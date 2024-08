Thể thao U15 Sông Lam Nghệ An gặp U15 Hoàng Anh Gia Lai: Đầu xuôi đuôi lọt Với sự đồng đều về lực lượng, U15 Sông Lam Nghệ An được đánh giá là 1 trong những ứng cử viên cho chức vô địch của giải đấu năm nay.

Trận đấu ra quân gặp U15 Hoàng Anh Gia Lai là cơ hội để cho họ thể hiện sức mạnh đó.

Với nòng cốt đa phần là các cầu thủ trẻ đã từng lên ngôi vô địch ở 2 giải đấu U13 toàn quốc 2022, 2023, U15 Sông Lam Nghệ An được đánh giá cao tại giải đấu năm nay. Và thực tế, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Văn Tiến đã chứng tỏ sức mạnh của mình ở vòng loại. Sau 8 trận đấu, đội bóng trẻ xứ Nghệ đã giành được 6 trận thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua 1 trận. Thành tích này giúp U15 Sông Lam Nghệ An lọt vào vòng chung kết giải đấu năm nay với vị trí đầu bảng C.

U15 Sông Lam Nghệ An được đánh giá rất cao tại giải đấu năm nay. Ảnh tư liệu: Đức Anh

Ở trận đấu ra quân, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Văn Tiến sẽ tiếp đón U15 Hoàng Anh Gia Lai. Mặc dù, đội bóng phố núi là những người đã đứng đầu bảng D ở vòng loại nhưng sức mạnh của U15 Hoàng Anh Gia Lai là không quá đáng ngại.

Sau 8 trận đấu tại bảng D, đoàn quân huấn luyện viên Nguyễn Văn Đại đã phải rất vất vả để có được 4 trận thắng, 3 trận hòa và 1 trận thua. Trong đó nổi bật nhất của đội bóng phố núi là bộ đôi Trần Nguyên Vũ và Lê Vũ Thái. Bộ đôi này đã đóng góp tổng cộng 7 bàn thắng ở vòng loại đã qua. Chính điều này giúp cho U15 Hoàng Anh Gia Lai dễ dàng có được những trận thắng trước các đội bóng yếu.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra với đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Văn Đại là tính chiến đấu khi gặp những đối thủ chơi áp sát và không ngại va chạm. U15 Hoàng Anh Gia Lai đã mất điểm trước U15 Khánh Hòa, U15 Đắk Lắk, thậm chí là không giành được chiến thắng nào trước U15 Quảng Ngãi (1 thua, 1 hòa) tại vòng loại vừa qua. Do đó, nếu U15 Sông Lam Nghệ An thi đấu đúng thực lực thì đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Văn Tiến hoàn toàn có được chiến thắng ở trận đấu ra quân.

Đặc biệt khi, U15 Sông Lam Nghệ An sở hữu 1 đội hình đồng đều. 11 cầu đã ghi bàn, trong đó có 4 cầu thủ đã ghi 3 bàn trở lên là con số nói lên chất lượng của các cầu thủ trẻ đội bóng xứ Nghệ.

Ngoài ra, trong đội hình U15 Sông Lam Nghệ An tham dự giải đấu lần này có tới 10 cầu thủ trẻ từng tham dự giải U17 toàn quốc vừa qua. Chính điều này giúp cho đội bóng xứ Nghệ có được bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu hơn các đối thủ.

U15 Sông Lam Nghệ An sẽ quyết tâm có được 3 điểm ở ngày ra quân. Ảnh tư liệu: Đức Anh

Nổi bật trong số đó là bộ đôi Quán Thành Công, Trần Văn Hải ở hàng phòng ngự hay Nguyễn Minh Thủy, Bùi Văn Tú và Phan Văn Tài ở trên hàng công.

Vấn đề của U15 Sông Lam Nghệ An có lẽ chính là tâm lý và sự liên kết giữa các cầu thủ. Và thắng trận trước U15 Hoàng Anh Gia Lai chính là cơ hội tốt để tăng thêm sự tự tin cho đội bóng trẻ xứ Nghệ trong công cuộc chinh phục lần thứ 5 vô địch giải U15 Quốc gia.

Hy vọng rằng, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Tiến sẽ có những màn trình diễn xuất sắc ở giải đấu năm nay, qua đó đem những tin vui đến người hâm mộ quê nhà.