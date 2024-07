Thể thao Hành trình đến chức vô địch của U13 Sông Lam Nghệ An U13 Sông Lam Nghệ An vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải U13 Quốc gia 2024. Đội bóng của huấn luyện viên Lê Văn Hùng đã thể hiện sức mạnh vượt trội so với các đối thủ. Vậy thành công đó có được từ đâu?

Khoảnh khắc nâng cao chiếc cúp vàng của Đội U13 Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Đi đúng hướng

Từ trước đến nay, Sông Lam Nghệ An luôn được xem là cái nôi đào tạo bóng đá hàng đầu của cả nước. Tại các giải như: U11, U13, U17 Quốc gia, Sông Lam Nghệ An đều nắm giữ kỷ lục về số lần vô địch. Để làm được điều này, Câu lạc bộ xứ Nghệ đã xây dựng được một quy trình đào tạo bài bản, khoa học. Trong đó, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An luôn xem khâu tuyển chọn đầu vào là yếu tố then chốt để làm nên thành công.

Với sự hỗ trợ của Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An, lò đào tạo bóng đá trẻ xứ Nghệ đã xây dựng được 25 lớp bóng đá cơ sở trải dài hầu hết tất cả các huyện, thành, thị trong tỉnh. Điều này đã giúp cho Sông Lam Nghệ An hạn chế việc bỏ sót nhân tài bóng đá. Đặc biệt, thông qua Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An được tổ chức hằng năm, lò đào tạo bóng đá trẻ xứ Nghệ đã tìm kiếm được rất nhiều cầu thủ nhí chất lượng để bổ sung vào đội hình U11 và U13. Minh chứng rõ nhất cho điều này đó là hơn nửa đội hình của U13 Sông Lam Nghệ An tham dự U13 Quốc gia 2024 đều đã từng thi đấu ở Cúp Báo Nghệ An. Đặc biệt 4 cầu thủ lọt vào đội hình tiêu biểu của giải là những gương mặt sáng giá của Cúp Báo Nghệ An năm 2022.

U13 Sông Lam Nghệ An trình diễn lối chơi đầy thuyết phục tại Giải U13 Quốc gia 2024. Ảnh: Chung Lê

Rõ ràng việc xây dựng được nguồn đầu vào vừa có chiều sâu, lẫn chiều rộng đã giúp cho U13 Sông Lam Nghệ An nói riêng và các đội trẻ của lò đào tạo bóng đá xứ Nghệ nói chung luôn sở hữu được lực lượng ổn định cả chất và lượng.

Vì vậy dù mùa giải 2024, U13 Sông Lam Nghệ An quyết liệt thực hiện việc chống gian lận tuổi, nhưng vẫn có được một đội hình với chất lượng chuyên môn cao.

"Bột" đã có, nhưng nếu không quan tâm đến công tác "gột nên hồ" thì U13 Sông Lam Nghệ An cũng sẽ khó để thành công được như mùa giải này.

Trước mùa giải mới, Ban huấn luyện U13 Sông Lam Nghệ An đã lên kế hoạch tập luyện, xây dựng chiến thuật phù hợp cho đội nhà. Lối chơi kiểm soát bóng, dựa trên sự linh hoạt trong cách di chuyển của các cầu thủ được U13 Sông Lam Nghệ An áp dụng. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Lê Văn Hùng cũng yêu cầu các học trò phải đặt hiệu quả cao trong các pha tấn công. Với cách chơi mạch lạc, giúp cho U13 Sông Lam Nghệ An không gặp quá nhiều trở ngại khi phải đối đầu với các đối thủ sừng sỏ.

Màn ăn mừng của thầy trò huấn luyện viên Lê Văn Hùng khi vượt qua U13 Hà Nội để bảo vệ thành công chức vô địch. Ảnh: Chung Lê

U13 Sông Lam Nghệ An đã giành toàn thắng ở cả vòng loại lẫn vòng chung kết. Ở vòng chung kết, đội bóng của huấn luyện viên Lê Văn Hùng ghi tới 17 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 2 lần.

