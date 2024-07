Thể thao Sông Lam Nghệ An với các giải pháp chống triệt để tình trạng gian lận tuổi Sông Lam Nghệ An khẳng định với việc triển khai nhiều giải pháp đã giải quyết triệt để tình trạng gian lận tuổi cầu thủ.

Để hiểu rõ hơn vấn đề này, phóng viên Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An - ông Trần Quang Dũng.

PV: Ông có thể cho biết, hiện Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An đang tiến hành tuyển chọn nguồn vận động viên như thế nào?

Ông Trần Quang Dũng: Hiện Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An gặp nhiều thuận lợi trong công tác tìm kiếm nguồn vận động viên chất lượng. Bởi với sự hỗ trợ tích cực từ Sở Văn hóa và Thể thao, lò đào tạo bóng đá trẻ xứ Nghệ đã xây dựng được 25 lớp bóng đá cơ sở trải dài trên 17 huyện, thành, thị trong tỉnh. Đây chính là điều đã giúp cho Sông Lam Nghệ An hạn chế việc bỏ sót nhân tài bóng đá. Đặc biệt, thông qua Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An được tổ chức hằng năm, lò đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An đã tìm kiếm được rất nhiều cầu thủ nhí chất lượng để bổ sung vào đội hình U11 và U13. Bên cạnh đó, vào mỗi mùa tuyển sinh, Trung tâm cũng đã tích cực tìm kiếm nhân tài ở tỉnh Hà Tĩnh và thu hút các nhân tố nổi bật ở một số tỉnh lân cận. Đây chính là lợi thế giúp cho Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An luôn có nguồn tài nguyên cầu thủ hùng hậu. Với lực lượng cầu thủ chất lượng đó và cùng với đội ngũ huấn luyện viên giàu kinh nghiệm nên các đội như U9, U11, U13 Sông Lam Nghệ An luôn gặt hái được thành tích cao trong các giải do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức.

Thông qua Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An được tổ chức hằng năm, lò đào tạo bóng đá trẻ SLNA đã tìm kiếm được rất nhiều cầu thủ nhí chất lượng để bổ sung vào đội hình U11 và U13. Ảnh: Chung Lê

PV: Hiện nay, Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An đang có bao nhiêu lớp và đào tạo cho bao nhiêu vận động viên?

Ông Trần Quang Dũng: Hiện Sông Lam Nghệ An đang được tỉnh Nghệ An đặt hàng để đào tạo vận động viên bóng đá. Theo đó, Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An tổ chức 10 lớp bóng đá trẻ trải dài từ U9 đến U21 với số lượng 200 vận động viên.

PV: Thời gian vừa qua, có một số tờ báo đặt nghi vấn về tình trạng gian lận tuổi ở Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An, ông có thể cho biết có hay không tình trạng này?

Ông Trần Quang Dũng: Như đã biết, thời gian vừa qua các đội U9, U11, U13 của Sông Lam Nghệ An thường đạt được thành tích rất cao. Vì vậy, một số tờ báo đã đặt nghi vấn về việc gian lận tuổi ở Sông Lam Nghệ An. Thực tế, những năm trước có thể có những trường hợp sai lệch về hồ sơ khi tuyển chọn vào Trung tâm. Đây là vấn đề mà Sông Lam Nghệ An rất trăn trở.

Sau khi mùa giải 2023 kết thúc, ban lãnh đạo câu lạc bộ đã yêu cầu Trung tâm phải kiểm soát chặt chẽ độ tuổi của từng vận động viên, không để tình trạng sai lệch tuổi làm ảnh hưởng đến sự phát triển của cầu thủ, cũng như hình ảnh của câu lạc bộ.

SLNA làm việc với Sở Tư pháp Nghệ An để kiểm tra hồ sơ từng vận động viên thuộc Trung tâm. Ảnh: Chung Lê

Quán triệt sâu sắc vấn đề đó, chúng tôi đã họp bàn và đưa ra hàng loạt các giải pháp nhằm giải quyết triệt để tình trạng này. Trong đó, chúng tôi đã làm việc với Sở Tư pháp Nghệ An để kiểm tra hồ sơ từng vận động viên thuộc Trung tâm.

Đối với các vận động viên khi vượt qua được kỳ thi tuyển, Trung tâm sẽ yêu cầu nộp đủ các loại giấy tờ, đặc biệt phải cung cấp được mã định danh. Khi có mã định danh của từng cầu thủ, chúng tôi sẽ gửi lên Sở Tư pháp Nghệ An để xác minh tính chính xác thông tin của vận động viên đó.

