Thể thao U13 Sông Lam Nghệ An đè bẹp Hoàng Anh Gia Lai tại Vòng chung kết U13 Quốc gia U13 Sông Lam Nghệ An có khởi đầu suôn sẻ khi đè bẹp U13 Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 4-1 trong trận đầu ra quân tại vòng chung kết Giải U13 Quốc gia 2024. Đội bóng xứ Nghệ đặt quyết tâm sẽ bảo vệ thành công ngôi vương.

Quyết tâm bảo vệ ngôi vương

Sau những lùm xùm của U9 và U11 Sông Lam Nghệ An ở mùa giải 2023, Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An quyết tâm thanh lọc tất cả các cầu thủ quá tuổi tại các đội U, nhằm xây dựng lại bóng đá “sạch”.

Quá trình thanh lọc đã khiến cho U13 xứ Nghệ phải gánh chịu nhiều tổn thất về lực lượng. Nhiều cầu thủ quá tuổi trong đội U13 phải nói lời chia tay. Nhằm đảm bảo quân số, Trung tâm đã tiến hành tuyển thêm nhiều vận động viên mới cho đội bóng này.

Tuy nhiên, điều này đã dẫn đến sự chênh lệch khoảng cách về trình độ giữa các cầu thủ trong đội hình. Bên cạnh đó, nếu so sánh với những cầu thủ thuộc các đội như U13 Viettel, U13 Hà Nội hay U13 PVF thì đội U13 Sông Lam Nghệ An năm nay cũng không có được thể hình quá nổi trội. Điều này đã ảnh hưởng khá lớn đến sức mạnh của U13 Sông Lam Nghệ An khi bước đến giải U13 Quốc gia 2024.

U13 Sông Lam Nghệ An đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đạt được mục tiêu đã đề ra. Ảnh: Đức Anh

Để khắc phục những hạn chế, Ban huấn luyện U13 xứ Nghệ đã xây dựng lối chơi có tính kỷ luật cao. Bên cạnh đó, do sức vóc không thật sự lý tưởng, nên đội đã chọn cách đá luân chuyển bóng đoạn ngắn với sự linh hoạt trong cách di chuyển giữa các cầu thủ.

Sau quãng thời gian "vượt nắng, thắng mưa" trên sân tập, lối chơi của U13 Sông Lam Nghệ An đã vận hành trơn tru, sẵn sàng bước đến Giải U13 Quốc gia 2024 với quyết tâm bảo vệ ngôi vương.

Trải qua 4 trận vòng loại, U13 Sông Lam Nghệ An đã chứng minh cho người hâm mộ thấy được quá trình chuẩn bị nghiêm túc, cũng như quyết tâm sẽ tiếp tục thống trị giải đấu này.

Giành toàn thắng cả 4 trận ở vòng loại, thầy trò huấn luyện viên Lê Văn Hùng bước đến vòng chung kết với tư cách đội đứng đầu bảng B, khu vực miền Trung.

Khởi đầu suôn sẻ

Tại vòng chung kết, U13 Sông Lam Nghệ An nằm ở bảng đấu tử thần cùng với các đội là U13 Hoàng Anh Gia Lai, U13 Hà Nội và U13 Gia Định. Theo điều lệ giải, tại mỗi bảng sẽ chọn ra 2 đội có thành tích tốt nhất vào chơi vòng Tứ kết. Chính vì vậy, để không gặp trắc trở cho mục tiêu đã đặt ra, U13 Sông Lam Nghệ An cần có kết quả khả quan trong trận đầu ra quân gặp đối thủ cứng cửa U13 Hoàng Anh Gia Lai.

Đội U13 Sông Lam Nghệ An tham dự vòng chung kết Giải U13 Quốc gia 2024. Ảnh: Chung Lê

Trước một đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho chiếc vé vào vòng sau, U13 Sông Lam Nghệ An vẫn nhập cuộc đầy tự tin và tạo ra rất nhiều cơ hội về phía khung thành của U13 Hoàng Anh Gia Lai.

Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Lê Văn Hùng đã để đối phương vươn lên dẫn trước ở phút 23 của trận đấu, sau một pha phản công mẫu mực. Minh Huy là cầu thủ đã dứt điểm gọn gàng để đánh bại thủ thành U13 Sông Lam Nghệ An sau cú chọc khe chính xác từ đồng đội.

Sớm bị "dội gáo nước lạnh", U13 Sông Lam Nghệ An thi đấu bừng tỉnh, tổ chức được các pha lên bóng mạch lạc và hiệu quả hơn. Điều đó đã giúp đoàn quân của huấn luyện viên Lê Văn Hùng lập lại thế cân bằng ở phút 25 của trận đấu. Pha lập công đến từ tiền vệ Văn Tài sau cú đưa bóng chính xác từ cánh phải của Bảo Hoàng.

Bước sang hiệp 2, U13 Sông Lam Nghệ An đã thể hiện được trình độ vượt trội so với U13 Hoàng Anh Gia Lai. Các học trò của huấn luyện viên Lê Văn Hùng không khó khăn để áp đặt thế trận và mở ra cơ hội trước khung thành đối phương. U13 Sông Lam Nghệ An liên tiếp có được bàn thắng ở các phút 40, 42 và 43 do công của Văn Ngọc, Văn Tài, Bảo Hoàng để ấn định chiến thắng 4-1.

Với kết quả này, U13 Sông Lam Nghệ An đã có khởi đầu suôn sẻ trước đội bóng cạnh tranh trực tiếp cho chiếc vé vượt qua vòng đấu bảng.

Sáng 5/7, U13 Sông Lam Nghệ An sẽ bước đến lượt trận thứ 2 để gặp tiếp đối thủ mạnh U13 Hà Nội./.