Đặc biệt tại trận chung kết gặp U13 Hà Nội, U13 Sông Lam Nghệ An đã thể hiện được trình độ vượt trội khi đè bẹp đối thủ với tỷ số 4-0. Chiến thắng này đã giúp U13 Sông Lam Nghệ An bảo vệ thành công chức vô địch Giải U13 Quốc gia 2024.

Rõ ràng với cách đi đúng hướng, U13 Sông Lam Nghệ An đã một lần nữa khẳng định được vị thế và đẳng cấp tại Giải Thiếu niên toàn quốc.

Phần thưởng cho nhà vô địch

U13 Sông Lam Nghệ An trải qua giải đấu với sự quan tâm đặc biệt từ khán giả, tỉnh Nghệ An, nhà tài trợ và gia đình của các cầu thủ. Trong đó phụ huynh cầu thủ đã hỗ trợ cả về mặt tinh thần, lẫn vật chất để U13 Sông Lam Nghệ An bước đến giải với điều kiện tốt nhất. Thầy trò U13 Sông Lam Nghệ An tham gia U13 Quốc gia 2024 được các phụ huynh của đội bóng hỗ trợ tiền vé máy bay để vào tỉnh Đắk Lắk thi đấu. Điều này giúp cho cầu thủ không bị tổn hao về sức khỏe khi phải di chuyển bằng đường bộ.

Bên cạnh sự hỗ trợ của tỉnh Nghệ An, nhà tài trợ chính, tại các trận đấu ở vòng chung kết, U13 Sông Lam Nghệ An còn được tiếp lửa từ khá đông người hâm mộ. Đây là động lực giúp các học trò của huấn luyện viên Lê Văn Hùng thi đấu nỗ lực và vượt qua những đối thủ khó chơi tại giải.

Với sự quan tâm mọi mặt đó, U13 Sông Lam Nghệ An đã thi đấu bùng nổ và giành được chức vô địch đầy thuyết phục.

3 cầu thủ U13 Sông Lam Nghệ An đạt các giải thưởng cá nhân. Ảnh: Chung Lê

Điều đặc biệt, ngoài huy chương Vàng giành được, U13 Sông Lam Nghệ An còn ẵm gần hết các giải phụ như: giải phong cách, cầu thủ xuất sắc nhất giải, thủ môn xuất sắc nhất giải, danh hiệu vua phá lưới. Ngoài ra, 4 cầu thủ Thái Bá Bảo Hoàng, Lê Bảo Hiếu, Trương Văn Tài, Phan Văn Ngọc còn lọt vào đội hình tiêu biểu của giải.

Tỉnh Nghệ An trao thưởng cho Đội U13 Sông Lam Nghệ An sau khi bảo vệ thành công chức Vô địch Giải U13 Quốc gia 2024. Ảnh: Đức Anh

Với thành công trên, U13 Sông Lam Nghệ An đã được nhận về nhiều phần thưởng vô cùng giá trị. Trong đó, được tỉnh Nghệ An trao thưởng với số tiền lớn lên đến 468 triệu đồng.

Ngoài ra, U13 Sông Lam Nghệ An còn được Nhà tài trợ chính Tân Long đài thọ chuyến tham quan, du đấu tại đất nước Nhật Bản. Chuyến đi này kéo dài 12 ngày, các cầu thủ hứa hẹn sẽ được trải nghiệm nhiều điều tích cực tại đất nước có nền bóng đá phát triển bậc nhất châu Á. Đây sẽ là bài học quý, giúp các cầu thủ xứ Nghệ có thêm kiến thức, kinh nghiệm cho hành trang tương lai. Và đó cũng là động lực giúp các em phấn đấu hơn nữa trong chặng đường sự nghiệp sắp tới.

Có thể khẳng định, nhờ cách đi đúng hướng, U13 Sông Lam Nghệ An đã đạt được thành công mỹ mãn. Hy vọng đây sẽ là tiền đề để lứa cầu thủ đầy triển vọng này viết tiếp những dấu mốc mới trong tương lai./.