Ngoài ra, từ 1/7/2024, trước mỗi giải đấu, để tránh việc gian lận tuổi, Trung tâm yêu cầu tất cả các cầu thủ phải làm thẻ căn cước công dân.

Với việc Việt Nam không ngừng hoàn thiện hệ thống tư pháp, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng khi đã kiểm tra toàn bộ hồ sơ cầu thủ thông qua Sở Tư pháp Nghệ An.

Tuy nhiên, đâu đó vẫn có những trường hợp cầu thủ sai lệch tuổi ngoài khả năng kiểm soát của Trung tâm. Tôi nghĩ rằng đó là những trường hợp như bố mẹ cầu thủ tảo hôn nên đăng ký khai sinh chậm cho con, hay là một số trường hợp ở vùng sâu, vùng xa khai sinh muộn, nhưng đó là những trường hợp hy hữu.

Vì tính công bằng, quyền lợi hợp pháp của trẻ em nói chung và vận động viên bóng đá nói riêng cũng như danh dự, uy tín của câu lạc bộ, Sông Lam Nghệ An khẳng định, tuyệt đối không có chủ trương gian lận tuổi của vận động viên hoặc ủng hộ việc gian lận, làm sai lệch hồ sơ, giấy tờ.

PV: Vậy khi phát hiện ra những trường hợp có nghi ngờ về độ tuổi thật của cầu thủ, Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An sẽ xử lý ra sao?

Ông Trần Quang Dũng: Phải khẳng định rằng, Sông Lam Nghệ An không có chức năng điều tra độ tuổi của vận động viên mà việc đó thuộc về thẩm quyền của các cơ quan khác. Vì thế, khi chúng tôi đã kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ của các cầu thủ qua Hệ thống tư pháp Việt Nam thì nghiễm nhiên cầu thủ ấy đủ điều kiện để tham dự các giải do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức. Tuy nhiên, nếu có cầu thủ nào đó chúng tôi nghi ngờ về độ tuổi thật nhưng có thể hình, chuyên môn tốt sẽ nâng lên lớp U cao hơn so với hiện tại.

Phải khẳng định rằng, chúng tôi đang quyết tâm giải quyết triệt để tình trạng gian lận tuổi.

Ông Trần Quang Dũng - Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An (đứng ở giữa). Ảnh: Chung Lê

PV: Trong thời gian qua dư luận thắc mắc rằng, với kinh nghiệm làm huấn luyện lâu năm thì không khó để các huấn luyện viên nhận ra được độ tuổi thật của các cầu thủ. Vậy ông nghĩ sao về vấn đề này?

Ông Trần Quang Dũng: Với những huấn luyện viên có nhiều năm trong nghề thì thông qua kỹ thuật, tư duy chơi bóng, thể lực, sức vóc... sẽ đánh giá tương đối chính xác về độ tuổi thật của vận động viên. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp vận động viên đột biến gen nên cao lớn, già hơn so với tuổi thật. Với những trường hợp đó thì rất khó để huấn luyện viên có thể đánh giá được đúng độ tuổi thật của các vận động viên. Tuy nhiên, một lần nữa chúng tôi khẳng định, Trung tâm không bao giờ cổ xúy cho tình trạng gian lận tuổi cầu thủ tại lò đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An.

PV: Như vậy, thông qua việc xóa bỏ tình trạng gian lận tuổi cầu thủ, về lâu dài Trung tâm sẽ hướng đến chiến lược phát triển bóng đá trẻ như thế nào?

Ông Trần Quang Dũng: Theo chủ trương từ Ban lãnh đạo Câu lạc bộ, thì sẽ không quá đặt nặng thành tích tại các giải trẻ cho Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An. Thay vào đó, câu lạc bộ mong muốn trong tương lai gần sẽ phát hiện ra nhiều tài năng bóng đá đóng góp hiệu quả cho các đội tuyển trẻ Quốc gia, qua đó góp phần cung cấp nhân lực chất lượng cho đội 1 Sông Lam Nghệ An. Với chủ trương trên, chúng tôi sẽ tập trung đào tạo các cầu thủ theo đúng lứa tuổi. Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An quyết tâm sẽ xóa bỏ tình trạng gian lận tuổi để các cầu thủ có thể đạt được chuyên môn tốt nhất khi trưởng thành.

PV: Cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!