Thể thao U13 Sông Lam Nghệ An giành vé vào chung kết U13 Quốc gia Dưới điều kiện sân thi đấu không thuận lợi, U13 Sông Lam Nghệ An đã bị Tây Ninh dẫn trước từ khá sớm, nhưng với đẳng cấp cao hơn, đội bóng của huấn luyện viên Lê Văn Hùng đã lội ngược dòng thành công để điền tên vào trận chung kết. Trận đấu diễn ra lúc 14h trên sân vận động Buôn Ma Thuột.

U13 SLNA phải đá dưới điều kiệt thời tiết, sân bãi bất lợi. Ảnh: Chung Lê

Tại trận đấu tứ kết, U13 Sông Lam Nghệ An đã khẳng định sức mạnh vượt trội khi giành chiến thắng áp đảo trước Navy Phú Nhuận. Trương Văn Tài và Phan Văn Ngọc mỗi cầu thủ đã lập 1 cú đúp để giúp Sông Lam Nghệ An vượt qua đối thủ với tỷ số 4-0.

Bước đến trận bán kết, U13 Sông Lam Nghệ An đối đầu với U13 Tây Ninh. Đây là đội bóng sở hữu lực lượng có thể hình lý tưởng và luôn biết cách chọn lối chơi phù hợp. Chính điều này đã giúp Tây Ninh đánh bại chủ nhà Đắk Lắk để giành vé vào bán kết.

Cũng ở cuộc đọ sức này, các học trò của huấn luyện viên Lê Văn Hùng của Sông Lam Nghệ An gặp phải bất lợi lớn khi điều kiện thời tiết không ủng hộ. Trời đổ mưa lớn, khiến sân lầy lội đã ảnh hưởng nhiều đến lối chơi kỹ thuật của U13 Sông Lam Nghệ An.

U13 Sông Lam Nghệ An lội ngược dòng thành công để điền tên mình vào trận chung kết. Ảnh: SLNA

Điều đó được thể hiện ngay khi bóng lăn trên sân vận động Buôn Ma Thuột. Sông Lam Nghệ An sớm bị dội gáo nước lạnh với bàn thắng dẫn trước ở phút thứ 2 của trận đấu. Bàn thắng của Tây Ninh được ghi do công của Võ Anh Hào. Cầu thủ số 10 nhận bóng từ pha ném biên của đồng đội rồi tung cú cứa lòng vào góc xa khung thành, làm tung nóc lưới của Sông Lam Nghệ An.

Sau khi nhận bàn thua, U13 Sông Lam Nghệ An thi đấu bừng tỉnh, liên tục gây sức ép lên phần sân của đối phương. Và đến phút thứ 6, thế cân bằng đã được lập lại khi Sông Lam Nghệ An có bàn thắng để quân bình tỷ số. Từ pha đá phạt góc, Văn Ngọc thực hiện tới 3 cú dứt điểm cận thành để làm tung lưới Tây Ninh.

Màn ăn mừng của thầy trò U13 SLNA. Ảnh: Chung Lê

Sau khi đưa trận đấu về vạch xuất phát, U13 Sông Lam Nghệ An với đẳng cấp cao hơn đã liên tục tạo nên sóng gió trước khung thành đối phương. Tuy nhiên, phải đến phút 52, Văn Hoàng mới ghi được bàn thắng giúp Sông Lam Nghệ An vượt lên dẫn trước. Tiền vệ mang áo số 7, nhận đường chuyền ở ngoài vòng cấm của Văn Ngọc, rồi tung cú cứa lòng đưa bóng đi vào góc cao, trong sự bất lực của thủ môn đối phương.

Những phút cuối trận, U13 Sông Lam Nghệ An chủ động giảm nhịp độ, vì thế tỷ số 2-1 được giữ nguyên cho đến hết trận. Với màn lội ngược dòng thành công này, U13 Sông Lam Nghệ An chính thức giành vé vào chơi trận chung kết./.