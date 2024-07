Thể thao Sông Lam Nghệ An lần thứ 11 lên ngôi tại Giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sức mạnh vượt trội, Sông Lam Nghệ An vô địch Giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc 2024 một cách đầy thuyết phục. Thầy trò Huấn luyện viên Lê Văn Hùng đánh bại đối thủ U13 CLB bóng đá Hà Nội đến 4 bàn không gỡ.

Chuẩn bị cho giải đấu này, năm ngoái, đội U13 Sông Lam Nghệ An đã được tạo điều kiện tập huấn, thi đấu giao hữu tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Ở đó, các cầu thủ nhí của Sông Lam Nghệ An đã được thi đấu với những đại diện đến từ châu Âu và Trung Quốc.

Nòng cốt của các cầu thủ U13 Sông Lam Nghệ An lần này có nhiều sự khác biệt và được đầu tư, chuẩn bị lực lượng một cách kỹ lưỡng cả về dinh dưỡng lẫn kỹ chiến thuật. Đó là lý do Sông Lam Nghệ An không gặp quá nhiều trở ngại để góp mặt ở trận chung kết chiều 13/7.

Các cầu thủ Sông Lam Nghệ An sớm có được bàn thắng trong trận chung kết. Ảnh: Chung Lê

Trải qua trận Bán kết đầy khó khăn trước U13 Tây Ninh vì điều kiện thời tiết không thuận lợi, trận chung kết, Sông Lam Nghệ An đã trở lại với chính mình khi nhập cuộc theo một kịch bản không thể thuận lợi hơn. Đội bóng xứ Nghệ ra sân với đội hình mạnh nhất. Và những cái tên quen thuộc đã không cần quá lâu để tìm thấy nhau giúp U13 SLNA sớm có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Phút thứ 7, Văn Ngọc đã cao vào cắt bóng từ tình huống đá phạt của Bảo Hoàng để ghi bàn.

Chỉ 1 phút sau, phát hiện thủ môn của đội bạn đã lên cao, Văn Ngọc đã nhanh chân tung cú sút từ khoảng cách hơn 50m, bóng đi vào lưới trong sự ngỡ ngàng của tất cả những người đã chứng kiến. Cú đúp của Văn Ngọc đã sớm đưa quyết tâm của U13 Hà Nội đi xuống rõ rệt. Minh chứng là phút thứ 17, từ quả treo bóng của Bảo Hoàng từ ngoài vòng cấm, hàng thủ U13 Hà Nội lóng ngóng đánh đầu về lưới nhà trong sự bất lực của thủ môn Trung Hiếu.

Khoảnh khắc nâng cao chiếc cúp vàng của Đội U13 Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Hiệp 2 cả hai đội đã không tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm nhưng bàn thắng thứ 4 vẫn đến với đội bóng áo vàng. Pha đá phạt ở những giây bù giờ của Văn Tài tuy không khó nhưng thủ môn U13 Hà Nội lại để bóng lọt qua 2 chân đi vào lưới. Chung cuộc U13 Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng 4-0 trước U13 Hà Nội để lên ngôi Vô địch.

Không chỉ xuất sắc đoạt chức vô địch lần thứ 11, tại Giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc 2024, Sông Lam Nghệ An được vinh danh là đội đạt giải Phong cách Yamaha và dành tất cả các danh hiệu cá nhân tại giải. Đây là những phần thưởng rất xứng đáng cho sự nỗ lực của các tài năng trẻ Sông Lam Nghệ An.

“ *Thủ môn xuất sắc nhất Giải: Lê Bảo Hiếu (Số 01 - SLNA)

*Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất Giải: Trương Văn Tài ( Số 12 - SLNA)

*Cầu thủ xuất sắc nhất Giải: Thái Bá Bảo Hoàng ( Số 10 - SLNA)

*Đội hình tiêu biểu: TM Lê Bảo Hiếu, Thái Bá Bảo Hoàng, Trương Văn Tài, Phan Văn Ngọc ( SLNA)



Sông Lam Nghệ An thâu tóm các danh hiệu cá nhân tại Giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc 2024. Ảnh: Chung Lê

Dự kiến vào lúc 15:00 ngày 15/7, thầy trò huấn luyện viên Lê Văn Hùng sẽ trở về Vinh và dâng hoa báo công với Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Sau đó ít ngày, những nhà vô địch Giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc 2024 sẽ lên đường sang Nhật Bản, bắt đầu chuyến thi đấu, tập huấn tại Câu lạc bộ Mito Hollyhock kéo dài khoảng 10 ngày. Chuyến đi nằm trong chương trình hợp tác giữa Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và Câu lạc bộ Mito Hollyhock.