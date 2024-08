Thể thao U15 Sông Lam Nghệ An rộng cửa vào vòng chung kết Với kết quả toàn thắng ở cả 5 trận vòng loại U15 Quốc gia 2024, U15 Sông Lam Nghệ An đang là đội nắm giữ lợi thế lớn để thẳng tiến đến vòng chung kết.

Nhân sự chất lượng, lối chơi gắn kết

Tham gia vòng loại U15 Quốc gia 2024, U15 Sông Lam Nghệ An được kỳ vọng lớn khi sở hữu nhân sự tương đối chất lượng. Đặc biệt, gần nửa đội hình của U15 xứ Nghệ vừa được tham dự Giải U17 Quốc gia 2024. Điều đó sẽ giúp các cầu thủ trưởng thành hơn khi trở về thi đấu ở cấp độ U15. Và trên thực tế, sau khi trải qua 5 trận đấu, những cái tên như Quán Thành Công, Trần Văn Hải, Ngô Anh Đức, Minh Thủy, Văn Tài, Bùi Văn Tú... đã có được sự chững chạc, tự tin trước các đối thủ. Đó là chìa khóa mở ra chiến thắng cho U15 Sông Lam Nghệ An.

Pha đi bóng kỹ thuật của Ngọc Sơn khiến cho hàng thủ của SHB Đà Nẵng mắc sai lầm. Ảnh: Đức Anh

Đặc biệt, tại trận đấu cuối cùng của lượt đi, gặp đội bóng cạnh tranh trực tiếp cho chiếc vé vào vòng sau U15 SHB Đà Nẵng, các cầu thủ U15 Sông Lam Nghệ An đã chứng tỏ được đẳng cấp vượt trội. Trong đó, ở hàng phòng ngự, Quán Thành Công, Trần Văn Hải với lợi thế về sức vóc, độ tinh quái đã gần như ngăn chặn thành công mọi đường lên bóng của đối phương.

Trên hàng công, sự mạnh mẽ, kỹ thuật, tốc độ của Văn Tài, Văn Tú, hay Ngọc Sơn đã khiến cho hàng thủ của SHB Đà Nẵng luôn rơi vào tình thế bị động trước các tình huống phòng ngự. Minh chứng rõ nét trong 2 bàn thắng mà U15 Sông Lam Nghệ An ghi được vào lưới của SHB Đà Nẵng.

Quán Thành Công với lợi thế về sức vóc, độ tinh quái đã gần như ngăn chặn thành công mọi đường lên bóng của đối phương. Ảnh: Đức Anh

Ngoài ra, ở tuyến giữa không thể không nhắc đến vai trò thủ lĩnh của Minh Thủy. Tiền vệ này luôn để lại dấu giày tại các "điểm nóng" trên sân. Không chỉ làm tốt ở khâu thu hồi bóng, Minh Thủy còn thường xuyên có những đường chuyền, châm ngòi cho các pha tấn công hiệu quả của U15 Sông Lam Nghệ An.

Bên cạnh đó, những nhân tố khác như Ngô Anh Đức, Huy Hoàng, Văn Lâm... cũng đã thể hiện rất tốt khi được trao cơ hội ra sân.

Đánh giá về lực lượng của U15 Sông Lam Nghệ An, huấn luyện viên Nguyễn Văn Tiến cho biết: "Đến với vòng loại U15 Quốc gia 2024, chúng tôi sở hữu lực lượng tương đối đồng đều. Trong đội hình đá chính có 10 cầu thủ vừa mới tham gia tại Giải U17 Quốc gia 2024.

Dẫu rằng, những cầu thủ này không có nhiều thời gian để tập luyện, nhưng các em cũng đã rất chịu khó để thích nghi, hòa nhập nhanh cùng đội. Bên cạnh đó, các cầu thủ khác đã được Ban Huấn luyện U15 Sông Lam Nghệ An chuẩn bị khá kỹ lưỡng về lối chơi, thể lực, tinh thần.... sao cho có thể đảm bảo thi đấu xuyên suốt cả một mùa giải".

