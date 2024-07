Thể thao Sông Lam Nghệ An chính thức lên tiếng về nghi vấn gian lận tuổi Ngày 22/7, Sông Lam Nghệ An chính thức phát đi thông báo sau khi một số cơ quan báo chí đặt nghi vấn về gian lận tuổi cầu thủ.

Buổi thi tuyển tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Vừa qua, một số cơ quan báo chí có đăng loạt bài viết nói về nghi vấn gian lận tuổi ở một số cầu thủ trẻ của Sông Lam Nghệ An.

Trước những thông tin báo này nêu, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã phát đi thông báo khẳng định: Với trách nhiệm, sứ mệnh tìm kiếm, đào tạo và phát triển các tài năng bóng đá trẻ cho tỉnh nhà cũng như Quốc gia, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An khẳng định quy trình tuyển chọn vận động là khách quan, minh bạch.

Là một đơn vị doanh nghiệp, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An dựa trên các tiêu chí chuyên môn của vận động viên và căn cứ vào các hồ sơ, giấy tờ theo quy định của pháp luật đã được các cơ quan chức năng xác nhận cũng như hoàn toàn tin tưởng vào sự kiểm tra chặt chẽ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Ban Tổ chức các giải đấu.

Vì tính công bằng, quyền lợi hợp pháp của trẻ em nói chung và vận động viên bóng đá nói riêng cũng như danh dự, uy tín của câu lạc bộ, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An khẳng định, Câu lạc bộ tuyệt đối không có chủ trương gian lận tuổi tác của vận động viên hoặc ủng hộ việc gian lận, làm sai lệch hồ sơ, giấy tờ.

Với tất cả những cầu thủ hiện tại đang thuộc biên chế Trung tâm Đào tạo trẻ Sông Lam Nghệ An, chúng tôi cam kết có đủ các hồ sơ, giấy tờ pháp lý liên quan đến vận động viên do gia đình cung cấp như: giấy xác nhận hộ tịch của ngành Tư pháp địa phương; số định danh và căn cước công dân của ngành Công an.

"Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của các đơn vị báo chí, truyền thông trong việc chung tay đẩy lùi gian lận, đảm bảo sự công bằng trong thể thao", CLB Sông Lam Nghệ An khẳng định.