mùa giải mới. Điều này sẽ giúp cho hàng công của Sông Lam Nghệ An không có quá nhiều sự xáo trộn khi Phan Văn Đại, Trần Mạnh Quỳnh hay Lê Đình Long Vũ vẫn là những con bài chiến lược của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn. Sự ăn ý giữa những cầu thủ trẻ này với Olaha sẽ giúp cho người hâm mộ xứ Nghệ vơi đi bớt nỗi lo khi mùa giải đang cận kề.

Tuy vậy, 2 suất ngoại binh còn lại vẫn đang là những bí ẩn của đội chủ sân Vinh. Rất có thể 2 suất này sẽ phân bổ đều ở cả 2 tuyến hậu vệ và tiền vệ.

Tiền đạo Michael Olaha tiếp tục ở lại trong mùa giải tới là tín hiệu vui cho đội bóng xứ Nghệ. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Đầu tiên đó là 1 trung vệ có thể hình, thể lực tốt để giúp bổ trợ cho những cầu thủ như Trần Nam Hải, Lê Nguyên Hoàng hay Hồ Khắc Lương. Bên cạnh đó, trung vệ này cũng sẽ là 1 phương án tấn công cho đội bóng xứ Nghệ trong các tình huống cố định.

Trong những năm gần đây, Sông Lam Nghệ An thường có mối lương duyên khá tốt với các trung vệ người Brazil hoặc Đông Âu. Đó là Mario Zebic (Croatia), Vytas Gaspuitis (Lithuania), Igor Jelic, Damir Memović (Serbia)hay Gustavo Sant'Ana (Brazil). Những trung vệ này thường có khả năng không chiến và đọc tình huống rất tốt. Do đó, sẽ không bất ngờ nếu đội bóng xứ Nghệ sẽ tiếp tục có 1 trung vệ đến từ các nền bóng đá trên.

Suất ngoại binh còn lại có lẽ sẽ là 1 tiền vệ. Bởi lẽ sự ra đi của Đặng Văn Lắm, Nguyễn Văn Việt, sự "mất tích" của Đinh Xuân Tiến hay các chấn thương của các trụ cột khiến cho Nguyễn Quang Vinh hay Phan Bá Quyền đang rơi vào tình trạng quá tải.

Do đó, nếu có 1 tiền vệ trung tâm mạnh mẽ và kỹ thuật thì Nguyễn Quang Vinh và các đồng đội sẽ được hưởng lợi rất nhiều trong mùa giải tới. Và điều đó sẽ mang lại sự cân bằng hơn trong lối chơi của đoàn quân huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn.

Tuy vậy, với khả năng tài chính hạn hẹp, sẽ là bài toán khó để cho Sông Lam Nghệ An tìm kiếm được những ngoại binh ưng ý. Nhưng, bài học từ thương vụ Raphael Success vẫn còn rất mới và ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ cần có những sự lựa chọn kỹ lưỡng để tránh rơi vào vết xe đổ ở mùa giải trước.

Hy vọng rằng, Sông Lam Nghệ An sẽ sớm ổn định được bộ khung đội hình để có được những sự chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải 2024-2025.