Sở hữu nhân sự chất lượng, Ban Huấn luyện U15 Sông Lam Nghệ An đã xây dựng được lối chơi khá gắn kết, đa dạng. Trong đó, đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Văn Tiến luôn duy trì được cự ly đội hình hợp lý, tính linh hoạt ở các pha di chuyển. Bên cạnh đó, Ban Huấn luyện cũng đã luôn đẩy cao được yếu tố tinh thần, niềm khát khao cho các học trò. Điều này là điểm mấu chốt giúp cho U15 Sông Lam Nghệ An đạt được kết quả như mong đợi trong các trận vừa qua tại vòng loại.

Ban Huấn luyện U15 Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

"Trải qua 5 trận đấu tại vòng loại, về mặt chuyên môn các em đôi khi chưa thật ổn định, nhưng tinh thần thì tôi đánh giá rất cao. Bởi dưới tiết trời nắng nóng trên 36 độ, nhưng các em vẫn thi đấu nhiệt huyết, luôn nỗ lực để vượt qua được những trở ngại. Các em chơi bóng kỷ luật, tuân thủ những đấu pháp mà Ban Huấn luyện đã xây dựng. Đó là những điểm tích cực giúp cho U15 Sông Lam Nghệ An giành được các kết quả khả quan tại vòng loại", huấn luyện viên Nguyễn Văn Tiến chia sẻ.

Rộng cửa vào vòng chung kết

Đến thời điểm hiện tại, vòng loại U15 Quốc gia 2024 tại bảng C đã đi qua 5 lượt đấu. U15 Sông Lam Nghệ An xuất sắc giành tới 5 chiến thắng, đạt được số điểm tuyệt đối. Theo Điều lệ giải năm nay, tại 6 bảng đấu sẽ chọn ra 6 đội bóng xếp ở vị trí thứ nhất, 5 đội xếp thứ nhì có thành tích xuất sắc, cùng đội chủ nhà sẽ vào thi đấu vòng chung kết. Nhìn vào thực lực và điểm số tại bảng C, thì 3 đội Quảng Nam, Huế, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khó lòng chen chân vào vị trí nhì bảng. Sự cạnh tranh cho thứ hạng nhất, nhì có lẽ chỉ thuộc về SHB Đà Nẵng và Sông Lam Nghệ An.

Đội hình của U15 SLNA. Ảnh: Đức Anh

Hiện Sông Lam Nghệ An đang cách đội nhì bảng SHB Đà Nẵng tới 6 điểm nhưng đá hơn 1 trận. Vậy nên, cơ hội cho vị trí nhất bảng C khó lòng tuột khỏi tay đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Văn Tiến. Trong trường hợp xấu, nếu U15 Sông Lam Nghệ An xếp thứ nhì thì cơ hội để đi tiếp vẫn rất rộng mở. Bởi năm nay nhiều khả năng PVF sẽ đăng cai vòng chung kết giải U15 Quốc gia, nhưng hiện tại đội bóng này đang xếp thứ nhất tại bảng B, nên nhiều khả năng tại 6 bảng đấu sẽ lấy 12 đội. Như vậy, nếu trong trường hợp xấu nhất, U15 Sông Lam Nghệ An dù chỉ xếp thứ nhì tại bảng C vẫn đương nhiên có 1 suất dự vòng chung kết.

Tuy nhiên, tất cả các phân tích trên chỉ mang tính dự đoán, vẫn còn 3 trận đấu nữa để kết thúc vòng loại tại bảng C. Vì vậy, U15 Sông Lam Nghệ An cần phải luôn duy trì sự tập trung để tránh những điều không mong muốn.

Lượt đấu thứ 6, bảng C, vòng loại U15 Quốc gia 2024, Sông Lam Nghệ An sẽ gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào ngày 20/8./.